Tiempo de recuperación: La guerra más larga de Israel termina con alivio y más preguntas

Dos años después del 7 de octubre, la guerra más larga de Israel termina no con euforia, sino con un alivio cansado, y con preguntas que definirán lo que realmente significa el «día después».

Para todo hay un tiempo, y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora…

Tiempo de matar, y tiempo de sanar…

Tiempo de lamentarse, y tiempo de bailar…

Tiempo de guerra y tiempo de paz.

Estas palabras del Libro de Eclesiastés, que se leerán en sinagogas de todo el mundo este Shabat de Sucot, tendrán un significado aún más profundo este año.

Para Israel, ese período de guerra, el más largo de su historia, finalmente está dando paso a lo que todos esperan sea un período de paz.

Si no un período de paz, al menos un período de ausencia de guerra.

Justo después de dos años de guerra, Israel y Hamás firmaron un acuerdo la noche del miércoles para poner fin a los combates, traer a los rehenes a casa y abrir la puerta a un orden de posguerra cuyos contornos aún son inciertos, pero cuyas implicaciones son inmensas.

El estado de ánimo del país refleja el momento: gratitud y agotamiento, alivio y ansiedad, celebración e inquietud. Las imágenes de los rehenes liberados despertarán la euforia nacional, pero la certeza de que algunos de sus captores pronto podrán salir libres reaviva viejos traumas. La esperanza, esta vez, viene mezclada con una fuerte dosis de aprensión.

Los contornos inmediatos del acuerdo son claros: la liberación de los 48 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, a cambio de 250 terroristas palestinos condenados a cadena perpetua, un alto el fuego y la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a la «Línea Amarilla», una zona que abarca aproximadamente el 47% del territorio de Gaza.

Lo que sigue sigue siendo vago: un marco impreciso para desarmar a Hamás, desmilitarizar Gaza y establecer una administración interina bajo los auspicios del presidente estadounidense Donald Trump, con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair, respaldada por una Fuerza Internacional de Estabilización temporal.

El fin de la guerra y el comienzo de las preguntas

En teoría, marca el fin de una guerra. En la práctica, plantea una larga lista de preguntas sin respuesta, la más importante de las cuales es cómo funcionará el nuevo aparato de gobierno en Gaza y cuándo comenzará a operar. ¿Quién garantizará el desarme de Hamás? ¿Quién supervisará la desmilitarización de Gaza? ¿Quién estará a cargo de la seguridad? ¿Quién pagará los salarios? Estos detalles determinarán si el alto el fuego perdura o simplemente detiene los combates.

En cualquier caso, es importante recordar qué provocó este momento. Sin el sacrificio de los soldados, no habría habido acuerdo alguno. Sin su valentía en los callejones de Khan Yunis, los túneles de Rafah y los cielos de Teherán, Hamás seguiría resistiendo, y sus líderes seguirían alardeando desde sus búnkeres.

La valentía de los soldados logró lo que la diplomacia por sí sola no pudo: influencia. Y desafió la creencia generalizada, expresada desde el principio y con frecuencia, de que Israel no podía sostener una guerra larga. Y lo hizo. A través del aislamiento, las tensiones económicas y la discordia interna, Israel resistió.

Esa resistencia tuvo un precio asombroso: 913 soldados muertos, miles heridos, cientos de miles de reservistas en múltiples rotaciones e innumerables familias soportando la carga de una nación en guerra.

Sin embargo, de esas dificultades surgió una ganancia estratégica: los rehenes están regresando a casa; Hamás es solo una sombra de lo que fue: sus combatientes reducidos, su mando diezmado, sus túneles y arsenales prácticamente destruidos; el «eje de resistencia» de Irán ha sido prácticamente desmantelado.

El grupo terrorista que el 7 de octubre se propuso desencadenar un proceso que destruiría al Estado judío se ha visto obligado a firmar un acuerdo que reconoce efectivamente su propia derrota, aunque no pueda decirlo públicamente.

La campaña militar que muchos fuera de Israel condenaron como «desproporcionada» resultó, al final, indispensable. Sin ella, no habría habido mesa de negociaciones.

Y, como siempre, el momento oportuno fue crucial. Este acuerdo no se materializó en el vacío. Se consolidó gracias a una confluencia de agotamiento, presión y cálculos cambiantes en toda la región.

Trump, quien vio el conflicto como una prueba de su propia destreza diplomática, se apoyó fuertemente en Israel, así como en Qatar y Turquía, para obtener resultados. Su papel fue decisivo.

El presidente estadounidense dio luz verde a Israel para continuar combatiendo en Gaza cuando gran parte del mundo exigía un alto el fuego, y también envió aviones estadounidenses para ayudar a Israel a frenar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán, reduciendo así drásticamente la influencia de la República Islámica en la región.

Así que cuando Trump le dijo al primer ministro Benjamin Netanyahu que renunciara a las ideas de reocupar Gaza, anexar Judea y Samaria, y que en su lugar aceptara algún papel eventual de la Autoridad Palestina en Gaza —incluso insinuando la remota posibilidad de un Estado palestino—, el primer ministro no pudo negarse.

Trump también ejerció su fuerza diplomática para que Qatar y Turquía finalmente utilizaran su considerable influencia sobre Hamás. Al final, la utilizaron no porque se volvieran repentinamente contra Hamás, sino porque, en términos de sus relaciones con Washington, les convenía hacerlo.

Qatar comprendió, tras el ataque israelí del mes pasado contra los líderes de Hamás en Doha, el peligro de su larga asociación con el grupo y que su duplicidad podría llevar la guerra directamente a su brillante capital.

Ese ataque le hizo comprender a Qatar que el juego que había estado practicando tenía límites y que su apoyo a Hamás tenía un precio. Su mensaje a la organización terrorista fue simple: esta guerra tiene que terminar, y pronto.

Turquía, enfrentada a una crisis económica y ansiosa por mejorar sus relaciones con Washington, contaba con otras herramientas. Gran parte de la financiación externa de Hamás se canaliza a través de empresas turcas, organizaciones benéficas y plataformas de intercambio de criptomonedas. El presidente Recep Tayyip Erdogan sabía que podía presionar, y aparentemente lo hizo, cuando los estadounidenses se lo pidieron.

La entrega de Hamás sirvió a múltiples objetivos turcos: intentar ser readmitido en el programa de aviones de combate F-35 y poner fin a un proceso legal contra un banco estatal turco implicado en violaciones de las sanciones estadounidenses a Irán. Además, le dio a Erdogan la oportunidad de reposicionarse como un agente de poder regional.

La conjunción de estas presiones —la diplomacia estadounidense, la exposición catarí, el cálculo turco y el colapso de Hamás en el campo de batalla— puso el acuerdo al alcance de la mano.

Privado de dinero, aliados y moral, Hamás quedó acorralado. Su patrón iraní, mientras tanto, no pudo ofrecer un apoyo significativo, preocupado por sus propios problemas. Militarmente destrozado, diplomáticamente aislado y financieramente estrangulado, Hamás se enfrentó a una realidad insoportable: ya no podía continuar.

Cómo funcionará realmente este nuevo marco de posguerra sigue siendo incierto. Los detalles aún son confusos, e incluso en Jerusalén, pocos pretenden saber exactamente cómo funcionará en la práctica el «mecanismo internacional» para Gaza.

El plan de Trump exige ambiciosamente el desarme de Hamás y la desmilitarización y desradicalización de Gaza. Sin embargo, las esperanzas y los resultados no son los mismos.

Que Gaza realmente se asemeje a ese modelo, o que vuelva a caer en el caos y el rearme, dependerá de muchos factores: la determinación de los socios internacionales, el comportamiento de los remanentes de Hamás, la disposición de los Estados árabes a asumir la verdadera responsabilidad y, quizás lo más importante, cómo responda Israel si ve que Hamás intenta reconstruir sus capacidades.

Pero mientras diplomáticos y generales debaten qué le depara el futuro a Gaza, los israelíes ya están lidiando con lo que la guerra ha dejado atrás: un panorama emocional tan complejo como el político.

El regreso de los rehenes desatará oleadas de alegría y gratitud: celebraciones espontáneas, reencuentros entre lágrimas y un respiro colectivo tras dos años insoportables. Pero esas escenas también estarán ensombrecidas por el dolor. No todos los rehenes regresan a casa con vida, y su liberación fue posible gracias a la muerte de cientos de soldados.

Además, el acuerdo incluye la liberación de cientos de terroristas convictos, algo terriblemente doloroso para las familias de sus víctimas. Muchos de los liberados estuvieron detrás de los peores atentados de la Segunda Intifada: Sbarro, Café Moment, el Delfinario de Tel Aviv.

Los israelíes recuerdan esos atentados. La idea de que sus perpetradores sean liberados es repugnante. Además, existe una profunda preocupación de que la liberación de estos terroristas, como ha sucedido tantas veces en el pasado, solo conduzca a más terrorismo.

Esta certeza modera el ánimo nacional. Hay una enorme alegría por el regreso de los rehenes a casa y un alivio por el alivio de que se aliviará la carga de la guerra. Pero hay poca euforia, ninguna ilusión de paz en el horizonte.

La sensación se acerca más a un alivio cansado: la comprensión de que el fin de la guerra, aunque bienvenido, no resuelve el conflicto más profundo que la originó, a pesar de las afirmaciones de Trump de paz en Oriente Medio por primera vez en 3000 años.

AUNQUE, EN MEDIO de la ambivalencia, también hay perspectiva. El regreso a casa de los rehenes traerá cierto cierre: la sensación de que, por mucho que haya tardado, Israel se mantuvo fiel a uno de sus valores fundamentales: traer a su pueblo a casa. Eso será importante para la sanación nacional de maneras que las estadísticas no pueden reflejar.

La guerra de Israel contra Hamás comenzó con un horror indescriptible y ahora termina en un silencio incómodo, con la organización terrorista en sus últimas fuerzas, incapaz, tras la devastadora paliza recibida, de llevar a cabo algo similar durante generaciones. No porque no quiera, sino porque ya no tiene la capacidad de hacerlo.

Entre el horror del 7 de octubre y la inquietante calma que traerá este acuerdo, se encuentra la historia de una nación puesta a prueba hasta sus límites y que aún se mantiene en pie: marcada, agotada, pero inquebrantable.

Para Israel, este no es todavía un momento para la paz. Eso llevará años, quizás generaciones. Pero podría, por fin, ser un momento para reconstruir: para atender a los heridos, para restaurar lo que se rompió, para recuperar algo de normalidad y para respirar de nuevo.

Si Eclesiastés enseña que cada estación tiene su propósito, entonces la estación que ahora se inaugura con la firma de este acuerdo en Sharm el-Sheij también lo tiene: un tiempo para recuperarse. Para un pueblo que ha conocido demasiadas épocas de guerra, eso, ahora mismo, es sumamente bienvenido.