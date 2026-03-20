Tesoros del Negev: la «magnífica» iglesia de 1.400 años que sobrevive en el desierto

Investigadores israelíes descubren en el Negev un templo del siglo VII con mosaicos impecables y baños de mármol. El hallazgo revela la opulencia de Nessana como un centro de lujo para peregrinos en la ruta hacia el Sinaí. Crédito foto: Universidad Ben Gurion del Negev

Arqueólogos israelíes descubrieron en el sur del país una “magnífica” iglesia de 1.400 años de antigüedad con coloridos mosaicos “extraordinariamente bien conservados” y que ofrece una “visión excepcional” de la grandeza arquitectónica y la opulencia de los periodos bizantino e islámico temprano (siglos V al VII de la era cristiana).

El hallazgo de los investigadores de la Universidad Ben Gurion del Negev en el parque nacional Nitzana revela el importante papel del sur de Israel como una próspera parada en las antiguas rutas de peregrinación hacia el Sinaí.

Según se informó, los pisos de la iglesia están adornados con intrincados patrones geométricos, diseños florales y medallones elaborados con diminutas y vibrantes teselas de mosaico. Esos elementos, junto con un complejo de hospedaje y baños recientemente descubierto, revelan el pasado de la zona de Nessana “como un vibrante centro religioso de gran prestigio, que servía tanto a los residentes locales como a miles de peregrinos procedentes de todo el mundo”, destacó el informe.

Situada en la ruta principal hacia el Monasterio de Santa Catalina y el Monte Sinaí, Nessana constituía una parada crucial para los viajeros internacionales. Los antiguos grafitis hallados en el yacimiento documentan la llegada de peregrinos procedentes de lugares tan distantes como Georgia y Armenia, lo que subraya el papel de la región como encrucijada global de fe y comercio.

Conectando con los papiros

La misión de la universidad tiene como objetivo vincular los restos materiales de Nessana con su célebre archivo histórico —los Papiros de Nessana—, descubierto en el yacimiento hace un siglo. Esa sinergia entre los textos antiguos y los nuevos hallazgos arqueológicos permite a los investigadores reconstruir la vida cotidiana en el Negev hace más de un milenio con un nivel de detalle sin precedentes, aseguraron desde la universidad.

Entre los hallazgos más destacados de la excavación actual se encuentran un gran hospicio que alberga un complejo de baños con bañeras revestidas de mármol, los suelos de mosaico y el redescubrimiento de una inscripción griega que data la construcción de la iglesia a principios del siglo VII de la era cristiana.

“Sabemos, por los papiros y otras inscripciones halladas en el yacimiento, que a este lugar llegaban peregrinos procedentes de muchos sitios”, apuntó la profesora Tchekhanovets. “Seguiremos desvelando los fascinantes secretos de Nessana y descubriendo más detalles sobre la vida y el movimiento en el Negev en la antigüedad”, prometió la investigadora israelí.