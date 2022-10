Se acerca Sucot: JAG SUCOT SAMEAJ

Al aparecer la primer estrella el próximo domingo 9 de octubre, estará comenzando Sucot, una de las festividades más alegres y tradicionales del judaísmo. Por tal motivo, el newsletter habitual del CCIU no será enviado el lunes 10 y martes 11 de octubre. Para conocer más sobre Sucot, publicamos un Diccionario con palabras claves asociadas a la fiesta (desde Aish Latino). CCIU desea a todos JAG SUCOT SAMEAJ!!!!

Aish Latino- por Yvette Alt Miller

Diccionario de Sucot: una guía con las palabras claves asociadas a la fiesta.

La festividad de Sucot está repleta de bellas costumbres y tradiciones, y muchos términos extraños. Aquí hay una guía con algunas palabras claves asociadas con esta festividad que dura una semana.

Ananei Hakavod – Nubes de Gloria

Un mandamiento central de la festividad de Sucot es pasar nuestro tiempo en viviendas temporarias llamadas sucot:

“Habitarán en chozas durante un período de siete días; todo nativo de Israel habitará en chozas. A fin de que sus generaciones sepan que en chozas Yo hice habitar a los Hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Hashem, su Dios” (Levítico 23:42-43).

El Talmud señala que las sucot originales fueron las estructuras en las que vivieron nuestros ancestros después de salir de Egipto, cuando vagaron por el desierto. El gran sabio Rabí Eliézer enseñó que esas sucot originales no estaban compuestas de materiales terrenales sino de las Nubes de Gloria (en hebreo ananei hakavod) que Dios envió para guiar a nuestros ancestros mientras deambulaban por el desierto al dirigirse a la Tierra de Israel (Talmud, Sucot 11b).

Si bien nuestras sucot están hechas de materiales mucho más prosaicos, de todos modos nos recuerdan que vivimos bajo el abrazo protector de Dios.

Aravá – Rama de sauce

La rama de sauce es una de las cuatro especies que se usan en Sucot (Ver Arba Minim).

Arba Minim – Las cuatro especies

Una mitzvá clave de Sucot, los arba minim (literalmente, las Cuatro Especies), son cuatro clases diferentes de plantas que usamos juntas en Sucot:

“Tomarán para ustedes el fruto de un árbol de esplendor (citrón), ramas de palmeras datileras, ramas del árbol de mirto y sauces del arroyo, y se regocijarán delante de Hashem, su Dios, durante un período de siete días” (Levítico 23:40)

Cada mañana, excepto en Shabat, los judíos toman estas cuatro plantas juntas en sus manos y dicen una bendición especial. (Las tres ramas se toman juntas con una mano mientras que el citrón se sostiene con la otra mano). Una vez que tenemos juntas estas cuatro especies, entonces las sacudimos hacia adelante y atrás, a la izquierda y a la derecha, arriba y abajo, simbolizando el hecho de que Dios está a nuestro alrededor.

Los arba minim son conocidos por sus nombres en hebreo: etrog (citrón), lulav (rama de palmera), hadas (rama de mirto), y aravá (rama de sauce).

Cada planta de los arba minim está cargada de simbolismo. Muchos señalan que la forma del etrog recuerda un corazón, la forma del lulav es como la columna vertebral, la forma del hadas se ve como ojos, y las hojas de la aravá tienen la forma de una boca. Juntas, estas cuatro plantas nos recuerdan que cumplimos la mitzvá de Sucot con todo nuestro ser.

El etrog tiene una bella fragancia alimonada, y se lo cultiva de forma privada (sin todos los pesticidas que a menudo emplean las granjas que cultivan el citrón para fines comerciales). También tiene un sabor delicioso. El etrog es comparado con una persona que estudia mucha Torá y hace muchos actos buenos.

La planta del lulav produce dátiles deliciosos, pero no tiene aroma. El lulav se compara con una persona que estudia Torá pero no hace buenos actos.

El hadas tiene un aroma fresco y maravilloso, pero la planta de mirto no produce ninguna fruta. Esto se compara con una persona que hace buenos actos pero no tiene conocimiento de Torá.

La aravá no tiene aroma ni sabor, y se compara con un judío que no tiene estudio de Torá ni buenos actos.

A pesar de sus roles diferentes, estas cuatro plantas deben estar unidas para poder cumplir la mitzvá de sacudir el lulav. Si cualquiera de ellas no está presente, no se cumple la mitzvá. Lo mismo ocurre con el pueblo judío: no importa cuál sea nuestro nivel de conocimientos u observancia, somos todos un mismo pueblo.

Jag sameaj

En hebreo, jag significa ‘fiesta’ y sameaj, significa ‘feliz’. En todas las festividades judías, es común desearle a la gente un jag sameaj, y en Sucot es particularmente adecuado. La Torá usa la palabra simjá (alegría) en conexión con Sucot más que con otras festividades. Las plegarias se refieren a esta festividad como “zman simjateinu – el tiempo de nuestra alegría”.

Sucot tiene lugar al comienzo de la estación de lluvias en Israel, y desde la antigüedad estuvo asociado con el agua. Cuando los Templos estaban de pie en Jerusalem, en Sucot los judíos iban a Jerusalem desde todos los rincones de la Tierra de Israel. Cada noche de la festividad, la gente bailaba y cantaba desde el Templo hasta el manantial de Shilóaj, donde extraían cántaros de agua fría y pura que llevaban de regreso al Templo. Allí había música y alegría. El Talmud declara que “Quien no ha visto la celebración de la extracción del agua, nunca ha visto una celebración en su vida” (Mishná, Sucá 5:1).

Jol HaMoed

En la Tierra de Israel, Sucot se celebra durante siete días, fuera de Israel la celebración lleva ocho días. (La festividad de Shminí atzeret y Simjat Torá agrega un octavo día de celebración en Israel y un noveno día en el resto del mundo).

El primero y el último día (en la Diáspora, los dos primeros y los dos últimos), se celebran en parte evitando realizar las labores cotidianas. Los judíos tradicionalmente no usan autos, computadoras, teléfonos ni se dedican a los negocios en esos días. Sin embargo, los días intermedios de la festividad, tienen menos restricciones y son conocidos como jol hamoed (literalmente, los días de semana de la festividad).

Etrog

El citrón que se usa como parte de las cuatro especies

Hadas/Hadasim

La rama de mirto, con sus singulares hojas triples que rodean el tallo, y que se usa para las cuatro especies en Sucot, (hadasim es la forma plural de la palabra).

Hidur mitzvá

Hidur en hebreo significa “hacer bello”, y mitzvá es un mandamiento. En el judaísmo existe una profunda tradición de no sólo cumplir las mitzvot (los mandamientos), sino de ir un paso más adelante y hacer que nuestras mitzvot sean bellas y gloriosas. (Esto lo encontramos expresado en la Torá: “Este es mi Dios y lo embelleceré”, Éxodo 15:2).

Hidur mitzvá es la razón detrás de las elegantes coronas de plata que adornan a muchos Rollos de la Torá, las ornamentadas decoraciones que algunas familias judías usan en sus mesas de Shabat, y las canciones melódicas que acompañan a muchas plegarias judías. En Sucot, hidur mitzvá implica que muchos judíos decoran sus sucot, adornando esas humildes cabañas con láminas hermosas, obras de arte de los niños, flores, colgando frutos o cualquier otra decoración.

Hoshaná Rabá

Se dice que en el último día de Sucot, Hoshaná Rabá, recibe su sello final nuestro juicio para el nuevo año (que fue escrito en Rosh Hashaná). En la sinagoga se sacan todos los Rollos de la Torá durante el servicio de la mañana y la costumbre es que todos los miembros de la congregación giren alrededor de ellos, recitando una plegaria pidiendo salvación (hoshaná significa “sálvanos”), y golpeando sobre la tierra las ramas de sauce, representado la salvación de un mal decreto.

Hoshaná Rabá es el último día en que es obligatorio comer en la sucá, y muchas personas preparan una comida festiva especial.

Lulav

Un lulav es la hoja recta de una palmera datilera que se usa como parte de las cuatro especies en Sucot.

Sjaj

Las sucot son cabañas temporarias y están cubiertas con sjaj (literalmente, una cubierta o paja), un techo temporario hecho por completo de productos vegetales naturales. Algunas personas usan como sjaj en sus sucot ramas frescas de árboles; otros usan esteras de bambú que se pueden enrollar y almacenar durante el resto del año. La cobertura del sjaj de la sucá debe proveer más sombra que luz a quienes se encuentran adentro, sin embargo debe ser suficientemente delgado como para que se puedan ver las estrellas desde adentro de la sucá.

Shalosh Regalim – Las tres festividades

En los tiempos bíblicos, cada año había tres festividades durante las cuales las familias judías de toda la Tierra de Israel e incluso aquellos que vivían en el exterior, enviaban representantes al Templo sagrado en Jerusalem. “Tres festividades de peregrinación celebrarán para Mí durante el año”, ordena la Torá (Éxodo 23:14). El término hebreo para estas festividades era shalosh (tres) regalim (peregrinaciones). Estas eran Pésaj, Shavuot y Sucot.

Sheminí Atzeret

Sheminí Atzeret es una festividad que sigue inmediatamente después de Sucot y se considera como una festividad separada. Sheminí significa ‘ocho’ y Atzeret, significa ‘restringirse’ o ‘abstenerse’. El Talmud explica que cuando los judíos se preparaban para terminar la festividad de Sucot, dejando sus sucot y regresando a sus hogares (y en la antigüedad se preparaban para partir de Jerusalem al concluir la festividad), Dios ansiaba pasar más tiempo con ellos. “… Dios les dijo: “Por favor, hagan para Mi un banquete íntimo y pequeño, para que Yo disfrute de su compañía” (ver Rashi sobre Números 29:35).

En Sheminí Atzeret muchos judíos todavía comen en la sucá, pero ya no recitan una bendición al hacerlo. Algunos judíos acostumbran a sumergir la jalá en miel en vez de sal desde Rosh Hashaná hasta Sucot. En Sheminí Atzeret comenzamos a retornar a la rutina habitual de todo el año y cedemos a esta dulce costumbre. Es una forma de ayudarnos a retornar a la existencia regular después de la emoción de las Altas Fiestas y Sucot.

Simjat Torá

Esta festividad también se distingue de Sucot, pero llega en sus talones. En Israel, Simjat Torá se celebra el mismo día que Sheminí Atzeret. En la Diáspora, es una festividad separada, el día siguiente a Sheminí Atzeret.

Cada año, en Shabat, y en la mañana de los lunes y los jueves, los judíos leen en la sinagoga una porción de la Torá. Esto forma un ciclo anual. Simjat Torá es la festividad en la que leemos la porción final de los Cinco Libros de Moshé (la última sección del Libro de Deuteronomio), e inmediatamente comenzamos a leerla desde el comienzo (recitando en la sinagoga las primeras secciones del Libro de Génesis). Esto se ve acompañado por muchos cánticos y bailes, celebrando nuestro amor por la Torá. El hecho de que comenzamos a leerla de nuevo inmediatamente al terminar el ciclo, nos recuerda que nunca debemos tomarnos un descanso del estudio de la Torá.

Sucá

Cuando el clima comienza a volverse más fresco, la mayoría de la gente comienza a pasar más tiempo dentro de las casas. Sin embargo, los judíos vamos en la dirección opuesta, construyendo cabañas temporales para celebrar la festividad de Sucot. Sucá es el nombre de esta estructura temporal, y la forma plural de sucá es sucot.

Hay muchas reglas respecto a la construcción de una sucá. Esta debe tener como mínimo dos paredes y media y el techo cubierto con sjaj que dé más sombra que luz adentro, pero que deje ver las estrellas. Las sucot deben ser temporales. Una sucá sólo es kasher si no permanece durante todo el año.

No es necesario tener tu propia sucá. Muchas personas usan sucot comunitarias o de amigos durante la festividad. Los hombres de más de 13 años deben comer todas las comidas que incluyen pan dentro de una sucá. (Eso es lo mínimo. En la práctica, la mayoría de las familias judías se esfuerzan por comer todas sus comidas dentro de la sucá). La bendición que decimos dentro de la sucá no se refiere a las comidas:

Bendito seas Tú, Dios nuestro, Rey del universo, Quien nos ordenó sentarnos dentro de la sucá.

Simplemente sentarse dentro de la sucá, relajarse y pasar tiempo con amigos o incluso solos, es una parte clave del disfrute de la festividad. Algunas personas incluso duermen en su sucot. Aunque no es necesario sentarse en la sucá si llueve o hay malas condiciones climáticas, sentarse en la sucá (habitar un poco en ellas tal como lo hicieron nuestros ancestros cuando partieron de Egipto), es una parte clave de la celebración de Sucot.

Sucot

Sucot es el plural de sucá, literalmente ‘cabaña’ o ‘choza’. Sucot es también el nombre de esta maravillosa festividad de una semana (en la diáspora ocho días).

Ushpizin

Cada noche de Sucot, se acostumbra a invitar huéspedes (reales e imaginarios) a comer con nosotros. El nombre de estos huéspedes especiales de Sucot, ushpizin, viene del arameo, el lenguaje del Talmud. En el pensamiento judío místico, comer en la sucá se considera tan sagrado que tenemos el privilegio espiritual de “hospedar” a diversas figuras de la historia judía. En la primera noche, la costumbre es dar simbólicamente la bienvenida a Abraham. En la segunda noche, a su hijo Iztjak. En la tercera noche, a Iaakov, el hijo de Itzjak. En la cuarta noche, a Moshé. En la quinta noche, a Aharón, el hermano de Moshé. En el sexto día recibimos a Iosef y en el séptimo, le damos la bienvenida al Rey David. (Algunas comunidades tienen un orden levemente diferente y algunos incluso colocan una silla decorada y vacía para estos ushpizin).

En Sucot también recibimos huéspedes de carne y hueso. Esta es una mitzvá incumbente a los judíos durante todo el año: hajnasat orjim, ofrecer hospitalidad. En Sucot, se acostumbra a cumplir esta mitzvá en la sucá, incluyendo a los pobres y a los necesitados, y también dando caridad para permitirles celebrar la festividad no sólo con lo mínimo necesario, sino con alimentos deliciosos y vino.

Que este Sucot sea una festividad verdaderamente alegre para ustedes y sus familias. ¡Jag sameaj!