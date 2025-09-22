ROSH HASHANÁ 5786. MENSAJE DE LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES

Los Presidentes de las cuatro comunidades de la colectividad judía uruguaya (Comunidad Israelita del Uruguay, Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Nueva Congregación Israelita y Comunidad Israelita Húngara del Uruguay) nos dejan su mensaje conjunto en ocasión de este Rosh Hashaná 5786.

En estos días sagrados de Iamim Noraim se nos abre una vez más, la oportunidad de renovar no solo nuestro vínculo con la tradición, sino también los lazos que nos abrazan como pueblo.

El nuevo año nos recuerda que cuando estamos juntos, cuando sabemos escucharnos y acompañarnos, cuando cada uno aporta desde su lugar, nuestra comunidad florece y se fortalece.

Los desafíos que vivimos como judíos, aquí en Uruguay, en Israel y en todo el mundo, nos llaman a dar un paso adelante: a involucrarnos, a tender la mano, a animarnos a participar y a ser protagonistas de la vida comunitaria.

Por eso, hoy, como presidentes de nuestras comunidades, queremos invitarlos a seguir construyendo juntos: con respeto por la diversidad, con gratitud hacia quienes nos precedieron y con responsabilidad hacia quienes vendrán. Una construcción en la que nadie quede al margen, en la que cada voz y cada gesto cuenten.

Que este 5786 nos encuentre unidos, con esperanza renovada y con la certeza de que, hombro con hombro, podemos enfrentar cualquier desafío.

Shaná Tová Umetuká. Que seamos inscriptos en el Libro de la Vida.

Con afecto y compromiso,

Dra. Susana Grinberg, Presidenta de la Comunidad Israelita del Uruguay

Cr. Ricardo Dalva, Presidente de la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay

Cr. Ariel Opoczynski, Presidente de la Nueva Congregación Israelita

Sr. Jorge Grunfeld, Presidente de la Comunidad Israelita Húngara del Uruguay