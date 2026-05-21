Shavuot, todo lo que necesitas saber sobre la fiesta del propósito judío

Pésaj nos liberó, pero Shavuot nos dio propósito. Descubre por qué esta festividad contiene la esencia espiritual de toda la misión judía.

El Éxodo de Egipto, que conmemora Pésaj, marca el momento histórico en que el pueblo judío surgió como nación. Shavuot celebra la recepción de la Torá en el monte Sinaí, algo así como un cumpleaños nacional y, al mismo tiempo, una declaración de misión.

A diferencia de otras festividades, Shavuot no tiene un ritual o mitzvá específico. En Pésaj, comemos matzá; en Sucot habitamos en la sucá; en Rosh Hashaná hacemos sonar el shofar; en Iom Kipur ayunamos. ¿Pero Shavuot? No hay una sola acción que lo resuma.

En Shavuot no solo recordamos el Sinaí; nos reconectamos con él.

Esto se debe a que no se trata de un solo momento, sino de toda la Torá, que abarca cada aspecto de la vida y todo lo que hacemos. La totalidad de la Torá no puede limitarse a una sola práctica, por eso Shavuot, aunque es una festividad con prohibición de trabajar, no tiene una mitzvá específica. (Más adelante en la historia surgieron costumbres, como pasar la noche estudiando Torá, pero en la Torá misma no hay ninguna).

Revivir el Sinaí

La energía espiritual de un evento no queda en el pasado sino que regresa cada año. En Shavuot no solo recordamos el Sinaí; nos reconectamos con él.

Cuando el pueblo judío aceptó la Torá, dijo la famosa frase: “Naasé venishmá” — “Haremos y escucharemos”. Con total confianza aceptaron el plan de Dios incluso antes de conocer los detalles.

Cada Shavuot somos invitados a renovar ese compromiso. Una de las formas más poderosas de lograrlo es estudiar Torá durante toda la noche. Después del rezo vespertino y una comida festiva, muchas comunidades regresan a la sinagoga para sesiones de estudio. La gente permanece despierta toda la noche, estudiando Torá en todas sus formas, mostrando el deseo de abrazarla completamente. Al amanecer rezan juntos y luego regresan a casa a desayunar (y para una merecida siesta).

El monte Sinaí: un momento único

La experiencia del monte Sinaí no fue la típica historia de “un líder espiritual en una montaña”. No fue una persona afirmando haber escuchado a Dios y pidiendo que los demás le creyeran. Fue público. Fue nacional. Todo el pueblo judío escuchó a Dios hablar. No necesitaban a Moshé para convencerlos. Todos estuvieron allí. Todos oyeron la voz Divina decir: “Yo soy Hashem tu Dios, que te sacó de Egipto”. Eso es lo que lo hace único.

En el Sinaí, millones de personas estuvieron juntas, presenciando lo mismo. Esa clase de evento no se puede falsificar.

Compáralo con otras afirmaciones de revelación: alguien solo en una montaña o en una cueva, que desciende con una visión y declara una nueva religión. Ese modelo depende del carisma y la elocuencia, no de la evidencia. Aceptar esa clase de afirmación exige un salto de fe. Pero en el Sinaí, millones de personas estuvieron juntas, presenciando lo mismo. No se puede falsificar un acontecimiento así.

La Torá enfatiza este punto repetidamente: que el pueblo oyó a Dios, vio el fuego y sintió temblar el monte. Así se describe la escena:

“Al tercer día hubo truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. El sonido del shofar crecía cada vez más fuerte. Todo el monte temblaba. Dios descendió en fuego. El humo subía como de un horno. Moshé hablaba, y Dios le respondía en una voz”.

Todo un espectáculo.

Por qué sigue siendo importante

Esto no fue solo un evento dramático: definió nuestra identidad nacional. La Torá incluso nos desafía: “¿Ha escuchado alguna otra nación la voz de Dios en medio del fuego y ha sobrevivido para contarlo?”

Somos llamados testigos de Dios porque estuvimos allí. Por eso existe el mandato de transmitir el recuerdo del Sinaí a nuestros hijos y nietos. No es solo historia: es legado.

“Cuídate de no olvidar lo que vieron tus ojos… hazlo saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos”. Los tres momentos más importantes de mi semana son mis sesiones de estudio online: una con un nieto en Israel, otra con una nieta en Israel y otra con un nieto en Dallas. Así como mis antepasados me transmitieron a mí el contenido y la experiencia del Sinaí, yo lo transmito a mis nietos. Ellos y yo somos eslabones de una cadena de 3.300 años.

Shavuot no es solo una festividad. Es una renovación anual de ese legado.

Leche y miel

En Shavuot existe la tradición de comer alimentos lácteos: torta de queso, burekas de queso, pasta con queso… ¿Por qué? Algunos dicen que, tras recibir las leyes de kashrut en el Sinaí, el pueblo necesitaba alimentos simples. La leche y los alimentos basados en plantas son simples.

Otros lo ven como símbolo: la Torá es comparada con “leche y miel bajo tu lengua”, representando dulzura, nutrición y vida. La leche y la miel son alimentos naturales que no requieren quitar vida, reflejando armonía con el mundo.

Lectura del Libro de Rut

Durante la mañana de Shavuot se lee Meguilat Rut, la historia de Rut, una mujer moabita que decidió unirse al pueblo judío. Su sacrificio y devoción la convierten en el ejemplo supremo del compromiso con la verdad.

¿Por qué Rut en Shavuot? Porque ella renunció a todo (su hogar, su estatus, su comodidad) para unirse al pueblo judío y aceptar la Torá. De alguna manera, nuestros antepasados también “se convirtieron” en el Sinaí cuando aceptaron la Torá, y en Shavuot todos somos «conversos» al renovar ese mismo pacto. Rut fue la bisabuela del rey David, quien según la tradición nació y murió en Shavuot.

Las primicias

Shavuot también era la época de llevar las primicias (Bikurim) al Templo de Jerusalem. Los agricultores marcaban sus primeros frutos y los llevaban como ofrenda de agradecimiento a Dios.

La celebración era colorida y alegre. Los aldeanos se reunían, caminaban en procesiones festivas con música y animales adornados con oro y plantas, y se dirigían a Jerusalem. Una vez allí, llevaban sus cestas al Templo y recitaban versículos de gratitud de la Torá.

“Él nos trajo a este lugar y nos dio esta Tierra, una Tierra que mana leche y miel. Y ahora he traído las primicias…”

Aunque hoy no tenemos el Templo, el espíritu de esta práctica continúa en las plegarias y las lecturas de la Torá, y en algunas comunidades agrícolas de Israel todavía se celebran los «primeros frutos». También es tradición decorar las casas y sinagogas con plantas y flores, en parte recordando las primicias y en arte haciendo eco a que el Monte Sinaí floreció.

De la esclavitud al propósito

Rav Samson Rafael Hirsch dijo: así como la fruta madura en verano, el pueblo judío “maduró” como nación en el Sinaí. El Éxodo sembró la libertad, pero en el Sinaí, en Shavuot, encontramos nuestro propósito. Y en realidad de eso se trata Shavuot: dar el siguiente paso. No solo ser libres, sino saber qué hacer con esa libertad. Es el momento en que recibimos no solo leyes, sino una forma de vida.

Ya sea estudiando Torá, comiendo cheesecake o leyendo la historia de Rut, Shavuot es una oportunidad para reconectarnos con nuestra herencia y propósito.