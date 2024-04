Silencio feminista: la violencia sexual de Hamás.

Visavis- por Nils Haug (Gatestone Institute)

“La realidad es que para todos los defensores del bienestar de las mujeres, especialmente en el área de la violencia sexual, la preocupación crucial en este momento debería ser el terror perpetrado contra mujeres indefensas de todas las edades por Hamás en Israel el 7 de octubre.”

En noviembre de 2023, la poeta laureada del Reino Unido Carol Ann Duffy escribió un poema, «We See You» («Te vemos»), celebrando el triunfo de las jugadoras de fútbol.

El éxito de las mujeres en los deportes masculinos tradicionales es sin duda algo digno de celebrar. Aun así, la tarea de un poeta laureado seguramente también es reflejar los profundos problemas contemporáneos que afectan a la nación.

Duffy, una devota feminista, activista de género y defensora de los oprimidos, aún tiene que abordar el tema más trascendental del momento para el bienestar de las mujeres: la horrible y sistémica violencia de género que sufren las inocentes niñas y mujeres israelíes, muchas de ellas violadas hasta la muerte, abusadas, torturadas y masacradas por asesinos de Hamás el 7 de octubre de 2023. Quizás todavía pueda comentar o escribir un poema emotivo.

La obligación moral de los amantes de la paz y de aquellos que defienden la santidad de la vida humana es hablar en contra de la injusticia. Esto es particularmente cierto en los delitos de violencia contra personas indefensas. Por lo tanto, es apropiado esperar que los grupos defensores de los derechos de las mujeres hablen en nombre de las mujeres traumatizadas de todas las categorías étnicas y religiosas.

Este enfoque fue ratificado por el premio Nobel de la Paz Eli Wiesel en su discurso de aceptación de 1986. «Siempre debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al atormentador, nunca al atormentado», expresó.

El arzobispo Charles Chaput señaló que «tolerar un mal grave dentro de una sociedad es en sí mismo una forma de mal grave».

En general, los ciudadanos de muchas naciones están indignados por la falta de una condena generalizada de las atrocidades infligidas intencionalmente a mujeres vulnerables de todas las edades, desde niñas pequeñas hasta personas mayores, por los escuadrones terroristas de Hamás el 7 de octubre. Particularmente impactante es la escasez de denuncias por parte de las feministas occidentales posmodernas. Hay que reconocer que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, emitió inmediatamente una declaración en el sentido de que la violencia de Hamás contra las mujeres israelíes estaba «más allá de todo lo que he visto». En una alusión indirecta al principio de Wiesel, Blinken cuestionó «por qué los países, los líderes [y] las organizaciones internacionales tardaron tanto en centrarse en esto». Blinken, sin embargo, pasa por alto que la promoción por parte de la administración Biden de interpretaciones identitarias neomarxistas de izquierda, en particular la del feminismo radical, podría ser un factor pertinente.

En noviembre de 2023, se informó que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, a pesar de la abrumadora evidencia en contrario, afirmó que las pruebas contra Hamás «no eran lo suficientemente sólidas» como para justificar una declaración».

La Comisaria de Víctimas de Londres, Claire Waxman, respondió: «¿Cómo podemos hablar de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas si tácitamente decimos que es aceptable violar a las judías?»

Ése es el quid de la cuestión. Es decir, una hipocresía generalizada, que aparentemente emana de un antisemitismo generalizado, que se cruza con el antisionismo y la ideología de género feminista extrema.

Los siguientes ejemplos muestran claramente el prejuicio de ciertos grupos de mujeres cuando se trata de víctimas judías e israelíes de violencia sexual.

Durante dos meses después del 7 de octubre, representantes de la Agencia de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres se negaron a reunirse con un grupo de mujeres israelíes, a pesar de los eslóganes elogiosos de la agencia de «una defensora global para las mujeres y las niñas» y el «derecho de las mujeres a vivir libres de violencia».

Durante los últimos días de noviembre de 2023, el grupo de derechos de las mujeres ONU Mujeres finalmente emitió una declaración criticando los «numerosos relatos de atrocidades de género y violencia sexual» perpetrados por Hamás el 7 de octubre. Esta declaración se publicó casi ocho largas semanas después del evento. Sin duda, únicamente debido a la presión de grupos de derechos humanos interesados. Un crítico de ONU Mujeres lamentó su silencio sobre el tema y afirmó: «Parece que olvidaron que están luchando por todas las mujeres; y si no están luchando por todas las mujeres, entonces no están luchando por ninguna».

El 20 de noviembre, Miriam Schler, directora de un centro de crisis de Tel Aviv, alega que los grupos internacionales defensores de los derechos de las mujeres permanecen en gran medida en silencio y «hacen todo lo posible para justificar atrocidades y racionalizar la violación».

Samantha Pearson, directora del Centro de Agresión Sexual de la Universidad de Alberta, «firmó una carta abierta negando que las mujeres hubieran sido violadas por terroristas de Hamas». Posteriormente fue despedida de su cargo.

Sisters Uncut (grupo feminista británico afirmó que las acusaciones de agresión sexual contra mujeres israelíes el 7 de octubre eran «islamofóbicas y una utilización racista de la violencia sexual como arma».

La Asociación Nacional de Estudios de la Mujer de EE.UU., si bien condenó la violencia de género en la guerra en general, no mencionó las agresiones sexuales contra las mujeres israelíes.

Pramila Jayapal, representante estadounidense (demócrata por Washington) y defensora de los DD.HH., «cubrió su condena de que los terroristas de Hamás violan a mujeres israelíes» durante una entrevista en CNN el 3 de diciembre. Se negó a censurar incondicionalmente las acciones de Hamás.

Un mes después del 7 de octubre, las Naciones Unidas celebraron internacionalmente el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En varias «conferencias, mesas redondas y eventos» relacionados no se pronunció ni una «palabra contra estos horribles actos que se cometieron recientemente en territorio israelí, y es una verdadera vergüenza para ellos», afirmó una manifestante en Nueva York. No se aprobó ninguna resolución que condenara las violaciones masivas y las agresiones sexuales de Hamás contra niñas y mujeres inocentes de Israel.

A pesar de una declaración ampliamente difundida el 13 de octubre de 2023 por Médicos por los Derechos Humanos que relata casos de violación y tortura de mujeres, tanto jóvenes como mayores; el 7 de octubre, las Naciones Unidas y los grupos de derechos feministas en su mayoría guardaron silencio sobre el asunto.

A principios de diciembre de 2023, y ante la insistencia israelí, Naciones Unidas convocó una sesión en Nueva York para investigar los crímenes sexuales de Hamás. Contra mucha oposición, la ex directora ejecutiva de Facebook, Sheryl Sandberg, junto con la senadora demócrata estadounidense Kirsten Gillibrand, se dirigieron a la reunión. Sandberg dijo: «Si no podemos estar de acuerdo en que la violación está mal, entonces habremos aceptado lo inaceptable». Gillibrand expresó que «casi se ahoga» cuando vio «cuántas organizaciones de derechos de las mujeres optaron por permanecer en silencio».

Recién el 4 de marzo de 2024, unos cinco meses después del 7 de octubre, las Naciones Unidas compilaron un informe reconociendo «información clara y convincente de que se había cometido violencia sexual, incluidas violaciones, torturas sexualizadas y tratos crueles, inhumanos y degradantes», llevado a cabo por Hamás. Como era de esperar, a raíz de entrevistas realizadas en zonas palestinas ocupadas de Cisjordania, las Naciones Unidas afirmaron acciones «crueles, inhumanas y degradantes» por parte del ejército israelí, como «violencia sexual en forma de registros corporales y amenazas de violación». Se cree que la acusación emana del teórico de la conspiración y virulento antisemita Richard Falk a través de su fundación, Euro-Med Monitor. La relatora de la ONU Alsalem, de Jordania, afirma que los cargos contra las fuerzas israelíes son «razonablemente creíbles», pero se niega a divulgar la fuente. En realidad, no se ha registrado públicamente ningún caso creíble o probado de este comportamiento por parte de las fuerzas de Israel en Gaza desde el 7 de octubre.

A pesar del informe, el Secretario General de la ONU, António Guterres, no ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad «para declarar a Hamas un grupo terrorista e imponer sanciones a sus partidarios». El Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, respondió que Israel no ha escuchado «ni una palabra» de Guterres sobre la cuestión de la violencia sexual perpetrada por Hamás.

Como era de esperar, los grupos feministas radicales rechazaron las críticas por no condenar firmemente las agresiones sexuales de Hamás. Un artículo publicado el 29 de febrero de 2024 en Portside Magazine, por un grupo anónimo, proyectó la culpa sobre Israel.

«La actual campaña de Israel para desacreditar a las feministas –especialmente a las feministas de color, a las feministas árabes y a las feministas antisionistas judías- y a otros críticos de su letal ofensiva contra los palestinos es insultante y deshonesta, pero no es nada nuevo», afirmaron.

Ni una sola palabra que condene el uso por parte de Hamás de la violación y la mutilación sistémicas como armas de guerra.

Al luchar por una supuesta justicia social, las feministas radicales contemporáneas parecen percibir cuestiones cruciales como la raza y el género a través de la lente de la «teoría crítica de la raza». En términos étnicos, los revolucionarios sociales alegan que la cultura occidental tiene un prejuicio sistémico contra las minorías. Las propias feministas, sin embargo, tienen prejuicios contra los judíos. La típica política revolucionaria marxista dicta que la clase oprimida, los «trabajadores», debe derrocar a los amos, los «capitanes de la industria» que los controlan. Para las feministas, los mismos principios se aplican a las cuestiones de género. En su visión solipsista, se requiere un reinicio de la sociedad según líneas supuestamente más igualitarias, afianzando así una forma intolerante de justicia social.

La teoría marxista dualista de clases, fundamento de la política de identidad, aparentemente proporciona a sus seguidores una base ideológica para ver a los palestinos como una clase oprimida. Esta doctrina podría explicar la ruidosa marcha del 13 de octubre en Hebrón por parte de mujeres palestinas, que a menudo están demasiado familiarizadas con los crímenes feminicidas, en apoyo de los ataques de Hamás contra las mujeres israelíes. Estas feministas palestinas tal vez se identifiquen con Hamás como libertadoras sociales, independientemente del terror que se acumule sobre mujeres inocentes en el proceso, y posiblemente entiendan su propio papel en el conflicto como parte integrante de la solidaridad tribal. Aun así, su manifiesto Schadenfreude –su deleite ante la violencia sexual perpetrada contra mujeres de una fe diferente– está ahí para que todos sean testigos.

Al alinearse públicamente con los terroristas, estas mujeres palestinas luego crían niños tan adoctrinados como ellos, condenándolos a un futuro de odio y violencia.

La abogada Erika Bachiochi, al criticar el feminismo posmoderno, señaló que los «principios morales duraderos» que los movimientos feministas anteriores «empleaban para hacer una crítica razonada» ya no existen. En cambio, dijo, los objetivos de las feministas contemporáneas «despiertas» están «desprovistos de un propósito noble y, en última instancia, peligrosos».

El historiador Paul Johnson también condenó la primacía de la ideología en general: «Sobre todo, debemos recordar en todo momento lo que los intelectuales habitualmente olvidan que las personas importan más que los conceptos y deben ser lo primero. El peor de todos los despotismos es la tiranía despiadada de las ideas».

Los primeros movimientos de liberación de las mujeres, precursores del activismo feminista actual, se fundaron para proclamar los derechos de las mujeres a la igualdad social. El feminismo radical, como expresión limitada del movimiento original, fracasa espectacularmente a la hora de ejemplificar los preceptos morales y éticos de la sociedad. Sus defensores parecen priorizar las ideologías identitarias narcisistas y egocéntricas sobre la santidad, la dignidad y la seguridad ontológica de la mujer individual. Les molestan ciertas categorías de mujeres, especialmente aquellas que no apoyan la ideología de género, como las mujeres que celebran las diferencias de género; mujeres que tienen una alta opinión de la familia nuclear y su papel fundamental en su fomento; mujeres que entienden que la civilización se basa en los roles cruciales de esposa, madre y familia; y mujeres que celebran su feminidad.

Al encontrar orígenes ideológicos en el marxismo cultural, estas feministas parecen favorecer a los desvalidos de la sociedad, que es probablemente como se ven a sí mismas. Exaltan la victoria sobre el establishment opresivo, ya sea de Hamás o de cualquier otro grupo revolucionario. Los movimientos revolucionarios que resultan en una reorganización del sesgo sistémico de la cultura contra algunos grupos minoritarios –pero no contra otros– y que supuestamente son esenciales para lograr la igualdad y la justicia social, deben, en su opinión, ser glorificados.

La ideología feminista radical está dirigida a todas las sociedades occidentales, y los preceptos religiosos que sustentan los valores de la sociedad son el principal objetivo de erradicación. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al pueblo judío, como custodio de valores fundamentales y proveedor de confianza en los hechos, un rasgo que muchos encuentran inconveniente. Como en todos los casos en los que se busca acabar con los judíos y su patria ancestral, la cuestión fundamental es la de la fe, la tierra y la evidencia histórica. El reclamo exclusivo de legitimidad de todos los movimientos revolucionarios, que pretenden actuar en aras de la justicia, la libertad y las oportunidades económicas –como ocurre con la Rusia de Lenin, la China de Mao, la Cuba de Castro o la Venezuela de Chávez y Maduro empobreciendo a sus pueblos– convierte al judaísmo en un objetivo crucial.

¿Qué más se les puede decir a estas «libertadoras de las mujeres del mundo», a estas activistas por los derechos de las mujeres, a estas supuestas opositoras de la violencia de género, a estas feministas vociferantes supuestamente en pos de la justicia social y a las autoproclamadas defensoras de la «hermandad de todas las mujeres?». Pero sí, «te vemos», y tu silencio conmociona hasta lo más profundo de todos los que realmente se preocupan por la justicia.

Por Nils A. Haug, autor y columnista. Abogado litigante de profesión, es miembro de la International Bar Association, de la National Association of Scholars y de la Academy of Philosophy and Letters. Retirado del derecho, su campo particular de interés es la teoría política interconectada con los acontecimientos actuales. Tiene un doctorado en Teología Apologética. Haug es autor de «Política, derecho y desorden en el jardín del Edén: la búsqueda de la identidad» y «Enemigos de los inocentes: vida, verdad y significado en una época oscura». Su trabajo ha aparecido en First Things, The American Mind, Quadrant, Minding the Campus y The Gatestone Institute .

Vía JNS / Instituto Gatestone