Significativo aumento de la actividad anti-Israel en los campus de EE.UU.

Un informe de ADL revela el crecimiento de importantes picos de vandalismo, acoso y agresiones durante el año académico 2023/24, con apoyo al terrorismo e incidentes violentos contra estudiantes judíos. Crédito foto: Reuters

Un total de 2.087 incidentes anti-Israel de agresiones, vandalismo, acoso, protestas/acciones y resoluciones de desinversión se registraron en los campus universitarios de Estados Unidos entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Esto representa un aumento del 477% en esas mismas categorías en comparación con el año académico anterior, según un nuevo informe de la Liga Antidifamación (ADL) publicado hoy 16 de septiembre.

El informe anual sobre los campus realizado por el Centro sobre Extremismo (COE) de la ADL identificó un número récord de incidentes antiisraelíes, que incluyeron 28 agresiones. En 2022-2023 no se registraron agresiones y en 2021-2022 sólo una. La ADL también registró 1.418 protestas y acciones (incluyendo los campamentos), 360 casos de acoso verbal o escrito, 201 casos de vandalismo y 80 resoluciones de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) (71 se aprobaron y 9 no). Algunos de los incidentes contabilizados en este informe también hacían referencia a clásicos tropos antisemitas como la supuesta riqueza, codicia y control de los judíos sobre los asuntos políticos.

El recién publicado informe de la ADL también identifica temas retóricos comunes como las expresiones abiertas de apoyo al terrorismo y la violencia. Esto incluye la veneración del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), Hamás, Hezbolá y los Hutíes (Ansar Allah); la desinformación sobre el 7 de octubre; la retirada de volantes sobre los rehenes y la interrupción de actos conmemorativos del 7 de octubre.

“El odio antisemita y antisionista que hemos presenciado en los campus no se parece a nada que hayamos visto en el pasado”, afirmó Jonathan A. Greenblatt, CEO de la ADL. “Desde el ataque del 7 de octubre dirigido por Hamás contra Israel, el acoso implacable, el vandalismo, las intimidaciones y las agresiones físicas violentas del movimiento antiisraelí van mucho más allá de la expresión pacífica de una opinión política. Los administradores y profesores tienen que esforzase este año para garantizar un entorno seguro y verdaderamente integrador para todos los estudiantes, independientemente de su religión, nacionalidad u opiniones políticas, y tienen que empezar ya”.

Los centros para la vida judía en los campus fueron frecuentemente blanco de actividades antiisraelíes a lo largo del año; hubo al menos 73 incidentes que afectaron directamente capítulos de Hillel y Chabad. Hillel y Chabad fueron objeto de numerosas exigencias por parte de los activistas, incluidos llamados para que sus universidades cortaran lazos con ambas organizaciones. En varios campus se produjeron protestas ante las instalaciones de estas organizaciones y los actos que organizaban.

“El aumento de incidentes de todo tipo ha alterado drásticamente la vida universitaria de los estudiantes judíos en todo Estados Unidos”, declaró Oren Segal, vicepresidente del Centro sobre Extremismo de la ADL. “Las tácticas de escalada, que normalizan cada vez más las narrativas de los grupos terroristas y apuntan directamente a las comunidades judías en los campus, deben ser contrarrestadas con esfuerzos institucionales para proteger a los estudiantes”.

Principales conclusiones

* Los grupos universitarios responsables de gran parte de la actividad antiisraelí registrada en este informe son Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP), Voz Judía por la Paz (JVP), Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS), Jóvenes Socialistas Democráticos de América (YDSA) y Disidentes.

* Los incidentes contra Israel afectaron a más de 350 campus en 46 estados y el Distrito de Columbia. Los 10 campus con mayor número de incidentes reportados son la Universidad de Columbia (52), la Universidad de Michigan, Ann Arbor (38), la Universidad de Harvard (36), la Universidad de California, Berkeley (36), la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) (35), la Universidad Rutgers, New Brunswick (33), la Universidad de Stanford (30), la Universidad de Cornell (27), la Universidad de Washington (26) y la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill (25). En conjunto, estas instituciones representan el 16% del total de incidentes.

* Los estudiantes recibieron apoyo de organizaciones externas al campus vinculadas al más amplio movimiento de solidaridad con Palestina, tales como American Muslims for Palestine (AMP), Council on American Islamic Relations (CAIR) y Palestine Legal. Estas organizaciones proporcionan financiación, formación, asistencia legal y otros tipos de apoyo. Donantes y fundaciones independientes también apoyaron a grupos universitarios antiisraelíes, incluyendo a Resist, Inc, y Emergent Fund.

Recomendaciones

Los administradores deben responder inmediatamente a las conductas que priven a los estudiantes de la igualdad de acceso a las oportunidades educativas en violación del Título VI.

* Los líderes universitarios deben asegurarse de que los estudiantes y el profesorado conocen los códigos de conducta de sus campus, incluidas las políticas y procedimientos para gestionar protestas, manifestaciones, publicaciones y otras actividades de expresión.

* Las universidades deben garantizar el acceso libre y pleno a todos los edificios, espacios, eventos y actividades del campus, tanto en su política como en la práctica.

* Las facultades y universidades deben dejar claro que pedir a las universidades que corten sus vínculos con Hillel y Chabad son exigencias antisemitas, opuestas a los valores de la institución y que no serán tenidas en cuenta.

* Las universidades deben reafirmar su oposición al movimiento BDS y explicar a la comunidad universitaria por qué ese movimiento es perjudicial y opuesto a los valores del campus y al principio de libertad académica.

Además, la ADL insta al Congreso a que apruebe las siguientes medidas federales para proteger a los estudiantes judíos y luchar contra el flagelo del antisemitismo: la Ley de Lucha contra el Antisemitismo, la Ley de Conciencia sobre el Antisemitismo y la Ley de Protección de los Estudiantes en los Campus.

Por último, la ADL insta encarecidamente a todos los estados a que desarrollen y apliquen estrategias estatales integrales y específicas para luchar contra el antisemitismo, con especial atención a la protección de los estudiantes judíos en los campus universitarios. Esto incluye convocar a líderes universitarios para debatir la seguridad en los campus y emitir directrices que reafirmen los límites de la protección de la Primera Enmienda para la expresión y cómo deben aplicarse las reglas, normas, políticas y responsabilidades del profesorado para garantizar la seguridad en los campus y apoyar a los estudiantes y profesores judíos.

Metodología

Los investigadores de la ADL recopilaron datos de incidentes utilizando principalmente métodos de investigación de fuente abierta. Gran parte de los datos se recopilaron haciendo seguimiento a la información pública disponible en línea. Otra información provino de incidentes denunciados a la ADL por estudiantes y profesores, y mediante la revisión de los periódicos estudiantiles y otros medios de comunicación. También se obtuvieron datos importantes a partir del trabajo de otras organizaciones, entre ellas la Coalición de Israel en el Campus (ICC), Hillel International y la Iniciativa AMCHA. En los casos en que la ADL obtuvo información de los medios de comunicación o de terceros, los investigadores buscaron siempre fuentes primarias para corroborar la información.

El informe no distingue entre incidentes antisemitas contra Israel e incidentes generales contra Israel (puede encontrarse más información sobre incidentes antisemitas específicamente en la Auditoría anual de incidentes antisemitas de la ADL). Algunos incidentes cruzaron la línea entre la retórica antiisraelí extrema y el antisemitismo, otros no lo hicieron.

A diferencia de los informes de años anteriores, la ADL no tabuló el número de incidentes relacionados con declaraciones firmadas, cartas, peticiones o actos generales contra Israel, como paneles y seminarios web, ya que el volumen de estos incidentes fue tan elevado que superó la capacidad de los investigadores que redactaron el informe.