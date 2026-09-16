Supervivientes del levantamiento «Mujer, Vida, Libertad» en Irán rinden homenaje a Mahsa Amini en el aniversario de su muerte

Cuatro años después de que Mahsa Amini fuera asesinada por la República Islámica —hecho que desencadenó las protestas de «Mujer, Vida, Libertad» en Irán—, supervivientes del levantamiento de 2022 hablaron con The Jerusalem Post sobre el recuerdo perdurable de la joven kurda, lo que presenciaron durante la represión y cómo aquellos sucesos transformaron sus vidas.

Amini, una joven kurdo-iraní de 22 años oriunda de Sanandaj (en el oeste de Irán), fue detenida por la policía de la moralidad de Teherán el 13 de septiembre de 2022, acusada de llevar mal puesto el hiyab. Poco después, se desplomó en el centro de detención de Vozara y entró en coma; falleció tres días más tarde, el 16 de septiembre.

El Centro de Información Policial de Irán sostuvo que Amini sufrió un episodio cardíaco mientras estaba bajo custodia. Sin embargo, un experto de la ONU en derechos humanos declaró posteriormente que las pruebas indicaban que Amini había muerto «a consecuencia de golpes», mientras que la Misión de Investigación de la ONU sobre Irán afirmó haber «constatado la existencia de pruebas de traumatismos en el cuerpo de la Sra. Amini, infligidos mientras se encontraba bajo custodia de la policía de la moralidad», cuerpo que, según el organismo, había mostrado claros «patrones de violencia».

Indignados por la muerte de Amini, los manifestantes salieron a las calles en al menos 134 ciudades y localidades, así como en 132 universidades, repartidas por 26 de las 31 provincias de Irán. La República Islámica reprimió brutalmente las protestas bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad», disparando munición real contra las multitudes y sometiendo a miles de personas a desapariciones forzadas. Según cifras de la ONU, al menos 49 mujeres y 68 niños murieron en las calles.

Las fuerzas de seguridad del régimen iraní confirmaron haber matado a 551 personas durante las protestas posteriores a la muerte de Amini.

Jowhar Fattahi, padre de Yasser Fattahi, figuraba entre los 551 iraníes cuya muerte a manos de las fuerzas de seguridad del régimen fue confirmada.

Fattahi declaró al Post que, el 21 de noviembre de 2022, su padre Jowhar —de 60 años— decidió unirse a una marcha en su ciudad natal de Javanrud, en la provincia de Kermanshah, después de que dos miembros de su familia extensa residentes en la localidad, Bahaeddin Vaisi y Erfan Kakayi, fueran asesinados por las fuerzas de seguridad.

Jowhar fue una de las varias personas de la localidad que permanecieron en vela toda la noche custodiando los cuerpos, para evitar que el régimen pudiera «tomarlos como rehenes». Se unió a unas 30.000 personas de la comunidad para dar sepultura a los hombres y, posteriormente, marchar en su memoria.

Aunque Jowhar carecía de educación superior formal, Fattahi describió a su padre como un hombre compasivo y de firmes principios.

«En casa siempre decía: «No oprimas a nadie ni permitas que nadie te oprima»». Fattahi recordó que su padre hacía más hincapié en la primera parte: no convertirse uno mismo en opresor. «No era en absoluto una persona violenta ni extremista. También hablaba constantemente de las injusticias que el gobierno iraní infligía a todos, y especialmente al pueblo kurdo. Anhelaba un cambio de gobierno para que la gente corriente no tuviera que seguir pagando el precio de vivir bajo un régimen cruel y autoritario».

Fattahi, que es enfermero, estaba atendiendo a manifestantes heridos en Sanandaj cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) abrió fuego contra la multitud en su ciudad natal. Un amigo de la familia que marchaba junto al padre de Fattahi le contó más tarde que Jowhar se detuvo para ayudar a una joven que había recibido un disparo y yacía inmóvil. Al negarse a obedecer las órdenes del CGRI de alejarse de la mujer, las fuerzas de seguridad le dispararon en la zona femoral de la pierna izquierda.

«Por aquel entonces, la gente prefería morir antes que ir al hospital, porque sabía que, de una forma u otra, el CGRI los sacaría de allí, los retendría como rehenes y acabaría matándolos», relató Fattahi, explicando cómo se vio obligado a tratar a manifestantes en secreto mientras su padre, en casa, suplicaba a quienes le rodeaban que no lo llevaran al hospital.

Jowhar Fattahi falleció a consecuencia de sus heridas tras perder el conocimiento debido a la violencia del CGRI.

Tras perder el conocimiento, Jowhar fue trasladado al hospital, donde murió a causa de las heridas sufridas. Habiendo presenciado cómo las fuerzas de seguridad se llevaban los cuerpos de los fallecidos, los amigos que habían llevado a Jowhar a recibir atención médica sacaron su cadáver del centro a escondidas y lo enterraron lejos del cementerio principal de la ciudad.

Decenas de miles de personas han muerto en los años transcurridos desde la muerte de Jina Amini, mientras la República Islámica continúa reprimiendo la disidencia. Aun así, señaló Fattahi, el nombre de Amini ha pasado a representar un llamado a la libertad y a los sacrificios realizados con la esperanza de alcanzarla.

«»Mujer, Vida, Libertad» no es simplemente un eslogan. Es algo mucho más complejo y, al mismo tiempo, la demanda más sencilla que cabe plantear», afirmó, refiriéndose a la opresión que sufren las mujeres —«especialmente en Irán, algo indescriptible con palabras»—.

Al describir como «trágica» la situación de las mujeres, señaló: «Las mujeres son quienes nos cuidan y nos crían; sin su libertad, no podemos esperar que existan seres humanos libres. Entonces, ¿por qué deberían ser víctimas de violencia o asesinadas a causa de estas políticas?».

El movimiento «Mujer, Vida, Libertad» brindó a las mujeres que «vivían bajo represión y asfixia» la «oportunidad de decir «no» a un sistema fascista que las trataba» como «esclavas» e «inferiores a los hombres», continuó. «Una de las razones por las que el nombre de Jina Amini y la revolución «Mujer, Vida, Libertad» han perdurado es que esta revolución no debe reducirse a la cuestión del hiyab. Los problemas de las mujeres no se limitan al hiyab».

«La libertad no significa simplemente tener la libertad de elegir si se lleva o no el hiyab», concluyó. «Ese es el más básico de los derechos de la mujer».