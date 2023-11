Tengamos presentes a todos los que quedan aún en manos de Hamas

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

Al finalizar los cuatro días de alto el fuego pactados para la liberación de 50 civiles israelíes secuestrados por la organización terrorista Hamas el 7 de octubre , muchos hogares respiraron algo de alivio, aunque en casi todas las familias hubo asesinados o sigue habiendo secuestrados. Pero aún quedan en manos de Hamas casi 170 secuestrados, la enorme mayoría civiles y también soldados que fueron sorprendidos en su base, en territorio soberano de Israel.

Cabe recordar que al concretarse la liberación de la cuarta tanda de civiles israelíes, no sólo quedan aún numerosos secuestrados sino que entre ellos aún hay menores de edad y madres de menores, además de personas de avanzada edad. Y hay que prestar atención también a los hombres jóvenes o adultos que sufren de distintas enfermedades, a cuya liberación debería darse prioridad.

Estos son algunos de los nombres a los que hay que prestar atención, sin olvidar ni por un minuto que absolutamente todos fueron secuestrados por terroristas que irrumpieron armados desde Gaza y atacaron el territorio soberano del Estado de Israel.

Probablemente los rostros más conocidos por todos, sean los de los pequeños Kfir Bibas y su hermano Ariel, secuestrados junto a sus padres. Kfir cumplió 10 meses en cautiverio. Ariel tiene 4 años. Cada día de alto el fuego que pasó sin ver a los Bibas –de doble ciudadanía israelí y argentina- entre los liberados, sorprendió y preocupó a la opinión pública israelí, que quedó estremecida al ver las imágenes del secuestro, de la madre Shiri con los dos niños en brazos y una expresión de horror en su rostro, rodeada de terroristas.

Pues este lunes, Hamas dijo que no los tiene en su poder y que fueron entregados a otro grupo. Si bien se sabe que no sólo terroristas de Hamas sino también otros grupos e inclusive civiles secuestraron israelíes, claro está que Hamas tiene poder de control sobre todo y es difícil creerle que no sabe dónde están los israelíes.

También está aún en manos de Hamas el jovencito Amit Shani del kibutz Beeri, de 16 años, que fue secuestrado cuando se escondía en el refugio con su madre y dos de sus hermanas. Trató de resistirse hasta que su madre le pidió que no lo haga, temiendo que lo maten. Cabe suponer que fue llevado a Gaza pensando que también ellas habían sido secuestradas o quizás asesinadas, ya que 7 terroristas los rodeaban a todos . Pero no sabe que tras llevárselo a él dos de los terroristas, los demás desaparecieron y su madre y hermanas se salvaron incomprensiblemente.

Una de las menores secuestradas es Aisha Zaiadne, una joven beduina israelí, musulmana evidentemente, que trabajaba con su padre Yusef y sus dos hermanos mayores en el tambo del kibutz Holit cuando los terroristas irrumpieron al lugar. Es indudable que estaba claro que es musulmana.

También el jovencito Ofir Engel de 17 años, que no vive en el sur sino en el kibutz Ramat Rajel junto a Jerusalem. Estaba visitando a su novia cuando entraron los terroristas y se lo llevaron a él junto al papá de su compañera, Yosi Sharábi.

Aún están en Gaza la jovencita Maia Leimberg de 17 años, secuestrada de su casa en el kibutz Nir Itzjak junto a su madre Gabriela, y otros tres familiares, todos llegados años atrás de Argentina.

Y Gali Tarshansky de 13 años, que se escondió en el refugio de su casa con su hermano mayor Lior, de 15, y cuando los terroristas estaban por entrar, ambos hermanos se escaparon por la ventana. Se separaron en su huida, pero Lior fue asesinado y Gali fue capturada por Hamas.

Y Ofer Wenkert de 22 años que sufre de colitis seria y sus padres sostienen que su caso es humanitario, por más que sea hombre y no menor de edad.

Y numerosos jóvenes que fueron secuestrados en el festival de música Nova, tras ver a sus amigos asesinados.

Y trabajadores extranjeros que trabajaban en los kibutzim del sur.

Y los padres de los niños liberados.

Y tantos, tantos más.