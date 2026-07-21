Ser una superestrella del fútbol no pudo salvarlo de los nazis

Fue el primer futbolista judío en vestir la camiseta de la selección alemana y una de las grandes figuras del deporte de su tiempo. Décadas después de ser asesinado en el Holocausto, la vida de Julius Hirsch vuelve a cobrar protagonismo a través de una novela gráfica que busca rescatar su legado, reivindicar su humanidad y recordar cómo el antisemitismo también borró del fútbol a algunos de sus mayores referentes. La Federación Alemana de Fútbol otorga desde hace 20 años un premio con su nombre a quienes luchan contra el racismo.

Durante los últimos 20 años, la Federación Alemana de Fútbol ha otorgado el Premio Julius Hirsch a organizaciones que luchan contra el racismo. Este año, los galardonados incluyeron una clase de undécimo grado que creó una herramienta educativa para eventos contra la discriminación, una liga de fútbol infantil con sede en una zona desfavorecida y un club fundado originalmente en un centro para refugiados.

Ahora, el novelista gráfico Julian Voloj ha decidido que es hora de que la gente conozca la historia de Hirsch.

En 1911, Hirsch se convirtió en el primer jugador judío en servir en la selección nacional alemana. Fue el primer jugador en marcar cuatro goles en un solo partido y jugó para varios clubes de fútbol que ganaron el campeonato alemán. Hirsch también fue un condecorado veterano de guerra en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Hirsch no se salvó de ser víctima del Holocausto.

“Primero fue visto como un héroe y luego visto como un mal que debía ser destruido”, dijo Voloj.

Las anteriores novelas gráficas de Voloj han incluido una antología de diversas voces judías y una historia sobre la primera congregación judía en Estados Unidos. Conoció a Hirsch cuando trabajaba con el Bayern de Múnich en una novela, terminada en 2020, que exploraba la vida de Oskar Rohr, otro futbolista judío, quien ayudó a llevar al Bayern de Múnich a un campeonato en 1932.

Con la ayuda de una subvención de la federación alemana de fútbol, Voloj planea completar la novela sobre Hirsch, “Juller”, en tres años. Está trabajando con un artista israelí, Avi Blyer, para ilustrar su obra.

Voloj me dijo que, antes de la Segunda Guerra Mundial, Hirsch era uno de los muchos futbolistas judíos alemanes. “El fútbol era un deporte académico”, dijo. Popular en las universidades, el fútbol enfatizaba valores como el trabajo en equipo y la hermandad, que contrastaban fuertemente con “el ideal nazi” de masculinidad, que elogiaba las demostraciones individuales de fuerza y talento. En Austria-Hungría, muchos judíos se convirtieron en pioneros del deporte, incluido el compañero de equipo de Hirsch, Gottfried Fuchs, quien estableció un récord mundial de 10 goles en un solo partido de fútbol. A diferencia de Hirsch, Fuchs sobrevivió al Holocausto emigrando a Canadá; nunca regresó a Alemania.

Para Voloj, la mayor lucha al escribir sobre Hirsch es iluminar su vida personal, en lugar de celebrar únicamente sus logros. “Sé mucho sobre las estadísticas, pero no sé tanto sobre Julius Hirsch, el ser humano”, me dijo.

Planea comenzar retratando la religión y la cultura de las que Hirsch formaba parte, lo cual, según él, podría ser la primera vez que los lectores no judíos aprendan sobre estas tradiciones. Voloj me contó cómo planea recrear la boda judía de Hirsch: mostrando la Jupá y la ruptura de la copa. En la escena, un rabino discutirá su simbolismo: un recordatorio de la fragilidad de la vida y la destrucción del Templo.

Trágicamente, sin embargo, este momento será seguido por uno posterior en su vida, en el que Hirsch se divorció de su esposa no judía a medida que el clima alemán se volvía cada vez más peligroso para los judíos. Hirsch esperaba que esto salvara a sus hijos de la persecución, pero fue inútil: ambos hijos de Hirsch fueron enviados a campos de concentración. Sin embargo, finalmente sobrevivieron, y el hijo de Hirsch trabajó más tarde con un historiador, Werner Skretny, para publicar una biografía de Hirsch.

Voloj, nieto de sobrevivientes del Holocausto, dice que no quiere centrarse abrumadoramente en la muerte de Hirsch, sino honrar la vida que llevó. Sin embargo, seguía siendo importante para él representar la realidad antisemita en la que vivió Hirsch; en la última parte del libro, dijo Voloj, discutirá cómo “las personas que lo celebraban básicamente lo abandonaron”.

Voloj dice que cree que explorar la historia de Hirsch es especialmente importante hoy en día, cuando el fútbol es más diverso que nunca y el equipo alemán se ha vuelto inclusivo con muchas minorías étnicas. Sin embargo, el prejuicio también ha aumentado de muchas maneras.

Voloj me dijo que ve “muchos paralelismos en la experiencia” entre el odio que enfrentaron los jugadores judíos bajo el régimen nazi y lo que muchos jugadores musulmanes están experimentando hoy. Sin embargo, también dijo que se pueden extraer muchas lecciones de las primeras experiencias de Hirsch, cuando a pocos aficionados les importaba que fuera judío.

“Hay algo que podemos aprender sobre la aceptación de los jugadores judíos alemanes en aquel entonces en la selección nacional”, dijo Voloj. A partir de su obra, espera que los lectores puedan aprender tanto del oscuro pasado de Alemania como también “superar los conceptos erróneos sobre la identidad judía”.