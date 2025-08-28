Se realizó 11ª edición del Jidón Bergstein

El chico Facundo Panasco, alumno del Colegio Impulso, resultó vencendor en la XI edición del Jidón Bergstein, un certamen de conocimientos que busca difundir la cultura judía en nuestro país, dirigido a jóvenes entre 14 y 18 años. El tema central fue “Holocausto: a 80 años de la finalización de la 2ª Guerra Mundial”. El Presidente del CCIU estuvo presente en esta jornada final. Fotos: Deutsche Schule

El certamen se realizó en la sede del Deutsche Schule (Colegio Alemán) y contó con un jurado integrado por el Dr. Jonás Bergstein, la Directora de la Cátedra de Judaísmo de la Universidad Católica Silvia Facal, el ex Presidente del CCIU Ing. Roberto Cyjon y el reconocido periodista Dr. Ramiro Rodriguez Villamil. El maestro de ceremonias fue Gabriel Goldman de Amigos Uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalem.

Facundo se adjudicó un premio de 2000 dólares.