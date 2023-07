Seminario de cultura idish en agosto. ¿Por qué en idioma castellano?

Por la Esc. Esther Mostovich de Cukierman, para CCIU

¿Cuánto tiempo hace que no se enseña idish a los estudiantes de las escuelas judías del Uruguay? Diría que algo más de cuarenta años, por favor corríjanme si me equivoco. Los actuales padres de la juventud judía de nuestro país, en su gran mayoría, no aprendieron idish. “Hablaba idish con mis abuelos” es lo que muchas veces se les escucha decir, casi siempre con tierna sonrisa.

¿Por qué nuestras escuelas dejaron de enseñar idish? La respuesta nos hace recordar: en 1948 nació el Estado de Israel. Los líderes de su creación quisieron y lograron volver a traer el idioma hebreo de la Biblia a la vida diaria, en las calles, los mercados, las escuelas, las Universidades y el funcionamiento de todo el Estado de Israel. El renacimiento del hebreo en el siglo XX ha sido un sueño hecho realidad… pero en ese camino, se silenciaron las palabras, la música tradicional, la literatura y la historia de por lo menos dos idiomas judíos milenarios: el idish y el judezmo o ladino. Ese silencio fue por pocos años, ya en 1965 el teatro en idish volvió al escenario en Israel con la memorable producción musical de la “Meguila” la trama bíblica de la Reina Ester puesta en escena por la compañía teatral de Pesaj Burstyn, Lilian Lux y Michael Burstyn. Ese libreto siguió a la obra escrita en Idish en 1936 por el poeta Itzig Manguer, fue un éxito teatral sin precedentes que en 1968 llegó a Broadway en su idioma idish original.

A partir de allí, el Estado de Israel reorganizó paulatinamente sus programas de enseñanza y sus presentaciones teatrales. Los idiomas, la historia, la literatura y las canciones de la diáspora judía volvieron a escucharse y enseñarse en Israel. Pero habían pasado veinte años. Para la gente joven, los nuevos padres y madres, idish y ladino ya eran historia de las viejas generaciones.

Lo mismo que sucedió en Israel pasó en las comunidades judías desparramadas por el mundo. Por eso es que la generación judía nacida a partir de 1948, en su gran mayoría, no conoce las obras de literatura escritas en idish, salvo algunas, traducidas al idioma local. Tal vez recuerda alguna tonada musical por haberla escuchado de sus abuelos, pero no sabe la letra ni el significado del texto de las canciones del folklore idish… a menos que esté traducida. En nuestro caso, al castellano.

Por todo eso, decidimos preparar para el mes de agosto, un Seminario de cultura idish en idioma castellano.

En el año 2018, con un grupo de amigos, iniciamos la experiencia de traer nuevamente el idish a Montevideo. No sabíamos cuánta gente podía estar interesada aquí en aprender Idish. ¡Pues son muchas personas! Buscamos los mejores profesores de idish para estudiantes de habla hispana, están en el IWO Buenos Aires. Conseguimos comprometer en la aventura a la Kehila de Montevideo, con el auspicio del Fondo para Cultura Idish Peretz Hoiz.

En un primer encuentro del año 2018 el Prof. Abraham Lichtenbaum comenzó explicando en idioma castellano qué nos llega con el idish a nosotros, hijos y nietos de inmigrantes judíos europeos. Mucho más que un idioma: desde la Biblia a la tradición, historia, esencia y presencia, luchas y logros, música, libros, publicaciones en periódicos, comidas típicas, aromas de hogar, vivencias, forma de vida…

Tuvimos dos años de encuentros personales con profesor del IWO Buenos Aires que viajaba a Montevideo dos domingos por mes hasta el salón de la Kehila, para dar sus clases de idioma idish. Era en dos niveles solamente: principiantes y adelantados.

En el año 2020, la pandemia nos trasladó a la plataforma Zoom. Las reservas del Fondo para cultura Idish Peretz Hoiz estaban bajando rápidamente. Para pagar profesores necesitábamos alguna ayuda y la pedimos a los mismos estudiantes. ¡Lo conseguimos! Pudimos abrir cuatro niveles de cursos y dar clase zoom todas las semanas a cada grupo. Así hemos seguido hasta ahora.

Este año la nueva aventura del idish en Montevideo es un Seminario de Cultura Idish por Zoom en el mes de Agosto. Enseñando en idioma castellano para que todos puedan conocer los tesoros de la cultura idish. Miércoles 2 de Agosto, el Prof. Abraham Lichtenbaum con “Literatura Idish”. Martes 8 y Martes 15 de Agosto, la Prof. Yasmine Garfunkel con “Talleres de canciones en Idish”. Miércoles 23 de Agosto, “La comida judía en la literatura” con la Esc. Esther Mostovich de Cukierman Todos estos encuentros por Zoom, de 19 a 20 y 15 horas.

Los alumnos que cursan idish este año, tienen al Seminario de Cultura Idish incluido en el curso. Aceptamos además, personas interesadas solamente en este Seminario. Pueden dejar mensaje en el whatsapp 099 374193.

¡Qué bueno será encontrarnos en la pantalla zoom!