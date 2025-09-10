Salir Adelante: ayudando a crecer

El pasado 8 de setiembre Salir Adelante hizo la presentación de su generación 2025, en un acto que contó con el apoyo y presencia del CCIU (estuvieron presentes el Tesorero Ralph Barnett y la Directora Gabriela Fridmanas), un evento que se desarrolló en un marco de mucha emotividad ante los distintos testimonios recibidos. Para saber más sobre este proyecto que funciona desde 2009, entrevistamos a la Mag. Leticia Dubcovsky, Directora de Salir Adelante.

El proyecto SALIR ADELANTE surgió en 2009, ¿cuál fue la finalidad y cómo se dio el nacimiento de este proyecto?

Salir Adelante nació en 2009 como una iniciativa de B’nai B’rith Uruguay con el objetivo de promover la finalización de estudios de educación media de jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La finalidad fue, y sigue siendo, brindar apoyo integral —académico, socioemocional y en habilidades para la vida— a estudiantes de liceos públicos, ampliando sus oportunidades de desarrollo personal, educativo y social.

¿Entre qué edades pueden ser los estudiantes que se postulen a ser ayudados por Salir Adelante?

Los estudiantes que participan de Salir Adelante deberán estar cursando 1°año de Educación Media Superior, por lo que por lo general suelen tener entre 15 y 17 años.

El proceso de selección de los adolescentes participantes del Programa Salir Adelante se realiza en coordinación con la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), que define los liceos a participar. Luego, el equipo de la Fundación visita los centros y mantiene reuniones con sus equipos directivos. Posteriormente, los referentes liceales (equipo directivo, POP, adscriptos) preseleccionan a los jóvenes que cumplen con los criterios establecidos. A continuación, se realizan entrevistas con cada postulante, un adulto responsable y un representante del liceo, para conocer su situación y motivación. Finalmente, un Tribunal integrado por la Directora de la Fundación y la Inspección General de Educación Secundaria es el encargado de seleccionar a los participantes que ingresarán al Programa.

¿Cuáles son las exigencias?

Para ser preseleccionados por Secundaria, los y las postulantes deben estar cursando primer año de Educación Media Superior en un liceo público de Montevideo. Se requiere que hayan obtenido un promedio de escolaridad igual o superior a 7,5 en el Ciclo de 7°, 8° y 9° de EBI y que demuestren una actitud positiva hacia el estudio. Además, su situación económica familiar debe corresponder a ingresos bajos o medios-bajos que pongan en riesgo la continuidad educativa. Por último, es imprescindible que cuenten con un familiar o adulto referente que los acompañe durante todo el proceso.

¿Cuántos estudiantes han participado exitosamente en estos más de 15 años en Salir Adelante? ¿Cuántos lo están haciendo en este 2025?

Cada año 90 jóvenes divididos en tres generaciones participan activamente de la Fundación. Para el año 2025 más de 400 adolescentes pasaron por el Programa Salir Adelante, siendo el 95% de ellos la primera generación de su familia en culminar la educación secundaria.

Los que culminan sus estudios, ¿siguen involucrados a posteriori?

Sí. Existe una red de egresados que mantiene el vínculo con la Fundación, participa en actividades, recibe oportunidades de formación y puede actuar como referente y multiplicador en su comunidad. A su vez contamos con el Programa Seguir Adelante, que tiene como objetivo principal facilitar la transición de jóvenes egresados al mundo laboral, brindándoles las herramientas y oportunidades necesarias para acceder a un primer empleo digno y productivo. Buscamos que los jóvenes puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones laborales dentro del marco de la formalidad, contribuyendo así a su desarrollo personal y profesional.

¿Cómo se financia Salir Adelante?

En marzo de 2013 el Ministerio de Educación y Cultura dio la aprobación a los Estatutos de la Fundación Salir Adelante, y es a partir de junio de ese mismo año que la Fundación se incorpora entre las instituciones que están incluidas en la Ley de Donaciones Especiales. Los recursos obtenidos por esta Ley son objeto de control por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cada año la Fundación debe presentar un Proyecto de sus objetivos y presupuesto y al final del ejercicio un informe de lo realizado en el cumplimiento de sus objetivos y en los aspectos contables. En ese sentido el programa se financia principalmente a través de donaciones de particulares, empresas y organizaciones y alianzas estratégicas con instituciones comprometidas con la educación y la equidad social. Por más información para colaborar y/o para ser voluntario en la Fundación nos pueden contactar a través de nuestras web saliradelante.org.uy, Instagram @saliradelante o al celular 095682880