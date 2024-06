Se inauguró una muestra-homenaje en la Legislatura porteña a 30 años del atentado a la AMIA

Infobae- por Eduardo Menegazzi

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en conjunto con la AMIA y la DAIA dejaron inaugurada una muestra, en la que se exhiben las tapas de los diferentes diarios de Buenos Aires y también de otras provincias tras el ataque del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos y unos 300 heridos, en el hall de entrada de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

A punto de que se cumplan tres décadas exactas del atentado la muestra-homenaje se denomina “AMIA: El rol del periodismo en 30 años de búsqueda de la verdad” y su propósito es “destacar y poner en valor el rol clave que ha tenido la prensa argentina en el reclamo de justicia y lucha contra la impunidad a lo largo de los años”. Hasta mañana a las 19 se la podrá visitar en la Legislatura.

La Justicia argentina. a través de un fallo en abril de este año de la Cámara de Casación Penal, declaró al hecho contra la sede de la AMIA como un “crimen de lesa humanidad”, que supuso una grave violación a los derechos humanos y ratificó que ciudadanos iraníes estuvieron implicados en el brutal ataque contra el edificio de la mutual judía ubicada sobre la calle Pasteur al 600. Pero todavía no hay condenados.

Por eso Amos Linetzky, presidente de la AMIA, luego de agradecer a ADEPA y a los legisladores de la Ciudad que impulsaron este homenaje destacó que “la labor incansable de los familiares y las querellas por un lado y por el otro la labor del periodismo no permitieron que con los años la causa quede en el olvido”. Y criticó la inacción del Estado: “Contraste con la inacción de un Estado que decidió sentarse, que no ha estado a la altura de las circunstancias. No se entiende sino porqué después de 30 años no hubo avances en la causa. No se entiende porqué en los 90 un Gobierno permitió dos atentados, uno después del otro, de características muy similares como lo resaltó recientemente el fallo de Casación. No se entiende por qué la causa tiene un juez temporal y no uno fijo”.

“El Estado no designó un juez fijo federal que se encargue del mismo”, insistió y señaló que le parece increíble que a esta altura “no se pueden poner de acuerdo el Poder Ejecutivo y el Judicial para una causa tan fundamental. No tenemos una legislación adecuada ni jueces especializados como en otros países que permitan compartir información con otros organismos de inteligencia. Tenemos el mismo Código Procesal Penal de hace 30 años. Hay una fiscalía que está únicamente a investigar este caso pero aún no puede dar respuestas, no sabemos quién proveyó los elementos explosivos, quién estacionó el auto a una cuadra de la sede de Pasteur, el rol de este grupo carapintada de sospechosa aparición en el ámbito del atentado”.

Resaltó por último “el rol del periodismo” y dijo que “el 19 de julio los titulares de los diarios dirán lo mismo sobre el atentado que ocurrió hace 30 años pero confiamos en que eso pueda cambiar”.

Quienes abrieron el acto fueron las diputadas de la Ciudad Graciela Ocaña y Claudia Neira, quien fue la impulsora de la iniciativa. Neira valoró “la labor social de la AMIA”, que siempre está “en favor de la justicia social como decimos los peronistas”. Y agregó que “ese terrible atentado que sufrió la comunidad judía nos sigue doliendo”.

También habló el titular de ADEPA, Martín Etchevers. “ADEPA y sus medios asociados, como parte de la sociedad argentina, vivimos conmocionados, y seguimos conmovidos, por ese hecho brutal del que en unos días se cumplirán tres décadas. Un hecho que hoy como entonces nos compromete en la búsqueda de la verdad y la justicia”, señaló.

“La Cámara de Casación dio por probado que Irán estuvo detrás del ataque que causó 85 muertos y unos 300 heridos y uno de sus magistrados pidió reformas legales para que los acusados puedan ser juzgados en ausencia. Esto significa que el atentado, el mayor perpetrado en suelo argentino, sigue impune”, indicó.

“Y es contra esa impunidad que debemos rebelarnos, y así lo hemos hecho desde nuestro rol en la sociedad: informando, denunciando, investigando. Sosteniendo el reclamo de los familiares de las víctimas en nuestras páginas, en nuestros noticieros radiales y televisivos, ahora en nuestras webs, pero siempre con el mismo objetivo: que se llegue a la verdad y se castigue a los responsables”, describió.

“Esas son nuestras funciones: seguir investigando, recordar los hechos, recordar a las víctimas, reiterar la falta de justicia y la impunidad, sostener la memoria las veces que haga falta. La memoria histórica siempre se comienza a escribir en los medios. Los medios somos la historia viva de la sociedad y sus ciudadanos. Mucho más en los casos donde la justicia se hace esquiva, y es imprescindible sostenerlos en la agenda pública para que no mueran en el olvido y la impunidad. Lo vimos con el caso de la AMIA, así como en tantos otros. Desde el de María Soledad Morales o el del soldado Omar Carrasco. O más recientemente, el de la desaparición de Cecilia Strzyzowski hasta el drama de estos días que estremece a los argentinos”, amplió.

Alejandro Zuchowicki, secretario general de la DAIA, por su parte expresó que hay “85 víctimas sueños y anhelos. Sillas vacías en sus mesas. Familias a las que se les amputó el futuro. Y hay un olvido cómplice de algunos sectores”.

También agradeció que en medio de una época de “fake news con que se nos abruma, los medios de ADEPA nos informan” y que “el periodismo siempre estuvo para darle visibilidad al caso. La causa, después de 30 años, no está solamente en los judíos, sino que se extiende a toda la sociedad”.

“Celebramos esta muestra que robustece la verdad y que refleja las secuelas que dejó el ataque a su paso. A décadas de lo ocurrido seguimos en la inclasificable búsqueda de la verdad y la justicia. Justicia, justicia, perseguirás”, culminó

La muestra se podrá recorrer en el hall de planta alta de la Legislatura Porteña a partir del 18 de julio.