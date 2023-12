Steven Spielberg produce un documental sobre la masacre del 7/10

Israel Económico

Una fundación que creó el famoso director judío estadounidense ya está recopilando testimonios de sobrevivientes de la matanza perpetrada por Hamas en el sur de Israel. Crédito foto: Gage Skidmore/Flickr

El director estadounidense Steven Spielberg está produciendo un documental sobre la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel, donde terroristas de Hamas asesinaron a 1200 personas y secuestraron a cerca de 240 rehenes que arrastraron hasta la Franja de Gaza.

La película se está preparando a partir de testimonios de sobrevivientes de la matanza, que incluyó una sanguinaria serie de atrocidades cometidas por los agentes del grupo islamista en comunidades de la zona fronteriza con el enclave palestino.

Se trata de una modalidad que guarda parecidos con el proyecto que desde años viene llevando a cabo la USC Shoah Foundation, creada por el director de La lista de Schindler para recolectar decenas de grabaciones de personas que pudieron sobrevivir al Holocausto.

Ahora es el turno de aquellos que lograron escapar de la masacre del 7 de octubre.

Que las historias sean «registradas y compartidas»

«Ambas iniciativas (grabar entrevistas con sobrevivientes de los ataques del 7 de octubre y la recopilación continua de testimonios del Holocausto) buscan cumplir nuestra promesa» de que «sus historias serán registradas y compartidas», dijo Spielberg.

Se trata, añadió a través de un comunicado de la USC Shoah Foundation, de un «esfuerzo por preservar la historia y trabajar por un mundo sin antisemitismo u odio de cualquier tipo».

«Barbaridad indescriptible»

«Debemos permanecer unidos y firmes en estos esfuerzos», afirmó el celebrado director norteamericano. Durante una entrevista con la emisora Fox News sobre la masacre, Spielberg confesó: «nunca imaginé que en mi vida vería tal barbaridad indescriptible contra los judíos».

Los crímenes del 7/10 fueron registrados por los propios agentes terroristas durante su incursión, a través de cámaras corporales y teléfonos celulares, incluso en aparatos robados a sus víctimas.

Gran parte de esos videos fueron difundidos por los propios miembros de Hamas en tiempo real a través de internet. Algunas de las grabaciones, con terribles imágenes, fueron también compiladas por el gobierno de Israel y presentadas a altos funcionarios de todo el mundo.

Pero el proyecto de Spielberg gira, al igual que el programa que lleva adelante la fundación (conocida como The Institute for Visual History and Education, y antes como la Survivors of the Shoah Visual History Foundation), alrededor de la historia de los sobrevivientes.

La tarea ya arrancó. Por ejemplo, en el website de la fundación se puede ver y escuchar parte del testimonio de Shaylee Atary Winner, quien logró escapar junto a su hija de cuatro años mientras su esposo sacrificaba su vida para detener a los terroristas.

«Ecos escalofriantes» del Holocausto

Shaylee finalmente encontró refugio en la habitación segura de un vecino, donde fue rescatada 27 horas después. En ese momento su hija estaba letárgica y gravemente deshidratada, pero desde entonces se recuperó, contaron voceros de la fundación.

Una joven cantante y actriz residente en el kibutz Kfar Aza, Shaylee «se enteró más tarde de que su marido, el cineasta Yahav Winner, había sido asesinado con un disparo en la nuca» por los terroristas que invadieron la zona.

«Dos semanas después de los brutales ataques de Hamas en Israel, Shaylee se sentó en el césped afuera de un centro de evacuación y le contó su experiencia a un entrevistador de la fundación», adelantaron los voceros del proyecto.

La de la cantante es una de las 130 entrevistas grabadas como parte de «una iniciativa crítica y en curso» de la fundación «para recopilar testimonios de los sobrevivientes del 7 de octubre», y «algunos de los relatos de los testigos evocan ecos escalofriantes del Holocausto».

Robert Williams, uno de los directores de la institución, remarcó que «la experiencia de Shaylee es devastadora, pero es importante conocer estos detalles personales y emocionales».

El antisemitismo ya no está al acecho

«Tenemos la obligación de registrar y compartir responsablemente estos testimonios para que los académicos, los políticos y el público puedan comprender plenamente la brutalidad que se produce cuando los extremistas, los terroristas y otros están animados por el odio antisemita», agregó.

Durante la entrevista con Fox News, Spielberg expresó su estupor frente a la violencia ejercida por los terroristas de Hamas contra los israelíes, junto con la ola de antisemitismo en todo el mundo en los últimos dos meses.

«Lo encuentro muy, muy sorprendente», afirmó el director, quien reconoció, sin embargo, que «el antisemitismo siempre ha estado ahí, o a la vuelta de la esquina y un poco fuera de la vista, pero siempre al acecho».

«O fue mucho más abierto, como en Alemania en los años 30, concluyó Spielberg. «Pero desde esa época no somos testigos» de un antisemitismo que «ya no está al acecho, sino que se muestra orgulloso, con las manos en las caderas como Hitler y Mussolini«, concluyó.