Un empleado de la UNRWA reveló el modus operandi de Hamás

El trabajador del campo de Jabaliya testificó sobre los métodos de trabajo de los terroristas que explotan la organización de ayuda: “Se llevaron todo por la fuerza, todos los bienes, y empezaron a distribuirlos a través de rutas de entrega privadas”. Crédito foto: Ynet

“Hamas ve los vehículos de la UNRWA como un medio de defensa”, declaró un empleado de la organización de ayuda a los investigadores de la Unidad 504. El trabajador del campo de Jabaliya reveló las actividades de los terroristas sobre el terreno: “Hamás entró y se llevó todo. Son el gobierno. Tomaron su propio camino (por la fuerza), delante de todo el pueblo. No está oculto. Los carros tienen insumos, tomaron la mercadería y empezaron a distribuirla a través de rutas privadas de reparto”.

Según el portavoz de las FDI, durante la evacuación de la población de Jabaliya, cientos de terroristas fueron detenidos por las fuerzas de la 162ª División que operaban en la zona. Los terroristas fueron llevados para ser interrogados por investigadores de campo y combatientes de la Unidad 504, que trabajan junto con los coordinadores e investigadores de la ISA. También se informó que “como parte de la actividad de las fuerzas de la 162ª División en el área de Jabaliya, las fuerzas, los investigadores de campo y los combatientes de la Unidad 504 llevaron a cabo una inspección de los evacuados de Gaza de norte a sur de la Franja de Gaza. Durante el proceso de inspección, decenas de civiles de Gaza testificaron sobre la presión y las amenazas ejercidas sobre ellos por la organización terrorista Hamas para impedirles la evacuación”.

También se informó que “algunos de los terroristas participaron en la masacre del 7 de octubre y en la actividad terrorista contra las FDI en la Franja de Gaza, entre ellos terroristas de Nukhba, francotiradores antitanque y más. Los terroristas fueron llevados para ser interrogados. La rendición de los terroristas y sus intentos de avanzar hacia el sur como resultado de la presión militar atestiguan la ruptura del bastión terrorista de Hamás en Jabaliya”.

En un testimonio dado por un empleado de la UNRWA, expresó, entre otras cosas: “Hamas entró en los recintos de la UNRWA y tomó todo a su manera. Sucedió frente a todos, no fue un hecho oculto. Estos materiales pertenecen y están destinados a las personas, pero ellos entraron y se los llevaron. Tomaron estos autos y comenzaron a tomar los productos y distribuirlos a través de rutas privadas de entrega. Se llevaron la mercancía después de que se la quitaron al empleado oficial por la fuerza. Tenían el poder de hacer lo que quisieran, todo se hacía por la fuerza. Lo tomaron por la fuerza, no por la voluntad del empleado”.

Más tarde testificó sobre la toma de los vehículos de la organización de ayuda por parte de Hamás: “La guerra continúa y esto es una especie de medio de defensa para ellos, para que puedan moverse fácilmente y mover y traer cosas. Su pensamiento era que cuando se suben a un vehículo de UNRWA y conducen en él y traen suministros, entonces están protegidos porque están a salvo, porque es un vehículo de la agencia”.

Esta semana, la Knesset aprobó su segunda y tercera lectura de una ley para detener las actividades de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA) en Israel, algunos de cuyos activistas son sospechosos de participar en las masacres del 7 de octubre. Un total de 92 miembros de la Knesset apoyaron la propuesta, mientras que 10 votaron en contra.

De acuerdo con el proyecto de ley propuesto por el diputado Boaz Bismuto, la diputada Sharan Haskel, el diputado Eli Dellal y otros legisladores, UNRWA no operará ninguna oficina de representación, no prestará ningún servicio y no llevará a cabo ninguna actividad, directa o indirectamente, en el territorio soberano del Estado de Israel. Por lo tanto, la actividad de UNRWA en Jerusalem oriental cesará y los poderes del órgano serán transferidos a la responsabilidad y el control de Israel.