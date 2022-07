Tejido inteligente israelí utiliza electricidad para acelerar la reparación de los nervios

Enlace Judío México

Investigadores israelíes dicen que han desarrollado un material que acelera la reparación de los nervios dañados usando electricidad, informó The Times of Israel. La invención basada en silicona que se está desarrollando para uso humano después de probarse en ratas, envuelve los nervios dañados y los estimula eléctricamente utilizando la energía de la luz que brilla sobre la piel. Crédito foto: Technion-Israel Institute of Technology

El material ultrafino, una especie de tela de alta tecnología, se puede envolver alrededor de los nervios dañados dentro del cuerpo y luego permitir que la electricidad derivada de la luz fluya allí después de cerrar la herida.

Sus inventores, del Technion de Haifa (Instituto de Tecnología de Israel), probaron el material en ratas y documentaron su eficacia en la revista revisada por pares Nature Materials.

El material aceleró la reparación de los nervios en ratas en un 33 por ciento y ahora se dirige al desarrollo y las pruebas en humanos.

El Prof. Hemi Rotenberg, uno de los inventores, dijo que después de un mayor desarrollo podría usarse tanto para reparar los nervios como potencialmente para moderar el ritmo del corazón temporalmente, estimulando el corazón después de las operaciones. Él espera que esté listo para su uso generalizado en humanos dentro de tres a cinco años.

“Después del daño a los nervios periféricos, los nervios vuelven a crecer, pero lo hacen lentamente y, mientras esperamos, las personas pueden sufrir daños significativos. Nuestro objetivo era acelerar este proceso”, dijo Rotenberg, que trabaja en la Facultad de Ingeniería Biomédica del Technion, a The Times of Israel.

“La estimulación eléctrica parece ayudar, pero en realidad solo es posible cuando la herida está abierta, a menos que dejemos una estimulación eléctrica en los nervios después de cerrar la herida. Esto puede requerir operaciones problemáticas para retirar el dispositivo”, dijo.

“Nuestra solución es un material muy delgado hecho de silicona, que se puede envolver alrededor del nervio mientras la herida está abierta. Luego, la herida se puede cerrar y el material se estimula con luz”.

En términos más científicos, la luz del infrarrojo cercano se proyecta sobre la piel, penetrándola para golpear una membrana hecha del nuevo material, que luego fotoactiva el tejido nervioso dañado. Eventualmente, dijo Rotenberg, los médicos podrán envolver el material alrededor del corazón.

“En el artículo, demostramos la eficacia de la nueva sustancia en dos contextos diferentes: estimulación cardíaca y activación del sistema nervioso periférico”, dijo. “En el contexto de los tratamientos cardíacos, por ejemplo, el uso de un dispositivo de este tipo puede permitir la estimulación cardíaca temporal para la rehabilitación después de las operaciones. Esto puede evitar el uso de un electrodo temporal que se inserta en el corazón, lo que puede causar molestias a la hora de retirarlo.

“Dado que la membrana que desarrollamos está hecha de un material a base de silicona, que se absorbe en el cuerpo sin ningún efecto tóxico, no hay necesidad de una intervención quirúrgica adicional para eliminarla del cuerpo”.