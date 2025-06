The Washington Post se retracta por publicar mentira contra Israel

Tergiversaciones, fake news, exageraciones… medios publican noticias inexactas y después publican disculpas y correcciones que no alcanzan a cubrir la mentira original. En este caso fue el famoso The Washington Post que publicó que Israel había matado a 30 civiles en un incidente en Gaza el 1 de junio.

The Washington Post publicó una corrección y una disculpa parcial por tergiversar un incidente ocurrido el domingo en Gaza, en el que los medios afirmaron falsamente que Israel había matado a 30 civiles gazatíes.

El comunicado, publicado en X, señalaba que el Post “eliminó la publicación a continuación porque esta y las versiones anteriores del artículo no cumplían con los estándares de imparcialidad del Post”.

El periódico explicó: “Las versiones anteriores del artículo del domingo afirmaban que las tropas israelíes habían matado a más de 30 personas cerca de un centro de ayuda estadounidense en Gaza, y el titular atribuía la acción a ‘funcionarios de salud’”.

El artículo no aclaraba si atribuir las muertes a Israel era la postura del Ministerio de Salud de Gaza o un hecho verificado por The Post.

El artículo y el titular se actualizaron el domingo por la noche, dejando claro que no había consenso sobre la responsabilidad de los tiroteos y que existía una controversia al respecto.

“Si bien en todas las versiones se incluyeron declaraciones de Israel que afirmaban desconocer las lesiones y que una investigación inicial indicaba que sus soldados no dispararon contra civiles cerca del lugar, The Post no dio la debida importancia a la negación de Israel y ofreció una certeza inapropiada sobre lo que se sabía sobre la participación israelí en los tiroteos.

“Las primeras versiones no cumplieron con los estándares de imparcialidad del Post y no deberían haberse publicado de esa forma”.

En el incidente del domingo, fuentes palestinas informaron que un ataque israelí cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria en la zona de Tel al-Sultan, en Rafah, causó al menos 30 muertos y numerosos heridos.

Estas acusaciones fueron replicadas por los medios de comunicación internacionales, lo que generó críticas generalizadas a Israel.

Sin embargo, las FDI respondieron con prontitud, declarando: «Las FDI actualmente desconocen las lesiones causadas por fuego de las FDI dentro del centro de distribución de ayuda humanitaria. El asunto aún está bajo revisión».

Posteriormente, la Fundación Humanitaria de Gaza publicó imágenes de cámaras de seguridad del centro de distribución de ayuda durante el presunto incidente.

Las pruebas en video revelaron que no se produjo tal ataque, desmintiendo así las afirmaciones de las fuentes palestinas.

Más tarde ese mismo día, las FDI publicaron las conclusiones de su investigación inicial sobre el incidente.

Estas conclusiones indicaron que las FDI no dispararon contra civiles mientras se encontraban cerca o dentro del centro de distribución de ayuda humanitaria y que los informes al respecto son falsos.

Las FDI aclararon que están cooperando con la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) y organizaciones internacionales de ayuda para facilitar la distribución de ayuda a los residentes de Gaza, y no a Hamás.

“Hamás hace todo lo posible para socavar los esfuerzos de distribución de alimentos en la Franja de Gaza. Hamás es una organización terrorista brutal que provoca hambre y pone en peligro a la población para preservar su control sobre la Franja de Gaza. Como parte de su comportamiento brutal y sus intentos de interrumpir la ayuda humanitaria, Hamás perjudica directamente a los residentes de Gaza“, declararon las FDI.

Las FDI instaron a los medios de comunicación a ser cautelosos con la información publicada por Hamás, como se ha demostrado en varios incidentes anteriores.