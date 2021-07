Un acuerdo en la Franja de Gaza: la dimensión internacional

Aurora- por Oded Eran

Tres campañas militares no cambiaron la realidad en la Franja de Gaza, y la tranquilidad de la que gozaron los civiles israelíes en el sur de Israel fue temporal. ¿Podría ser diferente esta vez? Ahora, después de la Operación Guardián de las Murallas, Israel debería actuar con otros Estados de la región y el sistema internacional, una colaboración que bien podría conducir a una reconstrucción genuina de la Franja de Gaza, un Hamas debilitado y el fin de la violencia hacia Israel. Crédito foto: REUTERS/Suhaib Salem.

Israel debe esforzarse por cambiar la realidad política, económica y de seguridad, posterior a los combates en la Franja de Gaza, a fin de evitar que se repita la situación que prevalecía en la región en vísperas de la Operación Guardián de las Murallas. Las tres rondas anteriores de confrontación entre Israel y Hamas no lograron impulsar un acuerdo que cambiara la realidad en el área en conflicto. Para promover un cambio que mejore el entorno estratégico de Israel con respecto a la Franja de Gaza, Israel deberá decidir una estrategia general, no solo encontrar soluciones provisionales para problemas aislados. Esta estrategia debe incluir principios de cooperación con la Autoridad Palestina, los países árabes que han normalizado sus relaciones con Israel y otros Estados y entidades internacionales. El objetivo principal debe ser la reconstrucción integral de la Franja de Gaza, una mejora significativa en el nivel de vida de la población y el cese total de todas las acciones violentas desde Gaza contra Israel, a través de tres esfuerzos internacionales integrados: político, económico-reconstructor y militar -seguridad. Dada la ausencia de una posibilidad real de un cambio en la orientación de Hamas, y ciertamente no hacia los procesos democráticos, el establecimiento de este complejo mecanismo internacional presumiblemente ayudaría, aunque indirectamente, a debilitar el poder de esta organización.

Las operaciones militares que lanzó Israel en la Franja de Gaza desde que Hamás tomó el poder (Plomo Fundido, 2008-2009; Pilar Defensivo, 2012; y Margen Protector, 2014) terminaron sin un arreglo general en tres dominios principales: político, de seguridad y económico, y sobre todo, no debilitaron a Hamás y su control sobre la Franja de Gaza. Sin un acuerdo completo e integrado sobre estos tres aspectos claves, es muy probable que la Operación Guardián de las Murallas no arroje resultados diferentes a los de sus predecesores. Por lo tanto, Israel debe esforzarse por cambiar la realidad política, de seguridad y económica en la Franja de Gaza para evitar un regreso a la situación preexistente durante largo tiempo. En primer lugar, tendrá que decidir una estrategia general y no solo soluciones individuales para problemas aislados. En este contexto, Jerusalén deberá lograr la cooperación con la Autoridad Palestina, con los países árabes que han normalizado las relaciones con Israel y con los Estados y organismos internacionales.

El objetivo principal de un plan de acción integrado debería ser establecer una estabilidad perenne, que persiguiera la reconstrucción integral de la Franja de Gaza, mejorara significativamente el nivel de vida de la población y garantizara el fin de todas las acciones violentas de Gaza contra Israel. La consecución de este objetivo requiere tres mecanismos diferentes en relación con las tres principales dimensiones.

La dimensión política: sin un cambio profundo en la orientación política de Hamas o, alternativamente, un debilitamiento de su influencia y control sobre Gaza, será difícil cambiar la realidad en esta área. Se prefiere un cambio resultante de un proceso democrático, pero es difícil imaginar este proceso y / o el resultado deseado. La alternativa es crear un mecanismo que conduzca indirectamente al debilitamiento del poder de Hamas. Este mecanismo, una especie de consejo asesor, estaría formado por representantes de la Autoridad Palestina, la Liga Árabe y el Cuarteto (ONU, Estados Unidos, Unión Europea [UE] y Rusia).

¿Por qué Hamas estaría de acuerdo con un proceso que debilita su poder? La respuesta radica en que Israel presente un plan que tenga sentido político, económico y de seguridad, y en la voluntad de la comunidad regional / internacional de aprovechar su disposición para contribuir a un proceso de reconstrucción económica integral para extraer las concesiones necesarias de Hamas. También se le pedirá a Israel que decida si debe respaldar una medida que estaría anclada en una resolución del Consejo de Seguridad, que las partes externas pueden exigir en el marco de un proceso político israelo-palestino más amplio, cuyo éxito no está garantizado y que puede reducir la libertad de maniobra de Israel en la Franja de Gaza, tanto económica como militarmente.

La dimensión de la reconstrucción económica: Una condición necesaria para el cambio es la reconstrucción económica integral y sostenible de la Franja de Gaza. Más allá de la obtención de recursos financieros, esto requiere el establecimiento de un mecanismo civil internacional que sirva como gobierno económico en la sombra. Incluiría expertos en diversos temas (economía, infraestructura, salud, derecho, educación) de la Autoridad Palestina, Estados árabes y musulmanes, instituciones internacionales y Estados donantes. Dicho organismo podría mejorar significativamente la calidad del gobierno en la Franja de Gaza y los servicios prestados a la población civil. De establecerse, existirá un mecanismo responsable de la absorción de fondos y su asignación de acuerdo con un plan ordenado y coordinado entre las partes involucradas. Esto asegurará que estos fondos se canalicen hacia los proyectos requeridos y minimizará la capacidad de Hamas de utilizar algunas de las donaciones con fines militares.

Como en la dimensión política y ciertamente militar, la cooperación egipcia es imperativa. El flujo de materiales utilizados por Hamas para construir la infraestructura militar es posible principalmente gracias al contrabando desde el lado egipcio de la frontera con la Franja de Gaza. Sin sellar los pasajes que han permitido el flujo de materiales y armas, los esfuerzos de regulación resultarán en el mejor de los casos a un éxito parcial y de corta duración.

Es de suponer que una entidad económica regional-internacional exigirá compromisos de Israel tanto en la esfera económica como en la de seguridad. Estas demandas pueden incluir la absorción de productos de Gaza en Israel, procedimientos acelerados para exportar productos agrícolas al exterior e importar materias primas a la Franja de Gaza, y garantías para el suministro de combustible, electricidad y agua a la Franja de Gaza en cualquier situación. A más largo plazo, estas demandas pueden extenderse a la construcción de un puerto marítimo y un aeropuerto y al establecimiento de infraestructura de agua y electricidad. También se le pedirá a Israel que garantice que no dañará estas infraestructuras, construidas con importantes capitales invertidos por la comunidad internacional.

La dimensión militar: una consecuencia diferente de la última operación comparada con las operaciones anteriores requiere que la capacidad de Hamas para reponer sus arsenales y su capacidad para reconstruir la infraestructura militar sean restringidas, incluidos los túneles. Algunos de estos objetivos se alcanzarán si se establecen los organismos propuestos, incluido el organismo económico que canalizará las ayudas y otros recursos. Además, se requiere un mecanismo para monitorear las actividades de reconstrucción de las capacidades militares de las diversas organizaciones locales. En este sentido, una decisión del Consejo de Seguridad tiene ventajas y desventajas para Israel: su principal ventaja será el despliegue de un elemento de seguridad militar extranjero en la Franja de Gaza, lo que ayudará a reducir la capacidad de Hamas y otras facciones para reconstruir su infraestructura militar. El consentimiento israelí para la construcción de infraestructura altamente financiada debe estar condicionado al establecimiento de un mecanismo de monitoreo efectivo que asegure que las organizaciones terroristas en Gaza no lo utilicen como tapadera para actividades contra Israel, quien a su vez garantice que no atacará. Se deben realizar esfuerzos para dotar de efectivos a dicho mecanismo con soldados de países árabes con relaciones diplomáticas con Israel y de otros países, incluidos miembros de la OTAN.

La experiencia de Israel con los mecanismos internacionales de vigilancia no es inequívoca e incluye fracasos y éxitos. El examen muestra que los éxitos provienen más de una decisión estratégica del organismo árabe que acepte el mecanismo internacional para cesar la actividad militar contra Israel, y no necesariamente de la efectividad del mecanismo en sí. Al final de las tres operaciones anteriores en la Franja de Gaza, Israel no trató de lograr una presencia militar / de seguridad extranjera y permanente en la arena. Es a la luz del pasado fracaso para evitar que Hamas reanudara la concentración militar después de las rondas de confrontación, que tal presencia se recomienda. La voluntad de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y los países de fuera de la región de participar en un organismo de este tipo puede facilitar que Israel acepte esta medida.

En cuanto a la dimensión militar, y quizás más que en la dimensión política y económica, se requiere una resolución del Consejo de Seguridad, como condición necesaria para la participación de determinados países y organizaciones como la Unión Europea y la OTAN. Si bien Israel se arriesga a restringir su libertad de acción, las posibles mejoras que estos elementos permiten sobre la realidad que precedió a la Operación Guardián de las Murallas justifican el riesgo. Además, uno de los resultados claros de la última operación es el fortalecimiento de la posición de Egipto en la propia zona de conflicto y en el ámbito internacional. Desde este punto de vista, la inversión de Israel en el fortalecimiento de la seguridad y la cooperación económica con Egipto ha demostrado ser valiosa. Al mismo tiempo, Israel debe prepararse para la posibilidad de que, junto con la voluntad de Egipto de integrarse en el acuerdo entre Israel y la Franja de Gaza, El Cairo busque utilizar su éxito al lograr un alto al fuego con Hamas para expandir sus actividades en el proceso político entre Israel y los palestinos. Este deseo por parte de Egipto también se basará en los claros mensajes transmitidos por Estados Unidos y la Unión Europea a Israel durante la Operación Guardián de las Murallas: una solución al problema de Gaza debe ser parte de la solución general del conflicto israelo-palestino, es decir, una solución de dos Estados. Esta visión parece desvinculada de la realidad política interna actual, tanto en Israel como entre la dividida entidad palestina. Pero esto no debe impedir una progresión mesurada y en varias etapas hacia la solución que vislumbran los países de la región y la comunidad internacional.

Israel podrá escapar del patrón establecido hasta ahora después de las tres rondas anteriores de confrontación con Hamas si aprovecha sus fortalecidas relaciones con Egipto; la fuerza de los Acuerdos de Abraham con los Estados del Golfo; la presión interna árabe tras las olas de violencia en Jerusalén, la Franja de Gaza y los disturbios en las ciudades israelíes; y la posición de la Administración Biden de apoyar a Israel durante la operación (la primera prueba que encaró la nueva administración), con el fin de mejorar la realidad regional e internacional en la que se encuentra. Es de esperar que la crisis política interna de Israel de los últimos dos años y medio no ponga en peligro el proceso de examen de diversas alternativas para crear una realidad diferente y constructiva en la arena de Gaza después de otro enfrentamiento militar, el cuarto en doce años.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies