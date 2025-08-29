Todo sobre el Jidon Bergstein 2025

Ayer informábamos de la realización días pasados del Jidon Bergstein. El coordinador del Concurso, Thomas Ilutovich nos aporta un completo resumen de todo el desarrollo de la exitosa actividad en la sede del Liceo Alemán, donde 16 jóvenes entre 14 y 18 años participaron de la final (de un total de 102 que habían iniciado el certamen), y en el que Facundo Panasco del Liceo Impulso se quedó con la primera posición. Agradecemos a Thomas por su importante aporte. Crédito foto: Andrés Aksler.

El pasado 25 de agosto se celebró en la Sala Humboldt del Colegio y Liceo Alemán la 11ª edición del Concurso Nelly Nahum Bergstein, un certamen que año tras año el CODICEN declara de interés educativo, reafirma la importancia de la memoria, y en el contexto de hoy más que nunca.

La jornada comenzó a las 14:30 y se extendió hasta las 19:00 horas, con un descanso intermedio donde, como ya es tradición, el Liceo Alemán —nuestro anfitrión— ofreció café y un generoso agasajo a todos los presentes. Entre familiares y amigos asistieron unas 70-75 personas, mientras que otras 295 siguieron la transmisión en vivo por YouTube.

Este año se anotaron 102 adolescentes de entre 14 y 18 años, de los cuales 34 rindieron la prueba escrita. De ellos, 16 lograron llegar a la gran final del 25 de agosto, donde se disputaron las instancias de dos preguntas cada uno hasta llegar a la final. Tras una primera ronda con los 16 finalistas, 9 pasaron a la segunda instancia, luego 4 a la tercera, hasta que finalmente quedaron los 3 ganadores tras un reñido desempate.

El jurado estuvo integrado por Silvia Facal, Ramiro Rodríguez Villamil y Roberto Cyjón con la conducción de Gabriel Goldman. Además de los premios económicos a los tres mejores, cada finalista recibió un diploma junto a libros donados por la Universidad ORT Uruguay, además de obras del Dr. Nahum Bergstein y ejemplares de Los Senderos del Ocaso, del Ing. Roberto Cyjón donados por este último.

También nos honraron con su presencia destacadas personalidades de la vida comunitaria y nacional, entre ellas el presidente del Comité Central Israelita, Roby Schindler, la sobreviviente Jeannine Brustein, flamante Cónsul de Israel en Uruguay; Igal Ekdesman, el diputado Felipe Schipani, el director general de la Deutsche Schule; Ingo Straub y Fabrizio Patritti; director general de centros educativos impulso, entre otros, cuyo acompañamiento dio un marco aún más significativo a la jornada.

Los ganadores fueron: Facundo Panasco (del liceo Impulso) con el primer lugar, Emiliano Reyna (de Liceo los Cerrillos de Cerro Colorado) con el segundo e Isabel Myszka (Woodlands) con el tercero.

Con esta 11ª edición del Concurso Nelly Nahum Bergstein confirmamos, una vez más, que la memoria, el estudio y el compromiso por estudiar sobre la shoa se mantiene vivos en las nuevas generaciones. Agradecemos profundamente a todos los participantes, familias e instituciones que hicieron posible este encuentro, y renovamos la invitación a seguir acompañando este espacio en futuras ediciones.