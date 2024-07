“Se pueden criticar las políticas de Israel, pero otra cosa es demonizar a los judíos”

Lo afirma el CEO de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, llegado al país para participar del acto por el 30º aniversario del atentado a la AMIA. Agregó que tras el ataque de Hamas del 7 de octubre crecieron los casos de antisemitismo en el mundo, aunque ya venían aumentando en años anteriores.

La ADL esta denunciando un aumento del antisemitismo desde la ofensiva de Israel contra Hamas tras el ataque terrorista del 7 de octubre. ¿Es posible dimensionar el incremento?

-Nosotros buscamos, detectamos y cuantificamos el antisemitismo. Tanto las actitudes como los incidentes antisemitas. Recibimos información de víctimas, de la policía, de periodistas. Verificamos cada uno de los casos que nos reportan. Hay tres tipos de situaciones: acoso (incluye bullyng, discriminaciòn, ataques verbales), vandalismo e incidentes violentos. Ya antes del 7 de octubre las actividades antisemitas estaban elevándose en los Estados Unidos. En los últimos años se han más que duplicado. El 2022 fue el peor de los años desde que comenzamos a medir. En la última década crecieron un 900 %.

-¿A qué lo atribuye?

-Primero: creo que al hecho de que el antisemitismo se ha normalizado. Esto ha pasado en particular a nivel político porque hay políticos que con frecuencia apelan a estereotipos y mitos sobre los judíos y emplean términos antisemitas. Tanto de derecha como de izquierda. Segundo: considero que el populismo de ambos lados del espectro ideológico busca culpar a las élites por los problemas de la sociedad con un pensamiento conspirativo. Ocurre que cuando se ven conspiraciones por todos lados se tiende a tener actitudes antisemitas. Y tercero: las redes sociales amplifican y fortifican las afirmaciones y actitudes negativas como las noticias falsas y los discursos de odio.

-Todos estos factores se exacerbaron entonces tras la ofensiva israelí…

-Es que en un ambiente donde la gente está predispuesta al antisemtismo, a nociones antisemitas, un evento exógeno fuerte puede motivar, ser la chispa que potencie el antisemitismo. Durante la pandemia detectamos mucho antisemitismo. Hubo quienes culparon a los judíos por empezar el covid y por propagarlo y por producir la vacuna y recuperarse económicamente con la venta de la vacuna. Después del 7 de octubre están culpando a los judíos por supuestamente cometer un genocidio en Gaza. Hasta culpan a los judíos por haber causado el acto de terrorismo.

-¿No se corre el riesgo de clasificar toda crítica a decisiones políticas del gobierno israelí con una expresión de antisemitismo?

-Obviamente, se puede criticar a los gobernantes israelíes, a las políticas de Israel. Los israelíes son los primeros que lo hacen. Todo el tiempo. No hay nadie más crítico del Estado de Israel que los israelíes. Otra cosa es demonizar a los judíos. O al Estado de Israel y decir que no debería existir. Y cuando se aplica el doble estándar. Por ejemplo, la semana pasada Rusia bombardeó un colegio en Ucrania causando la muerte de 50 niños.¿Hubo alguna protesta en la calle en alguna ciudad del mundo por eso? ¿Vimos en los periódicos principales fotos de los niños muertos? ¿Escuchamos a nivel mundial a estudiantes universitarios reclamando? Quiero ser claro: cada muerte de un civil es una tragedia. Cada niño palestino, cada civil palestino que muere es una tragedia. La guerra es una tragedia. Si tu corazón no se rompe por cada niño palestino que muere en la guerra no tienes corazón. Todos deberíamos rezar por una tregua. Pero el doble estándar respecto de Israel es una manifestación de antisemitismo.

-¿Qué análisis hace de las protestas en las universidades de Estados Unidos por la ofensiva israelí en Gaza?

-Hay que decir varias cosas. Hay un pequeño grupo de profesores con una ideología muy de izquierda, muy marxista, muy anti Occidente que están alentándolo. Hay grupos estudiantiles que son muy de izquierda y algunos islamistas que también lo alientan y hasta lo lideran. Creo que están muy bien coordinados. La gran mayoría de los estudiantes no conocen las motivaciones de los líderes y enarbolan un slogan que dice “del río hasta el mar Palestina será libre”, pero no saben que eso implicaría la eliminación del Estado de Israel porque queda entre un río, el Jordán, y el mar, el Mediterráneo. Los líderes saben bien lo que significa porque está en la Constitución de Hamas que se puede leer por internet. Diría que hay mucha ignorancia respecto de algunos profesores y de muchos alumnos. La semana pasada el gobierno de los Estados Unidos estableció que Irán está financiando a los líderes estudiantiles.

-¿Qué reflexión le merece que 30 años después siga impune el atentado a la AMIA?

-El ataque a la AMIA es una herida abierta. Para Buenos Aires, para la comunidad judía, para la Argentina y para el mundo. No hubo justicia por la corrupción de algunos políticos. También por leyes que no permitieron el juicio en ausencia. A mi juicio, hay una línea recta entre el atentado a la AMIA y el 7 de octubre porque Hezbollah e Irán piensan que pueden operar con impunidad. Eso tiene que cambiar. Estoy aquí para mostrar solidaridad con nuestros hermanos de argentina, judíos y no judíos. Y demandar justicia para las víctimas.

-El presidente Javier Milei se manifiesta totalmente alineado con Israel y acaba de declarar que Hamas es para el Estado argentino una organización terrorista. ¿Qué opina?

-En cuanto a la declaración respecto de Hamas, lo consideró algo muy bueno y muy importante. Argentina es un país muy influyente en América Latina y espero que otros gobiernos de la región lo imiten. Con respecto a Milei me parece un político interesante, con un estilo diferente. Pronunció un discurso muy impresionante en la Conferencia de Davos con ideas muy fuertes sobre la economía. En el pasado este país tuvo presidentes muy corruptos. Ojalá que Milei tenga mucho éxito.