Solidaridad con Déborah Rodríguez

Por Lic. Rafael Winter (Rufo), de Copredi (CCIU)

¿Qué nos está pasando? Como sociedad: ¿Que nos está pasando? Por supuesto que el “fenómeno” del racismo, contra quien sea, no es nuevo en nuestro país, pero no deja de ser lamentable. Vergonzoso. Y no solo porque la víctima en este caso se llame Déborah Rodríguez. Foto: Facebook Déborah Rodríguez

Déborah Rodríguez. Una gran atleta, una gran deportista uruguaya.

Nos ha representado en Juegos Olímpicos, competiciones sudamericanas, en eventos de todo tipo.

Muy dignamente. Un emblema del deporte nacional.

Y siempre orgullosa de su condición de mujer, afrodescendiente y uruguaya.

Déborah Rodríguez, cuando entrenaba el miércoles pasado en Maldonado, fue víctima de agresiones racistas. Verbales, recibiendo insultos soeces, irreproducibles y también agresión física: le arrojaron botellas (las agresiones verbales son muchas veces el paso previo a las agresiones físicas: muchos no quieren darse cuenta de esto). Déborah Rodríguez debió interrumpir el entrenamiento…

El día de ayer fue una fecha muy significativa para el pueblo judío (y también para la humanidad).

El Día de Recordación Internacional de las Victimas de la Shoá.

Lo que nos lleva directamente al tema del flagelo, la enfermedad del antisemitismo, que nos duele, que debemos enfrentar…desde hace miles de años, antisemitismo que durante los relativamente recientes años de la Shoá llego a su momento más dramático, más trágico y terrible: la Solución Final.

Pero precisamente por ser víctimas de la discriminación, del odio, es que debemos ser especialmente sensibles -y lo somos- a la discriminación, al racismo, a la intolerancia contra quien sea.

Y oponernos con todas nuestras fuerzas.

No es solo “un problema de otros”: es un problema nuestro -como minoría tantas veces discriminada- también.

En realidad, es un problema que atañe a toda la sociedad.

Esperamos que sobre los agresores de Déborah caiga de alguna manera el peso de la ley.

Que quienes se tengan que ocupar del tema, que lo tomen en consideración.

Esto no debe, no puede quedar impune.

¿Es tan grave? Sí: es grave

Legislación, más allá de que la misma siempre es mejorable, existe.

Pero insistimos en que, por sobre todo, a lo que debemos apuntar es a la educación.

Educación por la igualdad; por el derecho a ser diferente: a la diversidad del tipo que sea.

Contra el racismo, la intolerancia y contra toda forma de discriminación.

En la escuela, pero por sobre todo en el hogar.

Condena firme y enérgica a los racistas. Repudio.

Nuestra solidaridad con Déborah Rodríguez.