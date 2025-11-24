Sobreviviente del cautiverio: “Cavamos un hoyo para obtener comida, vivimos en el hambre y el miedo”

Segev Kalfon, sobreviviente del cautiverio de Hamás, habla del miedo implacable, incluso después de su liberación del cautiverio, y de los conmovedores momentos después de su regreso a Israel.

Segev Kalfon, rehén liberado y secuestrado durante la masacre del 7 de octubre, ha declarado que sigue sintiéndose amenazado incluso después de regresar a Israel.

En una entrevista con Channel 12 News, compartió: “Mi sensación de seguridad ha disminuido. Sigo sin sentirme a salvo. Pasé dos años muy difíciles. Saben todos mis datos personales. Nos repetían una y otra vez que aún no vendrían por nosotros, que aún no vendrían por mí”.

En la entrevista, Kalfon describió cómo durante el día logra reprimir el trauma, pero por la noche, los recuerdos regresan.

“Lo más humillante fue cuando nos obligaron a cavar sus baños. Cavamos un pozo de casi dos metros de profundidad durante tres días para que nos dieran comida. Lo hicimos porque estábamos hambrientos, pero aun así, no conseguimos comida”, compartió.

Kalfon también recordó cómo los terroristas diluían su comida con agua, explicando: «Simplemente molían habas y las ‘expandían’ con agua para que pareciera más».

Reflexionando sobre su reciente visita a la Casa Blanca, dijo que la experiencia fue surrealista.

«Al final, soy Segev de Dimona», dijo. «Estar de repente en la Casa Blanca con mi familia es una locura. Gran parte de mi regreso se debe a [el presidente estadounidense Donald] Trump, pero también a nuestro país y a nuestros soldados. Sin ellos, no estaría aquí».

También habló de su abuelo, quien lo saludó en un emotivo momento tras su liberación: «Durante los dos años pensé mucho en mi familia. Mi mayor miedo era oír que algo le había pasado a mi padre, a mi abuelo o a mi madre. Eso era lo que me pesaba. Al final, tuve la suerte de besar a mi abuelo, y él me besó a mí».