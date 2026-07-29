TZEDATÓN 2026: EL TIEMPO NO ESPERA DEL 30 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

Del 30 de julio al 2 de agosto se realizará la Tzedatón 2026, la campaña anual de recaudación de fondos de Fundación Tzedaká. Doná en www.tzedakauruguay.org o comunicate al 096 236 750 / info@tzedakauruguay.org

Hay necesidades que no pueden esperar: un plato de comida, un medicamento, el pago del alquiler o una garrafa para calefaccionar un hogar.

Hoy, 523 personas de nuestra comunidad encuentran en la Fundación Tzedaká acompañamiento profesional y respuestas concretas para atravesar situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Para continuar sosteniendo esta labor durante todo el año, tenemos el desafío de alcanzar una meta de USD 1.835.000.

Del 30 de julio al 2 de agosto, cada donación será duplicada. Doná en www.tzedakauruguay.org o comunicate al 096 236 750 / info@tzedakauruguay.org