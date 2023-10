Superviviente del atentado de HAMAS: “Esto ha cambiado por completo la dinámica de este conflicto”

Publimetro, Perú- por Dmitry Belyayev

Entrevista con Janet Cwaigenbaum, directora de recursos humanos de la empresa agrícola del kibbutz Nir Yitzhak, situado cerca de la Franja de Gaza. Janet es uruguaya y trabajó, antes de viajar a Israel, en informativos de Canal 4.

HAMAS, la organización militante palestina, inició un asalto sin precedentes contra Israel desplegando a sus combatientes en comunidades cercanas a la Franja de Gaza. El resultado fue la pérdida de cientos de vidas y el secuestro de decenas de rehenes. Para conocer mejor la situación, Metro habló con Janet Cwaigenbaum, directora de recursos humanos de la empresa agrícola del kibbutz Nir Yitzhak, situado cerca de la Franja de Gaza, y de “Vivir en la frontera”, una visita guiada para acercar la experiencia del conflicto a grupos de extranjeros.

P: Háblenos de usted.

– Me llamo Janet Cwaigenbaum. Soy uruguaya y tengo 57 años. Vivo en la frontera con la Franja de Gaza desde hace 26 años, en un kibutz Nir Yitzhak, que es una cooperativa agrícola. Somos productores agrícolas, principalmente de patatas, zanahorias y rábanos.

P: ¿Puede describir lo que ocurrió en Nir Yitzhak?

– Evacuaron a 570 personas de mi kibbutz, que estaba prácticamente aislado del mundo exterior. Oíamos explosiones y alarmas y nos decían que había peligro de infiltración terrorista. Y así fue. El kibbutz funciona como un barrio privado con una puerta, y al menos 20 terroristas entraron por esa puerta, incluido uno en moto que daba vueltas por los barrios pequeños. Las milicias palestinas entraron en las casas, causaron daños e intentaron sacar a la gente que estaba atrincherada en sus habitaciones de seguridad, que son habitaciones especialmente reforzadas con puertas blindadas y ventanas de hormigón armado para resistir ataques con misiles. En algunas casas, incluso hubo intercambios de disparos entre ellos y los residentes. Estuvimos encerrados en estas salas de seguridad durante muchas horas. Afortunadamente, cuando llegó el ejército, consiguieron neutralizar a todos los terroristas.

P: ¿Qué ocurrió después?

– El kibbutz intentó permanecer unido. El ejército nos ordenó que fuéramos a guarderías protegidas para garantizar nuestra seguridad. Ya estábamos en cinco guarderías, con gente durmiendo en colchones en el suelo y en sillas, intentando organizarnos para permanecer juntos. Ahora tenemos a 10 personas desaparecidas, dos muertos, varios heridos y muchos presas del pánico, sin ganas de volver.

“Nunca me había sentido así en mi vida… con sólo 15 segundos para reaccionar. Es la peor experiencia que he vivido. La sensación es terrible, y creo que esto continuará”.

— Janet Cwaigenbaum, directora de recursos humanos de la empresa agrícola del kibbutz Nir Yitzhak, situado cerca de la Franja de Gaza.

P: Háblenos de sus sensaciones durante el encuentro con los militantes de HAMAS.

– Ha sido una situación muy tensa, como nunca había vivido. Ha sido una masacre. Entraron, dispararon a la gente, dañaron coches y robaron vehículos, bicicletas y motocicletas. También saquearon casas y destruyeron propiedades. Lo peor es la sensación de que los terroristas organizados entraron por nuestras puertas, e incluso llegaron a otras ciudades.

En todos los años que llevo viviendo en este kibbutz, he vivido varias operaciones, guerras o como quieran llamarlas. Hemos estado encerrados durante horas en salas de seguridad. Sin embargo, nunca me he sentido así en mi vida… con sólo 15 segundos para reaccionar. Esta es la peor experiencia que he tenido. La sensación es terrible, y creo que esto continuará. Esto ha cambiado por completo la dinámica de este conflicto.

P: ¿Qué opina de las acciones de su país?

– Cincuenta años después de la Guerra del Yom Kippur, ésta es la segunda vez que Israel se enfrenta a un fracaso colosal, tanto desde el punto de vista militar como de liderazgo. Todos estamos muy preocupados y angustiados. Afortunadamente, los esfuerzos de voluntariado están funcionando bien en todo el país. La gente está abriendo sus negocios para ofrecer comidas gratuitas a los soldados en diversos quioscos y restaurantes.

P: El conflicto existe desde hace años. ¿Siente que algo ha cambiado?

– Sí. Esta vez, HAMAS ha mostrado una cara horrible, despiadada y asesina al atacar asentamientos y poblaciones. No sólo han matado a todo el mundo en las bases militares cercanas a la frontera, sino también a familias enteras, incluidos niños, jóvenes, adultos y ancianos, sin ningún tipo de freno moral. Es muy, muy triste pensar en lo que ocurrirá en los próximos días cuando volvamos a la zona que tanto ha tardado en atraer a los jóvenes, a pesar de las complejas situaciones. Solíamos decir que es un 98% paraíso y un 2% infierno, pero en sólo dos días se ha convertido en un 100% infierno.

¿Qué es HAMAS?

HAMAS es un grupo militante palestino que controla la Franja de Gaza y está comprometido con la destrucción de Israel. Su objetivo es establecer un Estado islámico en su lugar. Desde su llegada al poder en Gaza en 2007, HAMAS ha participado en múltiples conflictos con Israel. Entre estos conflictos, ha lanzado numerosos ataques con cohetes contra Israel y ha llevado a cabo diversas operaciones letales. Israel ha respondido con repetidos ataques aéreos y, junto con Egipto, mantiene un bloqueo sobre la Franja de Gaza desde 2007.

HAMAS, en su conjunto o, en algunos casos, su ala militar, está designada como organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y varios otros países. Irán proporciona apoyo financiero, armamento y entrenamiento a HAMAS, respaldando sus actividades.