Se realizaron los Juegos Macabeos para Adultos

Entre el 13 y 16 de noviembre se realizaron los 30° Juegos Macabeos Para Adultos en Punta del Este. El evento fue organizado por FACCMA (Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos) y Hebraica Macabi de Uruguay. Estuvo presente el Presidente del CCIU, Roby Schindler, y participó el equipo de fútbol del kibutz Kfar Aza, sobrevivientes del 7 de octubre. Crédito fotos: FACCMA

El éxito de la realización es un buen adelanto para el 2027 cuando Uruguay será sede de los Juegos Macabeos Panamericanos, en su XVI edición.

El Presidente del CCIU, Roby Schindler, estuvo presente durante la realización del evento.

También se destacó la presencia del equipo del kibutz Kfar Aza, sobrevivientes del 7 de octubre, que días antes habían estado en la sede de Hebraica en Montevideo, quienes en la ocasión participaron en el torneo de fútbol y durante Shabat transmitieron sus historias de la fatídica jornada.