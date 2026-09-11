ROSH HASHANA 2026-   ¿Cuándo es el Año Nuevo Hebreo en la Torá?  

¿Qué más dicen los rabíes? Rosh Hashana es el aniversario de la creación del mundo y de la creación del hombre. Adán fue creado el 1o. de Tishrei, temprano en la mañana. Eva nació un rato después.

En el Libro de Exodo, 12:2 dice el Eterno a Moisés : Este mes será para vosotros comienzo de los meses , sea él para vosotros el primero de los meses del año. La festividad que recuerda este evento es Pesaj, el tiempo a partir de la liberación nacional, de la constitución del pueblo hebreo como tal.

¿De dónde surge festejar Año Nuevo en el mes 7º del calendario Hebreo, como lo festejamos ahora?

Cuando cayó el Primer Templo, muchos judíos fueron el exilio en Babilonia donde conocieron los festejos caldeos de año nuevo en el comienzo del otoño y la antigua tradición babilonia de los Libros de la vida: al comienzo del festival del otoño, los dioses se reúnen en el cielo. Nemo, el Escribano de los dioses, abre en ese momento tres libros y se sienta a escribir. En un libro, van los nombres de los hombres completamente buenos, que vivirán todo el año siguiente. Otro libro tendrá la lista de los muy malos que desde ese momento, ya son condenados a morir el próximo año. Un tercer libro tiene el nombre de los dudosos. No han sido ni muy buenos ni muy malos, los dioses los observarán detenidamente durante los próximos diez días. El décimo día, llegará la decisión y el veredicto será escrito y sellado.

¿Los rabíes hebreos tomaron el relato de los libros de la vida de la cultura en Babilonia y la modificaron para incorporarla al monoteísmo ético? Tal vez. Esa sería la explicación histórica.

El Talmud de Babilonia, Tratado Rosh Hashana, folio 16b trae el midrash hebreo de los libros de la vida, ¿en esto sigue a la tradición babilonia? No lo sabemos .En cualquier caso, en el Midrash hebreo, son los malajim (ángeles) quienes abren tres libros en el día de Rosh Hashana. En un libro anotan todos los decididamente pecadores. Su destino queda prontamente sellado para la muerte. En otro libro se anotan todos los que han cumplido sus mitzvot .El destino de todos ellos queda prontamente sellado para la vida. El tercer libro es de los dudosos. Aquí está la gran mayoría. Los ángeles anotan en este libro a los que no han sido ni del todo malos ni del todo buenos. Los tres libros quedan abiertos hasta Iom Kipur, en que llega el veredicto y se cierran las puertas de los cielos.

En tiempos del Templo de Jerusalem, al finalizar Iom Kipur, se cerraban por el Gran Sacerdote las puertas del Santa Sanctórum. En ese momento, también, quedaba cerrado y sellado el Libro de la Vida para el próximo año.

Ahora que no hay Templo, Iom Kipur finaliza con la oración de Nehilá. Simbólicamente, se están cerrando las puertas del Santuario del Templo y las puertas de los Cielos. Ahí se cierra el Arca donde se guarda la Torá y simbólicamente, queda cerrado y sellado el Libro de la Vida para el próximo año.

Los rabíes encuentran base para ese mismo Midrash en el Tanaj (Biblia) Exodo, 32.32 “ si no perdonas a Israel, borra Tu , mi nombre de Tu libro”.

Salmos 69, 29. David pide al Señor, antes de la batalla, que sus enemigos “sean borrados del libro de la vida, y, no sean inscritos con los justos”. Con dos citas bíblicas que son testigos de que el Libro de la Vida forma parte de la tradición hebrea, dicen los rabíes: está claro que el Tanaj habla del libro de la Vida.

¿Qué más dicen los rabíes? Rosh Hashana es el aniversario de la creación del mundo y de la creación del hombre. Adán fue creado el 1o. de Tishrei, temprano en la mañana. Eva nació un rato después. Los dos nacieron con la edad de la vida: 18 años. Cerca de mediodía, ambos comieron la fruta del árbol de la sabiduría. Un rato más tarde, fueron juzgados por el Señor y expulsados del Paraíso. Por eso sus descendientes, todos nosotros, somos juzgados igualmente en ese día.

¿Cuál fue la primera pregunta, que formuló el Señor a Adán? La pregunta fue ¿dónde estás? El Señor no preguntó en qué lugar físico está Adán. Le preguntó ¿qué has hecho? Esa pregunta que llama al auto examen se dirige a todos los descendientes de Adán en Rosh Hashana.

¿Cuál era la fruta del árbol de la vida? Algunos rabíes dicen que el árbol prohibido fue un higuera, porque la ley sobre daños civiles es clara: los daños deben repararse con bienes de la misma especie y calidad. Dado que según el texto bíblico, después de cometer el fruto prohibido Adán y Eva se hicieron taparrabos con hojas de higuera, la conclusión es clara: la fruta del árbol prohibido fue un higo y así, las hojas de higuera quedaron a mano para las primeras vestimentas de Adán y Eva.

Esa es una explicación masculina del tema. Prefiero la explicación femenina. ¿Dónde la encontré? En un viejo libro de recetas de cocina. ¿Por qué la fruta prohibida tuvo que ser una manzana?, preguntaba ese libro. Decía así la abuela que preparó la respuesta: Porque el shtrudel de manzana es lo más rico que existe en la tierra. A ver, ¿qué pudo decirle Adán a Eva después de arrancar el fruto del árbol prohibido? La Torá no lo dice pero yo imagino que es lo mismo que me decía mi marido a mí en cuanto veía una manzana: “Dale, haceme shtrudel”.

¿Cuándo es el Año Nuevo Hebreo en la Torá?

En el Libro de Exodo, dice el Eterno a Moisés: Este mes será para vosotros comienzo de los meses, sea él para vosotros el primero de los meses del año. La festividad que recuerda este evento es Pesaj, el tiempo a partir de la liberación nacional, de la constitución del pueblo hebreo como tal.

¿De dónde surge festejar Año Nuevo en el mes 7º del calendario Hebreo, como lo festejamos ahora?

Levítico 23,23 “El día 1º.del mes 7º.(Tishrei) será para vosotros reposo, día de conmemoración, convocación sagrada. El 10 de ese mes será el día de las expiaciones, ayunaréis, tendréis santa convocación”.

La elaboración rabínica ha encontrado en estas frases la indicación de la celebración de Rosh Hashana y Iom Kipur.

Cuando cayó el Primer Templo, muchos judíos fueron el exilio en Babilonia donde conocieron los festejos caldeos de año nuevo en el comienzo del otoño y la antigua tradición babilonia de los Libros de la: al comienzo del festival del otoño, los dioses se reúnen en el cielo. Nemo, el Escribano de los dioses, abre en ese momento tres libros y se sienta a escribir. En un libro, van los nombres de los hombres completamente buenos, que vivirán todo el año siguiente. Otro libro tendrá la lista de los muy malos que desde ese momento, ya son condenados a morir el próximo año. Un tercer libro tiene el nombre de los dudosos. No han sido ni muy buenos ni muy malos, los dioses los observarán detenidamente durante los próximos diez días. El décimo dia, llegará la decisión y se escribirá en el libdiel veredicto se escribe y se sella. Los hombres buenos, son inscritos en el libro de la vida. Los que no temen a los dioses, no los adoran lo suficiente, son inscritos y sellados para el libro de la muerte. Hay un tercer libro al que va la mayoría de la gente: el de los dudosos.

¿Los rabíes hebreos tomaron la leyenda de los libros de la vida de la cultura en Babilonia y la modificaron para incorporarla al monoteísmo etico? Tal vez. Esa sería la explicación histórica.

El Talmud de Babilonia, Tratado Rosh Hashana, folio 16b, trae el midrash hebreo de los libros de la vida. ¿en esto sigue a la tradición babilonia? No lo sabemos .En cualquier caso, en el Midrash hebreo, los malajim (ángeles) abren tres libros en el día de Rosh Hashana.

En un libro se anotan todos los decididamente pecadores. Su destino queda prontamente sellado para la muerte. En otro libro se anotan todos los que han cumplido sus mitzvot .El destino de todos ellos queda prontamente sellado para la vida. El tercer libro es de los dudosos. Aquí está la gran mayoría. Los ángeles anotan en este libro a los que no han sido ni del todo malos ni del todo buenos. Los tres libros quedan abiertos hasta Iom Kipur, hasta el último momento en que se cierran las puertas de los cielos.

En tiempos del Templo de Jerusalem, al finalizar Iom Kipur, se cerraban por el Gran Sacerdote las puertas del Santa Sanctórum. En ese momento, también, quedaba cerrado y sellado el Libro de la Vida para el próximo año.

Ahora que no hay Templo, Iom Kipur finaliza con la oración de Nehilá. Simbólicamente, se están cerrando las puertas del Santuario del Templo y las puertas de los Cielos. Ahí se cierra el Arca donde se guarda la Torá y simbólicamente, queda cerrado y sellado el Libro de la Vida para el próximo año.

Los rabíes encuentran base para ese mismo Midrash en el Tanaj :

Exodo, 32.32 “ si no perdonas a Israel, borra Tu , mi nombre de Tu libro”.

Salmos 69, 29. David pide al Señor, antes de la batalla, que sus enemigos “sean borrados del libro de la vida, y, no sean inscritos con los justos”. Con dos citas bíblicas que son testigos de que el Libro de la Vida forma parte de la tradición hebrea, dicen los rabíes: está claro que el Tanaj habla del libro de la Vida.

¿Qué más dicen los rabíes? Rosh Hashaná es el aniversario de la creación del mundo y de la creación del Hombre. Adán fue creado el 1o. de Tishrei, temprano en la mañana. Nació con la edad de la vida: Jai, 18 años. Eva también, nació con 18 años. Cerca de mediodía, ambos comieron la fruta del árbol de la sabiduría. Un rato después, fueron juzgados por el Señor y expulsados del Paraíso. Por eso sus descendientes, todos nosotros, somos juzgados igualmente en ese dia.

Cuál fue la 1ª pregunta, que formuló el Señor a Adán? La que le preguntó después de que Adán y Eva comieron del árbol de la sabiduría? La pregunta fue ¿dónde estás? El Señor no preguntó en qué lugar físico está Adán. Le preguntó qué has hecho. Esa pregunta que llama al auto examen se dirige a todos los descendientes de Adán en Rosh Hashana .

¿Cuál era la fruta del árbol de la vida? Algunos rabíes del Talmud dicen que el árbol prohibido fue un higuera, porque la ley sobre daños civiles es clara: los daños deben repararse con bienes de la misma especie y calidad. Dado que según el texto bíblico, después de cometer el fruto prohibido Adán y Eva se hicieron taparrabos con hojas de higuera, la conclusión es clara: la fruta del árbol prohibido fue un higo y así, las hojas de higuera quedaron a mano para las primeras vestimentas de Adán y Eva.

Esa es una explicación masculina del tema. No termina de gustarme, prefiero la explicación femenina. ¿Dónde la encontré? En un viejo libro de recetas de cocina. ¿Por qué la fruta prohibida tuvo que ser una manzana?, preguntaba ese libro. Decía así la abuela que preparó la respuesta: Porque el shrudel de manzana es lo más rico que existe en la tierra. A ver, ¿qué pudo decirle Adán a Eva después de arrancar el fruto del árbol prohibido? La Torá no lo dice pero yo imagino que es lo mismo que me decía mi marido a mí en cuanto veía una manzana: “Dale, haceme shtrudel”.

CUENTO. Meyer Glusman, un viudo solitario, caminaba por el Lower East Side, cuando pasó frente a una veterinaria y oyó una voz cascada que le gritaba en idioma idish:

-¿Vos majstu? Yo, du, Meyer.

Meyer se frotó los ojos miró asombrado dentro del negocio y el empleado lo alentó:

– Venga, entre, ¡mire qué hermoso loro!

Un loro africano gris giró la cabeza y preguntó:

-¿Kenst redn Idish?

Meyer pagó los 500 dólares que le pidieron y se llevó el pájaro, la jaula y comida para un mes.

Toda esa noche Meyer y el loro se la pasaron hablando. ¡En idish! Meyer contó las aventuras de su padre de su llegada a América, de su juventud, su difunta esposa .

El pájaro, entonces, habló de su vida en la veterinaria. De los otros animales, cada cual en su jaula.

A la mañana siguiente, Meyer se colocó los tefilin y rezó. El loro preguntó qué hacía, quiso aprender, y Meyer salió a la calle y volvió con tefilin en miniatura para el loro que aprendió a rezar en hebreo.

En Rosh Hashana, el loro pidió ir a la sinagoga. Meyer le explicó que no era para pájaros, pero el loro insistió, Meyer lo puso al hombro y lo llevó. Tuvo que darle explicaciones al rabino y al cantor, pero finalmente los convenció asegurando que el loro sabía rezar.

Meyer dijo que tenía un loro que era un milagro. ¡ había aprendido a rezar! Conocía todo el servicio de plegarias de Rosh Hashana.

Todos los asistentes apostaron en contra del loro porque era una locura aceptar que sabría los rezos de Rosh Hashana. El pájaro dejó transcurrir cada plegaria y cada canción sin emitir un sonido.

Meyer se enojó y le murmuró muchas veces al oído:

– Nu . ¡reza ¡ ¡reza!

El loro, nada. Vamos, loro, ¡reza! Sabes hacerlo pájaro maldito, hazlo. ¡Todos te miran!

Cuando terminó el servicio, Meyer le debía a sus amigos y al rabino más de 4.000 dólares. Estaba tan enojado que no habló en el camino a casa. Pero cuando llegaron, el loro empezó a cantar a grito pelado:

– ¡Hevenu sholem aleijem, hevenu shoooooleeeeeem aleeeeiiiijem!

– ¡Pajarraco miserable! – chilló Meyer – ¡Me costaste 4000 dólares! ¿Por qué? Te compré tefiln y aprendiste todas las plegarias. Te enseñé hebreo y la Torá. ¿Por qué me hiciste esto?

– Meyer – contestó el loro – no seas tonto. ¡Pensá en cuánto vas a ganar en Iom Kipur!