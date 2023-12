Sombras de niños. Niños israelíes en el cautiverio de Hamás

Yediot Aharonot- por Anat Lev Adler

“Los mataron de hambre y los drogaron, los arrojaron a túneles húmedos y áticos oscuros, fueron apaleados y golpeados por sus captores o por una multitud furiosa, les quemaron la piel con tubos de escape hirviendo para identificarlos para que no escaparan, los obligaron a ver vídeos de los horrores que hicieron que hasta los adultos quedaron en completo shock al verlos.”

Les impidieron durante horas ir al baño, cuando lloraban, los amenazaban con un rifle y les gritaban “silencio” en árabe. Algunos regresaron susurrando, otros con moretones y piojos, durante cincuenta días no se ducharon, no vieron la luz del sol, bebieron agua de barro o agua salada, algunos cuyas heridas eran graves, fueron tratados con una soledad aterradora en los hospitales de Gaza, otros llevaban sus heridas sin tratamiento, sus captores los asustaban – que sus padres se olvidaron de ellos, que no los quieren, que están en los túneles para siempre, que nadie vendría por ellos.

¿Y cómo puede un alma tan tierna y frágil soportar todos estos horrores día tras día durante 55 días? “Y esto es sólo la primera capa, todavía no hemos tratado las partes profundas de esas almas. Poco a poco se van abriendo y van hablando de lo sucedido. Sombras de niños. Algunos todavía están en silencio, otros ya hablan”, dijeron los equipos de cuidado a los que entrevisté. Y entendemos que es necesario encontrar nuevas palabras que describan el alcance y la profundidad de los horrores experimentados por los niños que regresaron del cautiverio de Hamas. Sólo para esta discordancia “niños en cautiverio” hay que inventarse un universo paralelo.

Pensé en mis hijos que estaban secuestrados y me pregunté qué les había enseñado que les ayudaría en cautiverio. Les enseñé todo, pero lamento no haberles enseñado a estar secuestrados”, dijo Mirit Regev, la madre de Mia e Itay que regresaron, en una entrevista con Dana Spector, y agregó: “No sabes cómo tu hijo llorará cuando regrese del cautiverio. “Los niños regresan del cautiverio” nuestra imaginación más desenfrenada no fue capaz de preparar a los equipos de cuidado, los trabajadores sociales y el personal del hospital para la acogida de 39 niños que fueron desalojados de sus cunas, camas de niños y jóvenes y fueron llevados al infierno descalzos y sin dormir, algunos solos y algunos con uno de sus padres, pero al cabo de un mes nació aquí un protocolo innovador, como no se ha escrito en ningún país del mundo. Esta es la primera vez que hay un libro de reglas en las Escrituras que enseña cómo recibir a los niños que regresan del cautiverio, que explica cómo y qué preguntar y especialmente qué no preguntar y qué no hacer (“recalque al niño que está en un lugar seguro, no lo abraces ni lo toques, solo ofrécele hacerlo”).

Nosotros, que inventamos los tomates cherry y el Mobileye, el misil Arrow y el Waze, también inventamos, por primera vez en el mundo, un protocolo compilado por los mejores expertos en bienestar del país y trabajadores sociales que formuló lo que la mente no tolera, y se sigue formulando sobre la marcha, con demostrable modestia y extrema cautela, de acuerdo con las necesidades que se revelan en cada niño.

Espero que nadie en el mundo pueda necesitar esto, pero ya podría escribir un libro sobre “cómo recibir niños en cautiverio, aprendiendo mucho de ellos y sobre lo que necesitan”, me dijo una enfermera de alto rango de uno de los hospitales infantiles. “Ahora ya sabemos qué hacer y, sobre todo, sabemos que todo debe hacerse lenta y delicadamente, humildemente y cuidado por nuestra parte, y dejarles liderar, sobre todo para no hacerles daño”.

Y quizás lo más elemental que hicieron en los hospitales fue colocar una insignia con la bandera israelí en la solapa de la bata blanca, para que los niños notaran inmediatamente, incluso sin palabras, que habían regresado a casa.