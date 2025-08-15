Tres universidades israelíes entre las cien mejores del mundo

Una vez más, las instituciones de altos estudios de Israel marcaron una fuerte presencia en el prestigioso ranking elaborado por especialistas de la Universidad china Jiao Tong, compitiendo en el primer grupo con potencias globales como Francia o Alemania

Nada menos que tres universidades israelíes quedaron entre las cien mejores del mundo según la edición para el 2025 del prestigioso Shanghai Ranking, una de las clasificaciones internacionales de casas de altos estudios más respetadas a nivel global.

En total, dentro del ranking de mil instituciones de todo el mundo, el número de universidades de Israel destacadas por los expertos que preparan el listado se eleva hasta siete.

Cómodamente ubicado dentro del primer grupo de cien aparece el Instituto Weizmann, con base en Rehovot, unos veinte kilómetros al sur de Tel Aviv y que en junio último fue blanco de misiles lanzados por el régimen iraní. La universidad aparece en el escalón número 71.

En el segundo puesto entre las israelíes, ubicada en el peldaño 88 en el ranking general, está la Universidad Hebrea de Jerusalén, la institución fundada en 1925 por Albert Einstein, entre otros, mientras que el grupo de máximo nivel se completa con el Technion, de Haifa, en el lugar 97.

Luego fueron distinguidas la Universidad de Tel Aviv (en el bloque 201-300), la Universidad Ben Gurion del Negev (301-400), la Universidad Bar-Ilan (501-600) y la Universidad de Haifa (601-700).

Carreras por carreras

Algunas de las instituciones israelíes alcanzaron puestos todavía más altos en carreras puntuales. Por ejemplo, el Weizmann quedó el en escalón treinta y nueve en Química y el cuarenta y seis en Matemáticas.

El Technion alcanzó posiciones muy altas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (48) y en Química. La Universidad Hebrea de Jerusalén marcó posiciones espectaculares en Comunicación y Matemáticas (en ambos casos el lugar 14) y en Leyes (42).

Incluso aquellas que no entraron al primer centenar tuvieron posiciones destacadas en carreras en particular. Por ejemplo, la Universidad de Tel Aviv se ubica en el lugar 45 de Matemáticas, y la Universidad de Haifa marcó 28 en Comunicación y 41 en Administración Pública.

Estados Unidos, en el podio

Como de costumbre, el podio del ranking estuvo ocupado por instituciones de Estados Unidos: Harvard, Stanford y el Massachusetts Institute of Technology, del primer al tercer puesto.

El top 5 del ranking para este año se completó con Cambridge (Gran Bretaña) y la Universidad de California/Berkeley (EEUU), en ese orden. Luego quedaron Oxford (Gran Bretaña) y otras cuatro universidades de Estados Unidos: Princeton, Columbia, el California Institute of Technology y la Universidad de Chicago.

«Preservar el prestigio de la ciencia y la tecnología en Israel es una misión nacional de suma importancia», afirmó el presidente del Technion, el profesor Uri Sivan, al comentar la publicación del ranking de las mejores universidades del mundo.

Sivan reconoció que resultó «especialmente difícil este año», marcado también por la guerra que estalló en la región tras el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre del 2023 contra el sur de Israel.

En el caso del Technion, ubicado en el norte del país, la institución debió enfrentar «ataques con misiles desde Irán y el Líbano contra el campus» y «la ausencia de cientos de miembros del personal académico y administrativo, así como de estudiantes de posgrado, quienes fueron llamados a filas durante cientos de días».

«Mantener al Technion entre las cien mejores instituciones académicas del mundo es el resultado de un esfuerzo conjunto del personal académico, el personal administrativo y la dirección» de la universidad, continuó Sivan.

«Nuestros principales recursos son nuestro excepcional capital humano y la resiliencia que demostramos ante los desafíos y la guerra», concluyó el dirigente, quien aprovechó para felicitar a la Universidad Hebrea de Jerusalén y al Weizmann, «socios en el avance y el fomento de la ciencia israelí».

País pequeño, universidades grandes

Los logros de las universidades de Israel, un país con apenas diez millones de habitantes, son realmente dignos de destacar. Por ejemplo, una potencia mundial como Francia contó en este Shanghai Ranking con cuatro universidades entre las cien mejores, solo una más que Israel.

Fuera del grupo privilegiado que incluye a colosos como Estados Unidos y China, otros destacados países del mundo industrializado están cerca de Israel en el primer grupo de cien mejores universidades.

Alemania, por caso, tiene cuatro, Australia, cinco, Canadá tres y Japón dos, al igual que Bélgica. Otras naciones destacadas en el primer centenar son Países Bajos, Suecia y Singapur (los tres con dos de las cien mejores universidades del mundo).

Otra curiosidad del primer grupo de cien entre las mejores universidades del mundo según el Shanghai Ranking es que no aparecen instituciones de España, Italia, Grecia, Turquía, la India o ningún otro país de Medio Oriente.

El Ranking de Shanghai, publicado desde el 2003, evalúa el nivel de investigación de las universidades de todo el mundo según diversos criterios, como el número de profesores y ex alumnos galardonados con el Premio Nobel.

Los especialistas de la Universidad Jiao Tong toman también en cuenta el número de artículos científicos publicados en las principales revistas, como Nature y Science, y otros indicadores de rendimiento investigador de cada institución.