Rosh Hashaná: siendo vos mism@

Continuando con los mensajes de Rosh Hashaná 5784, a falta de solo dos días, les dejamos la palabra de Natalia Rosenkranz, diseñadora, emprendedora, creativa. La nota de Natalia refiere al emprendedurismo.

Cuando me llamó Adrian y me pidió que escriba un mensaje para Rosh Hashaná, primero pensé que se había equivocado de Naty. Porque…yo, ¿escribir? Te manejo las redes sociales, te tiro ideas, te diseño, te hago etiquetas….pero escribir? Cuestión que, a pesar de hacerme esa pregunta, no dudé en decir que sí a mi querido amigo del Comité porque no tengo que “saber escribir” o ser Escritora para poder expresar sentimientos, deseos y/o sensaciones.

Mis pasos por el trabajo en la Comunidad empezaron ahí mismo, en la oficina de la calle Canelones del Comité Central Israelita. Junto a Gaby, Adri, el Gato y Ruthy formamos tremendo equipazo. Luego mi camino me llevó a trabajar en la B’nai B’rith, en el Hogar y luego volver a la B’nai B’rith hasta diciembre del año pasado que fue cuando decidí dedicarme a mi emprendimiento y al marketing digital, mis pasiones, además del diseño.

¿Por qué cuento esto? La semana pasada asistí al Seminario del Programa Sembrando (https://www.gub.uy/comunicacion/noticias/seminario-sembrando-en-montevideo) y las diferentes charlas estuvieron a cargo de emprendedores que fueron sumamente enriquecedoras. Varios contaron cómo empezaron y varios compartieron momentos inspiradores. Y en el momento que escuchaba esas historias con mucha atención y admiración me di cuenta que hago un poco de eso también: inspirar a otr@s. Inspirar a cocinar sano y rico, inspirar a preparar jalot, inspirar a emprender, inspirar a ser uno mismo.

Personalmente, Rosh Hashaná lo vivo como un momento de cambio, de cuestionamientos y de aceptación. Buscar cambios para sentirse mejor, si son necesarios. Cuestionarse cuándo es el momento de hacer qué. Aceptar que lo que no fue durante un tiempo, ya no lo será y darle la bienvenida a lo que está siendo y también aceptar que hay que soltar muchas cosas para poder seguir.

Recibo este año 5784 con este fantástico viaje del emprendedurismo, que no es fácil pero es sumamente motivante (y también cansador), con las ganas y la proactividad que me caracterizan y me caracterizaron siempre, buscando mi mejor versión. Acompañada de mi familia que me apoya incondicionalmente y se bancan todas mis stories de Instagram aunque mueran de vergüenza 🙂 Porque saben que estoy donde quiero estar haciendo lo que quiero hacer.

Mi deseo para vos que estás leyendo esto, es que este nuevo año sueltes aquello que debe ser liberado, que te cuestiones, que encuentres tu mejor versión, que te encuentre siendo vos mism@.

Voy a terminar este 5783 con un agradecimiento infinito a mi hermosa familia que siempre, siempre me apoya: Alan, Emma y Teo. LOS AMO

SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ

@natyrosenkranz