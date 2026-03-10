Sionismo: cuando el prejuicio reemplaza al conocimiento

En el debate público contemporáneo, pocas palabras han sido tan sistemáticamente despojadas de su significado original como “sionismo”. Convertido en un epíteto político, el término se usa hoy como sinónimo de barbarie, colonialismo o genocidio, sin distinción conceptual ni rigor académico. Esta demonización no proviene del estudio ni del análisis crítico, antes bien de la repetición ideológica y de un desconocimiento alarmante sobre qué es realmente el sionismo y por qué surge.

Buena parte de esta confusión tiene su origen en la ignorancia histórica. Figuras fundamentales como Theodor Herzl, padre del sionismo político moderno, o Eliezer Ben Yehuda, impulsor de la revitalización del hebreo como lengua viva, permanecen prácticamente ausentes del imaginario colectivo. Sin conocer a estos precursores —sus ideas, su contexto y sus motivaciones— resulta imposible comprender la naturaleza del sionismo. Lo que se juzga, entonces, no es el fenómeno verdadero, sino una caricatura ideológica.

Antes de condenar, es indispensable definir.

El sionismo es, en esencia, un movimiento nacional-judío gestado en Europa a fines del siglo XIX. Su objetivo fue el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral y la reconstrucción de una vida nacional propia, tras generaciones de diáspora, persecución y exclusión sistemática. No nace como un proyecto militar ni imperial; por el contrario, aparece como una respuesta política, cultural y existencial a una ineludible realidad: la imposibilidad de una integración segura de los judíos en Europa, incluso en sociedades que se proclamaban ilustradas y progresistas.

El propio término sionismo proviene de Sión, uno de los nombres bíblicos de Jerusalén, símbolo identitario, espiritual y cultural del pueblo judío. Desde tiempos antiguos, Sión no se limita a ser un lugar geográfico; es también la idea de retorno, continuidad histórica y autodeterminación. El sionismo recoge ese símbolo milenario y lo traduce en un proyecto moderno de nación, en línea con los movimientos nacionales que se desarrollaron en Europa durante el siglo XIX.

Comprender el sionismo en su dimensión historiográfica exige un mínimo recorrido por los hechos. Que va del Primer Congreso Sionista de 1897, pasando por las distintas aliyot (olas migratorias judías) hacia la Palestina otomana y luego mandataria, hasta el escenario de antisemitismo europeo, los pogromos y, finalmente, el Holocausto. El proceso culmina en 1948 con la creación del Estado de Israel, resultado de décadas de organización política, esfuerzo intelectual y migraciones concretas, no de una improvisación histórica.

Uno de los rasgos más llamativos del debate actual sobre el sionismo no se reduce a la crítica, sino a una renuencia activa a conocer. Muchos de sus detractores no parten del análisis, sino de la descalificación previa. No hay un desacuerdo informado, sino una resistencia deliberada a comprender qué es el sionismo, cómo se configuró y por qué existe. En ese sentido, el problema deja de ser solo intelectual y se vuelve moral: se condena aquello que no se está dispuesto a estudiar.

Cabe entonces una pregunta incómoda: ¿el antisemitismo —y su expresión contemporánea en la demonización del sionismo— proviene únicamente de la ignorancia? La evidencia acumulada sugiere que no. La ignorancia explica la confusión, pero no explica la persistencia del odio cuando la información está disponible.

Cada vez es más difícil soslayar que el antisemitismo no pocas veces se nutre del resentimiento y del rechazo hacia quienes crean valor. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha sido notablemente productivo en ámbitos intelectuales, científicos, económicos y culturales. Esa productividad —lejos de ser admirada— ha sido interpretada recurrentemente como una amenaza.

Cuando el prejuicio reemplaza al conocimiento, el debate se vuelve estéril y la palabra se transforma en arma. Recuperar el significado del sionismo no implica negar la posibilidad de criticar políticas específicas del Estado de Israel; implica, simplemente, pensar antes de repetir, estudiar antes de condenar y comprender antes de odiar. En tiempos de consignas fáciles, ese ejercicio sigue siendo un acto de honestidad intelectual.

Los acontecimientos recientes —incluidas las acciones militares de Israel y Estados Unidos frente a la amenaza estratégica que representa el régimen de Irán, así como el progresivo debilitamiento del liderazgo del ayatolato encabezado por Alí Jameneí— no invalidan el sionismo: lo confirman. Demuestran que el Estado judío continúa confrontando enemigos que no discuten fronteras ni políticas públicas, sino su mera existencia. En ese contexto, la autodefensa no es una opción ideológica, sino una necesidad moral.

Llamar genocidio al acto de impedir la propia aniquilación es una perversión conceptual que solo puede sostenerse desde la animadversión y la mala fe. El sionismo, lejos de ser una doctrina de dominación, es la afirmación de un derecho elemental: el derecho de un pueblo a existir, a defenderse y a no pedir permiso para sobrevivir. Negar ese derecho —especialmente al único Estado judío del mundo— no es una postura progresista ni humanitaria; es la forma contemporánea de un odio antiguo disfrazado de lenguaje moral.