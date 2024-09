Sobreviviente del Holocausto celebra sus cien años saltando en paracaídas sobre el Mar Muerto

El sobreviviente del Holocausto, periodista y actor Walter Bingham celebró la semana pasada sus 100 años lazándose en paracaídas sobre el Mar Muerto. Bingham saltó desde 4.500 metros de altura en caída libre en tándem con instructores en el aeródromo Bar Iehudá, cerca de Masada.

El salto de Walter duró aproximadamente un minuto y medio mientras volaba a 124mph sobre el Mar Muerto y las colinas de Judea.

Para el salto, Bingham usó una camiseta especial manifestando su apoyo a los soldados israelíes. La camiseta decía: “Gracias FDI”. En el 2018 Bingham se convirtió en la persona de más edad en hacer paracaidismo en Israel y quiso celebrar su cumpleaños número 100 nuevamente saltando en paracaídas, agradeciendo a las FDI y viendo la tierra que ama. “Hoy, al celebrar, rezo por el estado de Israel y por el pueblo judío”, dijo Walter.

En una entrevista con “Marcha por la Vida” el año pasado, Walter describió cómo fue crecer en Alemania y ser testigo de la quema de sinagogas y libros judíos en la Noche de los Cristales en 1933. “Yo caminaba hacia la sinagoga cuando empecé a sentir olor a quemado. Vi a una multitud alrededor del fuego. Esa noche quemaron mil cuatrocientas sinagogas. Recuerdo como si fuera ayer que esa tarde subí al tren 322. Mi memoria a corto plazo ya no es muy buena, pero recuerdo ese tren. Y recuerdo el miedo que tenía al tratar de volver a casa”.

Esa noche Walter regresó a su casa y unos meses más tarde lo enviaron a Inglaterra en el Kindertransport. Él recuerda claramente los momentos en que subió al tren con destino a Inglaterra. “Tenía 15 años y sabía por qué me iba. Pero imaginen lo que es subir a un tren a tu único hijo para enviarlo lejos momentos antes de que empiece una guerra mundial. Conmigo viajaron niños muy pequeños, algunos no tenían más de cuatro años y gritaban llamando a sus madres que estaban paradas en el andén. No dejaban de gritar pidiéndoles a sus madres que subieran con ellos. Creían que los estaban castigando”.

Más tarde en Inglaterra, Walter luchó en el ejército británico y recibió medallas de honor por su coraje durante la guerra, en la que luchó en la línea del frente en el desembarque en Normandía en 1944. Durante una misión, la ambulancia de Walter fue destruida por fuego alemán, matando a un oficial e hiriendo a otro. Walter corrió entre los disparos para rescatar a los soldados heridos.

Como su lengua madre era alemán, Walter fue trasladado al Cuartel General Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas para analizar los documentos alemanes capturados. Trabajó en contrainteligencia en la Alemania ocupada, ayudando a identificar a los oficiales nazis que intentaban ocultar sus cargos previos. Walter interrogó al ex ministro de asuntos exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop, que negó tener conocimiento alguno sobre la solución final o el Holocausto.

“Hablé con Ribbentrop. Era apuesto y hablaba un inglés excelente. Tuvo el descaro de decir que no sabía anda sobre la destrucción de los judíos. Fue el primero que ahorcaron”.

Milagrosamente, Walter se reencontró con su madre después de la guerra. Verla siete años después de que ella lo enviara en un tren a Inglaterra sigue siendo hasta hoy su recuerdo más significativo. “Durante todos esos años, ninguno sabía si el otro seguía vivo”, contó Walter en una entrevista con Yad Sarah. Como su padre había sido asesinado en el Holocausto, hasta ese momento Walter no sabía si le quedaba familia.

En Inglaterra, Walter se casó y tuvo una distinguida carrera como periodista y actor, siendo su papel más famoso el de mago en las películas de Harry Potter. En el 2004, a los 80 años, Walter hizo aliá y se unió a su hija, nietos y bisnietos que vivían en Israel. Solicitó trabajo en la radio Kol Israel, pero lo rechazaron debido a su edad. Luego fue contratado por Israel International News y desde el 2004 presenta un programa semanal: “El mundo de Walter”. En el 2016 comenzó a hacer “The Walter Birgham File” en Israel News Talk Radio y colabora regularmente con el Jerusalem Post y el Jerusalem Report. También tiene dos récords Guinness: el de periodista vivo de mayor edad y el de presentador de tertulia radiofónica de mayor edad. Actualmente, Walter sigue produciendo dos programas de radio semanales desde su casa en Jerusalem, habla sobre el Holocausto en todo el mundo y asiste a conferencias de prensa para defender a Israel.

Cuando en “Marcha por la Vida” le preguntaron si le preocupa el antisemitismo que vemos hoy en día, Walter respondió: “Hoy vivimos una época similar a la de los años treinta. Realmente creo que la única diferencia es que tenemos el estado de Israel. Peor en todo lo demás, las señales son exactamente las mismas. Estamos igual que en la década de 1930, sólo que gracias a Dios tenemos el estado de Israel, que es más fuerte de lo que la mayoría de la gente piensa”.

Poco después de los ataques del 7 de octubre, Walter viajó con su hija Sonja para una recreación del Kindertransport que salvó a 10.000 niños judíos de los nazis. Ellos viajaron de Israel a Alemania, Holanda y luego a Inglaterra, siguiendo los pasos de Walter desde 1939. Las lágrimas llenaron los ojos de Walter en el puerto de Holanda al recordar su despedida de Europa hace tantos años y rezó por los cientos de rehenes israelíes brutalmente secuestrados y asesinados sólo unos días antes en sus hogares. “Nunca hubiera podido imaginar que a los 100 años sería testigo del espantoso pogromo contra los judíos que ocurrió el 7 de octubre y el aterrador resurgimiento del antisemitismo desde entonces”.

El día de su cumpleaños Walter insistió que debían escribir en su torta “hasta los 180” en vez del tradicional “hasta los 120”, porque a los 100 años sigue creyendo que todavía puede hacer mucho para ayudar a Israel y al pueblo judío. “Todavía queda mucho trabajo por hacer”.

Como piloto, Walter voló una vez solo desde Inglaterra hasta Israel. Con lágrimas en los ojos, sobrevoló Jerusalem, lleno de gratitud y asombro por haber llegado a este momento de su vida.

Ver el salto de Walter sobre el Mar Muerto la semana pasada, al cumplir 100 años, redefine para todos la palabra “imposible” al acercarnos a un nuevo año. Muchos tenemos en nuestro interior pozos no explotados de potencial. Tal vez sólo estamos esperando el momento adecuado para comenzar. La inspiradora historia de la vida de Walter nos lleva a formularnos la pregunta que debemos hacernos al comenzar un nuevo año: ¿qué estamos esperando?