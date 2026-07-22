Tisha Be Av: Que no caiga el tercer templo…

En vísperas de Tisha BeAv, el día de duelo nacional del pueblo judío, el Lic. Rufo Winter reflexiona sobre el significado histórico y espiritual de una fecha marcada por la destrucción de los dos Templos de Jerusalem y otras tragedias que atravesaron al pueblo judío a lo largo de los siglos, incluido el atentado contra la AMIA.

» ¡Cuán solitaria ha quedado la ciudad antes llena de gente!

¡Tiene apariencia de viuda la ciudad capital de los pueblos!…»

La ciudad a la que se refiere el texto bíblico -Libro de las Lamentaciones 1:1 atribuido al Profeta Jeremías- es Jerusalem…

Estamos a pocas horas de Tisha Be Av, el 9 del mes de Av del calendario judío.

Una fecha fatídica…

En este día o alrededor de este día, a lo largo de la historia le ocurrieron varias desgracias al pueblo judío.

Las primeras: la destrucción del 1er Beit Hamikdash, Templo de Jerusalem (año 586 aec) por los babilonios y la destrucción posterior del 2do Templo de Jerusalem (año 70 ec) por los romanos, ambas en el mismo día aunque obviamente en distintos años.

¿Ambas en el mismo día día?

«El día siete del mes quinto (Av) del año diecinueve del reinado de Nabucodonosor rey de Babilonia, Nabuzaradán, oficial del rey…llegó a Jerusalem e incendió el Templo…» Así dice el texto bíblico de Reyes II , cap. 25:8-9.

El día siete…1er Templo….No el nueve…

No cambia la magnitud de la tragedia.

Y a partir de ahí, una larga lista de hechos trágicos, hasta nuestros tiempos incluso.

¿Porqué decimos «hasta nuestros tiempos»?

Porque la destrucción de la AMIA, aquel fatídico 18 de julio de 1994, por calendario hebreo era…el 10 del mes de Av…

Seguramente el criterio de nuestros sabios fue «centralizar» y recordar todas las tragedias ocurridas en esos días de Av en uno solo, el 9 del mes de Av.

La expulsión de los judíos de España, por ejemplo, cuya fecha hebrea siempre se cita el 9 de Av, según algunos historiadores (Itzjak Baer por ejemplo: «Historia de los judíos en la España cristiana») habría ocurrido el 7 de Av.

No cambia la magnitud de la tragedia.

El ayuno de Tisha BeAv fue decretado ya a partir de la caída del 1er Templo.

La pérdida del Templo simbolizaba la pérdida de la independencia nacional.

Luego de la destrucción del 1er Templo se construyó un 2do Templo.

Pero luego de la destrucción del 2do, la independencia se perdió por casi 2000 años y nunca mas hubo un 3ero.

Lo pasado ya fue, no se modifica y por supuesto es muy importante recordarlo.

Pero es importante extraer las lecciones del pasado, también de las tragedias.

Nuestros sabios, con mucho sentido de la autocritica, dijeron que el Templo-refiriéndose específicamente al 2do- cayó no solamente por el poderío romano sino además por «Sinat Jinam», quiere decir «odio gratuito» entre los propios judíos, quienes resistieron heroicamente ante el invasor romano pero que al mismo tiempo estaban profundamente divididos e incluso enfrentándose entre sí. A la luz de lo que ocurre hoy:

¿hemos aprendido esa lección de la historia?

El Templo simbolizaba al antiguo Estado…

Que no caiga el «Tercer Templo»…