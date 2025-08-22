La Embajada de Israel, Cámara de Comercio Uruguay-Israel y Ministerio de Relaciones Exteriores invitan al seminario “Aspectos fundamentales para emprender en el Mercado Kosher”, el cual se realizará mediante un webinar vía zoom. El link de inscripción es https://ferrere.zoom.us/webinar/register/WN_z7lIpmgNR9-f5cfdNeESRA#/registration

Los panelistas serán el Embajador de Uruguay en Israel Manuel Etchevarren, la Embajadora de Israel Michal Hershkovitz y el especialista en mercados kosher Alberto Rotenberg.

Se presentarán las claves para destacarse en este mercado y en la producción de alimentos certificados, así como los requisitos para lograr la certificación Kosher y los detalles sobre el proceso de exportar un producto de este tipo hacia Israel y el mundo.