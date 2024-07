Sentidas respuestas a Roger Waters

Aviv Geffen, un famoso músico israelí, y familiares de las víctimas del kibutz Be’eri respondieron a las últimas expresiones antisemitas de Roger Waters en la que dijo que “no hay evidencias” de la masacre del 7 de octubre pasado. Recogemos información de Israel Económico y Semanario Hebreo Jai. Foto: 9 niños víctimas de la masacre en Be’eri.

Israel Económico

Un ícono de la música israelí reaccionó con dureza y profundidad contra un nuevo arranque de virulento antisemitismo de Roger Waters, y le dijo públicamente al bajista británico: «¿Tal vez hay algo de Hitler en ti?».

Waters participó esta semana del programa del presentador Piers Morgan, durante el cual afirmó que «no hay evidencias» de las violaciones cometidas por los miembros de Hamas cuando atacaron el sur de Israel el 7 de octubre del 2023.

Los comentarios vertidos en la entrevista del músico con su compatriota terminaron en las portadas de periódicos y medios electrónicos de todo el mundo. Morgan le recordó a Roger Waters que incluso la ONU reconoció las aberraciones cometidas por el grupo islamista en el sur de Israel.

El ex miembro del mítico grupo Pink Floyd, de 80 años, dijo que Israel propaga «mentiras asquerosas» sobre el asesinato de bebés y la violación de mujeres durante el ataque del 7/10. Y no hubo forma de que el presentador calmara la catarata de infamias por parte de Waters.

De hecho, cuando ya no tuvo forma de responder, el músico miró hacia otro lado y comenzó a hablar solo, en una secuencia de la entrevista del programa Piers Morgan Uncensored que más llamó la atención.

Una fuerte y sentida respuesta desde Israel

Pocas horas después de la triste aparición televisiva del bajista, uno de los más famosos músicos israelíes, Aviv Geffen, publicó en su cuenta de Instagram un dolido mensaje para el artista británico.

Durante la entrevista con Morgan, «levantaste tu red de mentiras, odio y antisemitismo», le dijo Geffen a Waters.

El israelí, conocido por sus posturas rebeldes y -en general- de izquierda, dejó entrever su pasada admiración por el inglés, incluso escribió que tiene algunos de sus discos solistas.

Pero ahora, Waters «apuntó contra las mujeres violadas durante la invasión de Hamas, mujeres que, como los demás rehenes, no hicieron daño a nadie».

Muchas de las víctimas del ataque, que dejó 1200 muertos y decenas de secuestrados, «escuchaban tus canciones».

«¿Cómo te atreves a decir que no hubo violaciones? ¿Que no hay niños en cautiverio? ¿A quién estás defendiendo? ¿Al diablo?», le preguntó Geffen.

Una anécdota de «hace algunos años»

Las salvajes agresiones de los miembros de Hamas fueron «demostradas repetidamente», añadió el cantante y compositor israelí, de 51 años. «¿A qué conspiración te refieres? Perdiste a tu padre en la guerra contra Hitler, pero ¿tal vez hay algo de Hitler en ti?», remarcó en su mensaje a Roger Waters.

En otra parte de su extenso mensaje en Instagram, Geffen compartió una extraña anécdota que surgió de una visita que le hizo a Waters en Estados Unidos «hace algunos años».

«Te visité en los Hamptons», la exclusiva zona residencial y veraniega en el estado de Nueva York «y me preguntaste si podíamos organizar un concierto para palestinos e israelíes en Ramallah».

Geffen le explicó al músico británico «las dificultades para conseguir que los israelíes cruzaran a Ramallah», la capital de la Autoridad Nacional Palestina, en Cisjordania.

«Querías que llevaran velas» en el camino «y te dije: ‘entiendo, pero lo que más me preocupa es que (los israelíes) regresen con vida del concierto’».

«Fui a nuestra reunión esperando alcanzar la cima, pero regresé a Nueva York con la sensación de haber encontrado un pozo: un pozo de ignorancia, una fosa de búsqueda de atención, un cráter de irrelevancia», rememoró Geffen.

A la sombra de sus declaraciones en el programa de Morgan, el músico israelí concluyó que Roger Waters no solo canaliza «algo de Hitler» sino que es «un verdugo moderno, desconectado y malvado».

Desde el kibutz Be’eri (extraído de Semanario Hebreo Jai)

La primera reacción llegó del kibutz Beeri, que perdió a más de 100 de sus miembros entre ellos 10 menores de edad, la menor de todas de tan solo diez meses.

“El Kibutz Beeri está consternado por el hecho que Roger Waters haya desmentido que niños y bebés fueron brutalmente asesinados en la masacre del 7 de octubre”, escribió Mijal Paikin, portavoz de Beeri, quien recordó precisamente a los 10 niños asesinados

Dos de ellos eran los mellizos Yanai y Liel Hetzroni de 12 años. Su padre Gavin recalcó: “No sólo mis hijos sino varios niños más fueron asesinados, quemados, torturados. Esto no es una fabricación sino un hecho que ocurrió. Condeno fuertemente lo dicho por Roger Waters con toda la firmeza posible. El mundo todo sabe qué ocurrió aquel día terrible, el 7 de octubre. Todas las familias, todos los amigos, todos saben y no pueden comprender la dimensión de lo ocurrido esa mañana fatídica. Que Roger Waters salga con sus mentiras sin fundamento, es otro insulto absoluto y desagradable a todas las víctimas mortales de la masacre”.

Es estremecedor pensar en todos los secuestrados de los que nunca, desde el 7 de octubre, se supo nada. En aquellos que aparecieron en videos del terrorismo sicológico de Hamas y no se sabe si después los mataron. En los que fueron vistos en videos del secuestro y luego nunca más. En los enfermos y heridos que no sería lógico que hayan logrado sobrevivir pero que nadie quiere concebir siquiera dar por muertos si no hay constancia de ello.

Es estremecedor pensar en los que fueron liberados en noviembre y dejaron en Gaza a seres queridos, en general niños que tienen allí a su padre.

En los padres que tienen dos hijos secuestrados, como Silvia y José Luis Cunio de Nir Oz que tienen a David y Ariel, como Itzik Horn y su ex esposa que tienen a Yair y Eitán en Gaza, en los padres de los mellizos Gal y Ziv Berman de Kfar Aza. En los padres de Arbel Yehud, la novia de Ariel Cunio, que está en manos de Hamas, sabiendo que su otro hijo Dolev, que hace poco fue identificado en Israel tras pensarse meses que estaba secuestrado, ya no volverá.

Y es estremecedor pensar en los padres de todas las jovencitas secuestradas del festival Nova, de los kibutzim y de la base de Najal OZ, que esperaron 9 meses cuando las concibieron, para que lleguen al mundo rodeadas de amor, y ahora deben tener pavor de los 9 meses que están por cumplirse…Es que como dijo el padre de una de ellas en una comisión parlamentaria “quizás ya tengo un nieto de Hamas”.

Y no hay palabras entonces para expresar lo que todo esto significa.

No hay palabras para condenar a los antisemitas que desmienten. A los que ignorantes que dicen que nada ocurrió el 7 de octubre y a los que salen a manifestar con símbolos de Hamas y otros terroristas, abrazando a los representantes del odio y la muerte.

Mataron, sí, torturaron, hirieron, secuestraron. Pero no lograrán destruir a Israel.