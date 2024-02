Shani Goren revela por primera vez detalles de su cautiverio

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

Hace dos meses y medio que volvió a Israel Shani Goren, la joven israelí-uruguaya del kibutz Nir Oz que estuvo secuestrada en manos de la organización terrorista Hamas en Gaza. Hasta ahora estaba decidida a no hablar hasta que vuelvan todos los demás secuestrados a casa. Pero en los últimos días sintió la necesidad de hacerlo.

El jueves pasado se transmitió en el programa “Uvdá” del canal israelí N12, dirigido por la gran periodista Ilana Dayan, la primera entrevista que concede.

Shani contó en la entrevista sobre el temor aquel sábado 7 de octubre al entender que las insistentes alarmas indicando que hay cohetes en camino, no eran la única amenaza y ni siquiera la peor. Su hermano Amit, que no estaba en ese momento en el kibutz, entendió desde afuera lo que estaba pasando, le dijo por teléfono que cierre todo y que no ose salir de la casa. Estuvo en contacto telefónico casi todo el tiempo, cerca de dos horas, con Nofar, la novia de Amit. Y también se escribió con su gran amiga Arbel Yehud, que finalmente también fue secuestrada junto a su novio Ariel Cunio, y aún no fue liberada.

Se sentó en su cama, cubierta, muerta de miedo, hasta que oyó ruidos de adentro de su casa y entendió que ya estaban allí. Los terroristas lograron entrar a su dormitorio y súbitamente se vio rodeada por cinco terroristas que le hicieron un gesto que al comienzo no entendía, cruzando los brazos sobre el pecho, que indicaba “eres prisionera”. Trató de resistirse y cada vez le apuntaban. Hasta que tuvo que salir. Subió a la parte trasera de una carretilla, le dieron vueltas por el kibutz para que vea la destrucción, y quedó impactada por la cantidad de casas incendiadas y carbonizadas. Gradualmente se le fueron sumando otros civiles secuestrados, miembros de su comunidad, amigos y vecinos. La familia Cunio- Sharon, David y sus mellizas Ema y Yuli de3 años-, Doron Katz Asher y sus hijas Raz y Aviv y la madre de Doron, a la que estaban visitando.

Una de las cosas que más le impactaron fue que por donde miraba, veía sólo terroristas. Multitudes. Ni un soldado. Hasta que súbitamente oyeron que un helicóptero sobrevolaba el lugar. Su piloto evidentemente captó que en la carretilla que veía abajo había numerosos terroristas y civiles israelíes que estaban siendo secuestrados. El helicóptero disparó. Mató a todos los terroristas menos uno. Pero trágicamente, el disparo mató también a la mamá de Doron y dejó a otros heridos-también a Shani – aunque no de gravedad.

Se percataron de que era una oportunidad para escapar, trataron de hacerlo, pero poco después llegó otro vehículo lleno de productos del saqueo de las casas. Shani y todos los demás no tuvieros más remedio que ir con esos palestinos…y poco después llegaron a Gaza. Allí se toparon con la multitud de civiles palestinos que corrían enardecidos festejando. Alguno hasta la golpeó a Shani fuerte en la espalda, mientras ella trataba de proteger a una de las niñas de Doron.

En cautiverio, en la casa de una familia de Hamas, su “suerte” al menos parte del tiempo fue que tenía por quién preocuparse: dos niños de Nir Oz con los que había tenido un gran vínculo como parte de su dedidación a educación no formal: Eitan Yahalomi y Erez Calderon. Cuando Eitan fue liberado, unos días antes que Shani, contó enseguida que ella le daba de su comida para que no pase hambre. Shani, con su típica sencillez, dijo que “él es el que me ayudó a mí”, con lo cual claro que no se refería a la comida sino al hecho que podía estar pendiente de alguien y apoyarlo.

Shani está en Israel desde fin de noviembre, viviend en el barrio Carmei Gat en la ciudad de Kiriat Gat así como todo el kibutz Nir Oz. Su comunidad es la que más muertos y secuestrados tuvo, no en números absolutos sino en proporción al tamaño de la población del kibutz. Casi el 30% de los 415 miembros del kibutz fueron secuestrados o asesinados.

Shani pudo volver pero de lo que era su dormitorio, no quiere ni oir. En realidad, debe referirse a toda su casa.

El tiempo, cabe suponer, irá enseñando y trayendo nuevos matices.

Ahora, tiene que empezar de nuevo.