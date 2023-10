Sobrevivientes de la Shoá reflexionan sobre los horrores de la guerra

Ynet Español- por Shmuel Munitz

Los supervivientes creen que la brutalidad de los terroristas de Hamás durante el 7 de octubre es comparable a la de los nazis, aunque también subrayan: “Duró sólo un día, mientras que el Holocausto se prolongó durante años”. En la foto: Gad Partok.

Durante este período sombrío en Israel, uno de los grupos más afectados fue la población de sobrevivientes del Holocausto.

Los terrores de la guerra, especialmente las espeluznantes masacres en la Franja de Gaza, transportó a muchos de ellos en el tiempo, resucitando viejos traumas que soportaron cuando eran jóvenes e indefensos.

Gad Partok, un superviviente de la Shoá de 92 años de Ashkelon, nació en Túnez y llegó a Israel en 1947, cuando sólo tenía 16 años.

“Fui testigo de muchas guerras, participé en numerosas batallas. Cada guerra es distinta de la anterior. Ésta es una de las más justificadas”, comenzó.

Refiriéndose a la crueldad de los terroristas de Hamás hacia los israelíes, dijo: “Esta crueldad no es menos espantosa que la de los nazis. Secuestrar bebés, niños y niñas, ancianos y ancianas, enfermos y personas vulnerables… es realmente inimaginable”.

Partok lanzó críticas sustanciales contra el gobierno, en particular, contra Netanyahu. “El primer ministro es el principal culpable de esta situación”.

“Todos sus discursos giran en torno a ‘yo y yo’. ¿Por qué no ha admitido: ‘Me equivoqué, nos equivocamos y rectificaremos’? Este hombre debe asumir su responsabilidad y hacerse a un lado. Este gobierno mostró apatía ante los horrores de Gaza; tuvieron semanas y meses de preparación. ¿No hemos aprendido de la Guerra de Yom Kippur?”, agregó, visiblemente molesto.

“Los acontecimientos del sábado 7 de octubre aún no me llegaron del todo”, reconoció. “Al principio, lo vi como otra ronda de enfrentamientos. La existencia de nuestro país y de esta frontera se debe a la gente de los kibutzim. Es espantoso presenciar cómo fueron masacrados”, agregó.

¿Cree que Israel ganará esta guerra?

“Con una confianza inquebrantable. Desgraciadamente, tendrá un gran coste y sufriremos sacrificios considerables. Sin embargo, todos mis hijos y nietos sirvieron en el ejército. Tengo un nieto que sigue sirviendo; es preocupante, pero tengo fe en él. Creo que prevaleceremos y aguantaremos. Veo una generación futura llena de personas de buen corazón, deseosas de ofrecerse como voluntarias y de ayudar a los necesitados. Estoy orgulloso de las fuerzas de defensa de mi país”, reconoció.

Naftali Furst, sobreviviente del Holocausto, de 90 años y originario de Eslovaquia, pasó 3 años en varios campos de concentración entre los 9 y los 12 años, incluidos Auschwitz y Buchenwald. Su nieta, Mika Bibring, fue rescatada de Kfar Aza.

“Mika y su marido Sefi Peleg residen en Kfar Aza. Tienen un hijo de dos años y medio llamado Neta. Vivían en una comunidad vibrante con una fuerte vida social y ya habían empezado a construir una casa”, contó.

“La mañana de Simjat Torá, todo cambió. Nos informaron de la llegada de misiles y, de repente, oímos disparos que resonaban en el aire”, sumó.

“Permanecieron allí durante horas, sin electricidad y sin comida. Temblaban, conscientes de los horrores que se desarrollaban a su alrededor, preparándose mentalmente para lo peor. Armados con cuchillos, se encerraron en la habitación segura”, confesó Furst.

¿Qué opina de que se compare la brutalidad de los terroristas de Hamás con la de los nazis?

“La crueldad es inimaginable e ilimitada; las palabras no pueden expresar plenamente el horror. Sin embargo, duró un día: el Holocausto perduró durante un periodo prolongado. A diferencia del Holocausto, no hubo una quema y matanza masiva organizada de personas. Aunque los fallos del gobierno son flagrantes, me abstengo de comparar esto con el Holocausto. Sobreviví tres años en campos de concentración y fui testigo de innumerables atrocidades. Uno de los aspectos más desgarradores fue la separación forzosa de los niños de sus padres, sabiendo éstos que sus hijos se dirigían a una muerte segura”, planteó.

¿Alguna vez pensó que algo así ocurriría en Israel?

“En absoluto. Nunca preví ni pensé que algo así pudiera ocurrir. Sin embargo, durante el último año, percibí un declive en todos los sentidos imaginables. Creíamos que éramos más inteligentes, mejor educados y tecnológicamente superiores a ellos, pero parece que no es así. No son poco inteligentes, dadas sus capacidades, su fuerza militar. Utilizan eslóganes como “venceremos” y “arrasaremos”. ¿Por qué alardear? Está claro que es necesario enfrentarse a Hamás. Personalmente, creo que separar a Hamás de los ciudadanos medios que viven en Gaza sería ventajoso. Me opongo a la miseria humana. Creo que hay que enfrentarse a los terroristas. Ganar por sí solo no garantizará nuestra seguridad; a menos que persigamos activamente el diálogo y los esfuerzos de paz, seguiremos viviendo bajo una amenaza constante”, subrayó.

Sarah Jackson, residente en el kibutz Sa’ad, se vio obligada a trasladarse a un lugar más seguro tras el comienzo de la guerra. “El domingo al mediodía tuve que tomar la difícil decisión de marcharme. No quería ir, pero no había otra opción”, relató.

Sara nació en Tomaszów-Lobleski, Polonia. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, tenía sólo cuatro años. “Puede que ahora no recuerde dónde puse las gafas, pero recuerdo vívidamente los bombardeos”, rememoró.

“Los rusos nos cargaron en vagones de mercancías y viajamos durante cinco semanas hasta llegar a Siberia”, recordó sobre el Holocausto. “Nuestros padres tuvieron que trabajar cortando árboles, y yo, de niña, tenía muy poco en qué ocuparme. Pasamos mucha hambre; la distribución de pan era mínima, pero conseguimos sobrevivir. Cuando los soldados que regresaban informaban de que ya no quedaban judíos en Europa, sus relatos eran recibidos con incredulidad”, sostuvo.

Tras un largo periodo en un campo de desplazados de Salzburgo, donde se reubicó la familia, emigró a Israel a través de Italia. Ahora, los incidentes de la Franja de Gaza la dejaron totalmente aturdida.

“No puedo ni imaginarme estos sucesos. Es horroroso. Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir en nuestros días”, dijo, con la voz temblorosa. “Algunas personas escaparon de la fiesta y buscaron refugio en el kibutz Sa’ad. Un grupo de jóvenes pasó todo el día en mi casa, atenazados por un miedo intenso. Cerraron la puerta con llave, colocaron un mueble pesado junto a ella y cerraron herméticamente la zona residencial”, agregó.

“Añoro mi hogar”, confesó. “Si Dios quiere, volveré. Espero de verdad que vuelvan a vivir en la Franja de Gaza. Si pudimos salir del Holocausto y fundar nuestra nación, creo que esto también pasará. Llegamos a Israel en 1949, solos, y ahora somos una comunidad muy unida. Cada familia se construyó a sí misma desde cero”.

Colt Avital, presidente del Centro Israelí de Organización de Supervivientes del Holocausto, explica los problemas que se plantean para llegar a ellos: “Tenemos información sobre 588 supervivientes que residían en la Franja de Gaza, basada en las listas facilitadas por la Autoridad para los Derechos de los Supervivientes del Holocausto. Se han realizado grandes esfuerzos para contactar con el mayor número posible de estos. Sin embargo, contactar con ellos ha resultado difícil, ya que la mayoría de los teléfonos estaban dentro de sus casas y eran inaccesibles. Seguimos sin saber si hay supervivientes de la Shoá entre los secuestrados; sólo hemos oído rumores al respecto.”

Colt Avital relató: “Un superviviente del Holocausto se puso en contacto conmigo y me dijo: ‘No soporto seguir viviendo, recordando lo que me ocurrió en Auschwitz’. Esta persona reside en Ramat Gan. Es inimaginable el tipo de tormento que alguien soporta después de presenciar tal brutalidad”, cerró.