Soldados observadoras rehenes fueron utilizadas como escudos humanos por un alto funcionario de Hamás

Durante un largo período de su cautiverio, las observadoras Daniella Gilboa, Karina Ariev, Naama Levy, Agam Berger y Liri Albag estuvieron retenidas en un apartamento de Gaza en el que también se escondía un alto mando militar de Hamás. Según informes de Kan News, el comandante utilizó a los rehenes como escudos humanos y era una «figura dominante» en el escondite.

Karina, Daniella, Naama, Agam y Liri fueron retenidas en un apartamento escondido en Gaza, donde también estaba presente un alto comandante militar de Hamás; les proporcionó comida y se aseguró de que pudieran ducharse, al mismo tiempo que las manipulaba en un intento de extraerles información sobre la actividad de las FDI en los días previos al 7 de octubre.

El líder de Hamás no sólo dio órdenes a los terroristas, sino que también intentó manipular a las jóvenes, engatusándolas para que revelaran información sobre la actividad de las Fuerzas de Defensa de Israel cerca de la frontera de Gaza en los días previos al ataque terrorista del 7 de octubre. Algunas de las rehenes sólo se dieron cuenta, después de su secuestro, de que era un agente de alto rango de Hamás.

No se trató de una táctica aislada. Varios dirigentes de Hamás permanecieron deliberadamente cerca de los rehenes para protegerse. El trato que recibieron los centinelas fue en gran medida similar al que recibieron otros cautivos, aparte de los esfuerzos dirigidos a extraerles información.

Durante su cautiverio, los terroristas de Hamás filmaron con frecuencia a los rehenes, obligándolos a transmitir mensajes preestablecidos. Algunos de esos videos se difundieron posteriormente en Israel. Muchos de los que regresaron no tenían idea de qué material se había difundido. Varios rehenes liberados dijeron que tenían poco acceso a la televisión o la radio y que no sabían nada sobre el destino de sus familias hasta su liberación. Otros pasaron la mayor parte del tiempo bajo tierra en los túneles de Hamás y no tenían claro cuánto tiempo había pasado.

Los testimonios de los observadores revelaron que Naama Levy estuvo retenida sola durante un largo período antes de reunirse con sus compañeras de cautiverio. Cuando finalmente las volvió a ver, preguntó si lo que estaba sucediendo era real y si estaban vivas. Las cinco mujeres pasaron tiempo tanto en la superficie como bajo tierra y, en algunos casos, fueron retenidas por familias, obligadas a cocinar, limpiar y cuidar a los niños.

Los cuatro rehenes que fueron liberados primero intentaron pasar el tiempo haciendo ejercicio a pesar de las duras condiciones y la falta de comida. Sus captores les prohibieron tomarse de la mano o llorar, pero encontraron formas de apoyarse mutuamente. Daniella Gilboa y Karina Ariev, que se conocían de su base antes del secuestro, estuvieron juntas durante la mayor parte de su cautiverio, lo que fortaleció su vínculo.

Una de las rehenes liberadas contó que sus captores de Hamás desestimaron los informes sobre el asesinato del jefe militar de Hamás, Mohammed Deif, noticia que Hamás confirmó oficialmente recién hace poco, casi seis meses después. Los guardias incluso se rieron de los informes, mientras que los rehenes insistieron en que Al Jazeera estaba transmitiendo «propaganda falsa».

Basándose en sus conversaciones con sus captores, una de las rehenes liberadas especuló que el líder de Hamás, Yahya Sinwar, no era considerado un líder reverenciado entre ellos. Señaló que hubo un sentido de duelo más pronunciado cuando el alto funcionario de Hamás, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán.

Muchos de los cautivos tenían un conocimiento limitado de las fechas del calendario, ya que sólo se les permitía ver la televisión ocasionalmente. «No sabíamos cuándo era la Pascua, pero sabíamos cuándo era Yom Kippur, y ayunábamos», dijo un rehén liberado.

Tras el regreso de Agam Berger, surgieron nuevos detalles sobre su cautiverio junto con los otros vigías. Pasó un período importante con Liri Albag y el grupo se abstuvo de comer pan leudado durante la Pascua. Agam también observó el Shabat durante su cautiverio y habló sobre la fe que la sostuvo durante toda la dura prueba. Al llegar al Centro Médico Rabin, escribió un mensaje en una pizarra que decía: «Elegí el camino de la fe y, en el camino de la fe, he regresado».