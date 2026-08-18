Siente el dolor: el 90 % de las personas se recuperan más rápido al concentrarse en su dolor — estudio israelí

Investigadores de la Universidad Bar-Ilan cuestionan las ideas preconcebidas sobre la distracción del dolor, abriendo el camino al entrenamiento de la atención para tratar enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes.

¿Qué funciona mejor para aliviar la inflamación: distraerse del dolor o prestarle atención?

Una nueva investigación de la Universidad Bar-Ilan descubrió que, contrariamente a la creencia popular, el 90 % de las personas que centraron su atención consciente en una zona inflamada de su cuerpo se recuperaron más rápido que quienes intentaron ignorarla.

Este estudio pionero, publicado hoy en Nature Human Behaviour, demuestra por primera vez que la atención focalizada puede reducir la inflamación biológica aguda en tiempo real.

“He estudiado a seres humanos durante más de 20 años, y este ha sido el efecto más sorprendente que he visto”, afirmó el Dr. Liron Rozenkrantz, profesor adjunto de la Facultad de Medicina Azrieli de la universidad, quien supervisó el estudio. El Dr. Nofar Mizrachi dirigió y llevó a cabo la investigación en colaboración con el Prof. Menachem Rottem, jefe del Servicio de Alergia, Asma e Inmunología del Centro Médico Emek en Afula.

Los investigadores señalaron que los hallazgos podrían ayudar a las personas a utilizar el entrenamiento de atención focalizada junto con los tratamientos médicos tradicionales para aliviar afecciones inflamatorias crónicas y enfermedades autoinmunes.

“Nuestros procesos cognitivos pueden influir en cómo el cuerpo se autorregula”, afirmó Rozenkrantz. “Sentir dolor contribuye al proceso de curación”.

“La gente conoce el efecto placebo: cuando a alguien se le administra un medicamento inactivo, lo cree real y mejora”, explicó Rozenkrantz.

Los investigadores de su laboratorio van un paso más allá y exploran cómo las percepciones de las personas pueden alterar la evolución de una enfermedad o mejorar la eficacia del tratamiento.

“Solemos pensar que el sistema inmunitario, las lesiones o la resolución de la inflamación se resuelven por sí solos sin la intervención de funciones cognitivas superiores”, afirmó Rozenkrantz. “Pero ¿qué sucede si la mente se centra en el dolor? ¿Acaso dirigir la atención del cerebro hacia la lesión influye en su curación? Esto nunca se había estudiado en humanos”.

Para investigar esta cuestión, el laboratorio invitó a 57 personas, de entre 20 y 45 años, a participar en el experimento.

“Realizamos un procedimiento estandarizado para inducir inflamación aguda en la piel”, explicó Rozenkrantz. “Se llama prueba cutánea de punción con histamina y, básicamente, es como una prueba de alergia para provocar inflamación aguda de la piel”.

“En menos de 30 segundos, ya se observa la respuesta”, dijo. “Es como si la piel hubiera sido picada. Aparece un bulto en el centro y se enrojece alrededor”.

La inflamación dura entre 20 y 30 minutos y luego desaparece rápidamente, explicó Rozenkrantz.

Durante el experimento, Mizrachi indujo inflamación en los participantes, a quienes se les indicó que prestaran atención a las sensaciones en su brazo inflamado o que vieran videos para distraerse y no pensar en la inflamación.

“Simplemente les dijimos que prestaran atención a las sensaciones que surgían en la zona inflamada”, explicó. “Si se distraían, debían volver a concentrarse en ella. Hicimos lo mismo cuando se distraían, explicándoles que si se distraían, debían volver a lo que sucedía en la pantalla”.

Durante los experimentos, los investigadores midieron la hinchazón y el enrojecimiento con una regla estándar en seis intervalos de tiempo distintos a lo largo de 20 minutos.

También registraron la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel, el pulso y la frecuencia respiratoria para monitorizar el sistema nervioso autónomo.

«Los resultados fueron significativamente diferentes en un minuto», afirmó.

«Casi el 90 % de los participantes mostraron menos inflamación al prestarle atención, con una hinchazón y enrojecimiento totales aproximadamente 1,5 veces menores que cuando estaban distraídos», explicó. «El cerebro puede ayudar a regular las respuestas inmunitarias».

«Necesitas tocar tu dolor para aliviarlo».

El estudio podría abrir nuevas vías para futuras investigaciones.

«Este es uno de los estudios más ingeniosos y fascinantes realizados en humanos, y podría abrir nuevas posibilidades de tratamiento basadas en cómo interactúan el cerebro y el sistema inmunitario», declaró a The Times of Israel Asya Rolls, profesora de neurociencia en la Facultad de Neurobiología, Bioquímica y Biofísica de la Universidad de Tel Aviv, quien no participó en el estudio.

«Ya sabemos que el cerebro puede afectar la inmunidad a través del estrés, las expectativas, el condicionamiento y el sistema nervioso autónomo», concluyó Rolls. “Pero este estudio va un paso más allá al demostrar que la atención, algo que podemos controlar activamente, puede cambiar una respuesta inmunitaria en curso.”

Uno de los mayores desafíos en los estudios con humanos es demostrar la causalidad, afirmó Rolls. «Este estudio lo logra particularmente bien porque los investigadores modificaron experimentalmente el área de atención de la misma persona, manteniendo el estímulo inflamatorio constante».

Para Rozenkrantz, el estudio abre la puerta a nuevas perspectivas sobre cómo las personas pueden sanar después de una lesión.

«Si te sometes a una cirugía y tienes cicatrices o puntos, ¿prestar un poco más de atención al dolor ayudaría a que las cicatrices sanaran mejor?», preguntó.

Aunque se centra en el aspecto físico de la curación, especuló que, en el caso de un trauma emocional o un trastorno de estrés postraumático (TEPT), algunos investigadores «probablemente coincidirían en que es necesario conectar con el dolor para aliviarlo».

«Ahora somos más conscientes del poder de los pensamientos», dijo. «No son pasivos; son activos. No lo sabemos todo, pero es una pregunta que nos planteamos y sobre la que todos estaríamos encantados de aprender más».