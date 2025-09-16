Se acabó: Israel puso fin al juego de terror y duplicidad de Qatar

Israel desenmascaró a Qatar como lo que ha sido siempre: un patrocinador del terrorismo que debería ser tratado como tal por el mundo civilizado. Se acabó. No, no los combates en Gaza, ni la lucha contra Hamás, ni las consecuencias del ataque del martes en Qatar. Lo que terminó es el juego de duplicidad, soborno y subversión jugado durante años por un jeque liliputiense que utilizó su riqueza inmerecida para radicalizar a los musulmanes, desestabilizar el Medio Oriente y corromper al mundo.

Ese juego ya terminó.

Al momento de escribir este artículo, los resultados del ataque en Doha no están claros. Sin embargo, en términos de su impacto en la posición internacional de Qatar, eso no importa. Lo que importa en este sentido es que Qatar ha sido desenmascarado como lo que siempre ha sido: un patrocinador del terrorismo que debería ser tratado como tal por el mundo civilizado.

Más Pequeña Que Puerto Rico, la península catarí alberga a apenas 3 millones de personas, el 90% de ellas trabajadores extranjeros. La población catarí, estimada en 300.000 habitantes, es menos de la mitad que la de Luxemburgo. Aun así, al igual que Grand Fenwick, el pequeño principado que declaró la guerra a Estados Unidos, en (la película) «El ratón que rugió», Catar se enfrentó a Egipto, un país de 100 millones de habitantes y líder del mundo árabe.

El método fue astuto. Tras desembolsar 137 millones de dólares de sus arcas, Qatar creó un canal de cable, Al Jazeera, y lo utilizó para atacar al gobierno egipcio. Los occidentales crédulos elogiaron la novedad como un abrazo a la democracia, ignorando el fracaso de Al Jazeera en cubrir a la propia Qatar. El periodismo, la libertad y la democracia, por no hablar de la verdad, eran lo último que les importaba a los financistas de esta empresa. Lo que les importaba era el caos, que su nuevo juguete contribuyó a sembrar.

Pero ¿Por qué sembrar el caos? ¿Cuál es el objetivo final de Qatar?, se preguntaba la gente.

Algunos creían que lo que impulsaba a Qatar era la vanidad. Asentados sobre un montón de petrodólares —un cuarto de billón de producto interior bruto—, los cataríes querían comprar prestigio, según esta teoría. Por eso se esforzaron por organizar el mayor evento deportivo del mundo, la Copa Mundial de Fútbol, ​​una iniciativa para la que el emirato era claramente inelegible, pero que aun así cayó en sus manos gracias a unos 150 millones de dólares en sobornos.

Por impresionante que fuera esa inversión y su rendimiento, y por corrosivo que fuera su efecto en el deporte internacional, la compra de prestigio no es el motor de la intromisión global de Qatar. El verdadero motor es el fervor islamista, que los líderes de Qatar han financiado sistemáticamente en múltiples ámbitos.

Qatar ayudó a financiar a Al Qaeda en Irak, Al Nusra en Siria y Hamás en Gaza. Fue colaborador de Irán y, como todos comprenden ahora, albergó a los artífices de la peor masacre antijudía desde el Holocausto.

Mientras hacía todo esto, Qatar fingía ser prooccidental. Se codeaba con Israel, patrocinaba clubes de fútbol europeos y albergaba la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, con unos 120 aviones y 11.000 soldados.

Ahora todo esto debe llegar a su fin.

El papel de Washington en el ataque de esta semana no está claro. Al momento de escribir este artículo, Estados Unidos niega su participación, o incluso su conocimiento previo, del ataque. Es comprensible, aunque poco convincente.

Con una presencia militar tan fuerte en Catar, las Fuerzas de Defensa de Israel debieron alertar al mando estadounidense de la visita de 15 aviones israelíes. El tuit del presidente estadounidense Donald Trump, 48 horas antes del ataque, en el que afirmaba que daba a Hamás una «última advertencia» para que aceptara su fórmula de fin de la guerra, no hace más que reforzar la impresión de que conocía el ataque y que estaba ocultando su estrategia.

Sin embargo, incluso si este ataque se llevó a cabo sin que Estados Unidos lo supiera en absoluto, Washington debe preguntarse si Qatar merece su inversión.

Qatar ha sido deshonesto todo el tiempo. Hizo creer que en la lucha entre la civilización y el yihadismo era neutral. No lo era. Estaba del lado de los yihadistas. Eso no viene de nosotros, los israelíes, sino de los egipcios. Qatar financió a la Hermandad Musulmana egipcia e hizo que Al Jazeera difundiera las narrativas del enemigo islamista del gobierno egipcio.

Esto se suma a la participación de Qatar en los eventos antisemitas de los últimos dos años en Estados Unidos. Y, por supuesto, a la financiación que Qatar ha proporcionado durante años al desarrollo militar, la propaganda y la nómina de Hamás.

Catar, en resumen, no es amigo de Estados Unidos. Es su enemigo, al igual que lo es de sus aliados árabes, el pueblo judío y el Estado judío. Y no es solo un enemigo político. Es un enemigo de la civilización, un enemigo corruptor, que ha contaminado la política, la academia, los medios de comunicación y el deporte del mundo libre. Por eso, la actitud hacia Catar debe cambiar, así:

PRIMERO, las bases militares estadounidenses en Qatar deberían reubicarse, quizás a Egipto. Qatar no merece albergarlas, y no se le puede confiar.

En segundo lugar, se deben investigar las inversiones qataríes en Occidente, especialmente en las universidades, donde el dinero qatarí nunca tuvo como objetivo promover los valores occidentales del libre pensamiento y la investigación independiente, sino sabotearlos, como lo dejaron claro los acontecimientos del año pasado en los campus universitarios de Estados Unidos.

En tercer lugar, las empresas cataríes deberían ser sancionadas. Los líderes cataríes deberían ser sancionados, al igual que los terroristas yihadistas que financiaron, y las empresas cataríes que buscan activos occidentales —desde rascacielos y aerolíneas hasta clubes deportivos y hoteles— deberían ser rechazadas.

Por último, Qatar debería quedar excluido de la reconstrucción de Gaza cuando finalmente llegue el momento de este proyecto multimillonario.

La historia de 54 años de independencia de Qatar ha sido una tragedia, dos veces.

Psicológicamente, Qatar fue víctima del síndrome de la riqueza súbita, la maldición del ganador de la lotería cuyo tesoro inesperado le lleva a cometer estupideces. Y políticamente, Qatar personificó el siglo perdido del mundo árabe, una era en la que unos 400 millones de árabes permanecieron prácticamente en la indigencia a pesar de poseer gran parte del petróleo y el gas del mundo.

Los petrodólares árabes que podrían haberse utilizado para educar, empoderar y enriquecer a millones de árabes desde Marruecos hasta Irak se gastaron en extravagancias como la Copa Mundial, compras de vanidad como el Ritz y el Savoy de Londres y máquinas de asesinato como Al Qaeda y Hamás.

¿Se divorciará el mundo de Qatar mañana por la mañana? Claro que no. Israel, sin embargo, acaba de hacerlo.

El escritor, miembro del Instituto Hartman, es el autor de Ha’Sfar Ha’Yehudi Ha’Aharon (La última frontera judía, Yediot Sefarim 2025), una secuela de La vieja nueva tierra de Theodor Herzl.