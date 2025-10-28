Un día como hoy, 28 de octubre de 1948, Israel adoptaba su bandera

La bandera de Israel es un símbolo central de la identidad judía que representa su historia, la lucha y la resiliencia del pueblo judío, así como su conexión con su tierra ancestral

¿Qué significa una bandera para una nación? Para Israel, no es sólo un estandarte que ondea al viento; es una declaración de identidad, un símbolo de la promesa divina y una audaz declaración al mundo. La bandera de Israel, con sus franjas azules y su estrella de David central, transmite un mensaje que trasciende la política, la geografía e incluso el tiempo.

El plano: Los colores del cielo en la Tierra

Con sólo echar un vistazo a la bandera de Israel, es difícil no fijarse en el azul y el blanco. La elección de los colores no es casual. El blanco simboliza la pureza y la santidad, mientras que el azul representa el cielo y la conexión divina del pueblo judío con Dios. El azul se inspira específicamente en el tekhelet, un tinte azul mencionado en la Biblia:

“Habla a los hijos de Israel y diles que se harán tzitzit en las esquinas de sus vestidos… y pondrán un hilo de azul en el tzitzit de las esquinas”. (Números 15:38)

El tekhelet se utilizaba históricamente en las vestiduras sacerdotales y en el tzitzit, los flecos que llevan los judíos observantes. Es un recordatorio constante de que debemos mantenernos unidos a los mandamientos de Dios. Al colocar este color en la bandera, Israel se declara una nación ligada a su herencia bíblica.

Pero hay algo más en esas franjas. A menudo se dice que simbolizan el tallit, el manto de oración judío. El tallit envuelve al fiel durante la oración, creando un espacio sagrado. Imagínese una nación envuelta en el tallit, buscando la guía y la protección de Dios. Eso es lo que dice la bandera de Israel: esta tierra, este pueblo, están bajo soberanía divina.

La estrella de David: una identidad inquebrantable

En el centro de la bandera está el Magen David, la Estrella de David. Esta estrella de seis puntas se ha convertido en sinónimo de judaísmo, pero su historia es tan fascinante como controvertida. No se menciona explícitamente en la Biblia, pero durante mucho tiempo se ha asociado con el rey David y su escudo. Algunos creen que sus dos triángulos entrelazados representan la armonía de los opuestos: el cielo y la tierra, Dios y la humanidad.

Sin embargo, el Magen David no siempre tuvo una aceptación tan universal. Se convirtió en un símbolo judío ampliamente reconocido en la Edad Media y, trágicamente, fue cooptado por los nazis durante el Holocausto para marcar a los judíos para la persecución. Al colocarla con orgullo en su bandera nacional, Israel recuperó la estrella de David. Ya no es una señal de vergüenza, sino una insignia de honor. Dice: estamos aquí, somos judíos y estamos intactos.

El verdadero significado de la bandera

La bandera de Israel no es sólo el pasado, es una visión de futuro. Es esperanza, resistencia y audacia para soñar. Es una bandera que dice:

– Somos un pueblo elegido por Dios: No elegido para dominar, sino para servir, enseñar y llevar la luz a las naciones.

– Somos inquebrantables: Siglos de exilio, persecución y odio no nos aniquilaron. Seguimos aquí.

– Miramos hacia adelante con fe: La bandera no es sólo lo que Dios ha hecho, sino lo que hará.

Un mensaje para el mundo

Ya seas judío, cristiano o simplemente un admirador de Israel, la bandera encierra una lección para todos. Nos enseña a mantenernos firmes en nuestra identidad, a valorar las tradiciones que nos arraigan y a no dejar nunca que nadie nos diga que no pertenecemos a un país.

Como dijo el profeta Isaías:

“Ningún arma forjada contra ti prevalecerá, y refutarás toda lengua que te acuse”. (Isaías 54:17)