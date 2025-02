Roby Schindler, Presidente del CCIU, sobre la tormenta de Carnaval

“El Comité Central Israelita del Uruguay , al menos mientras yo sea Presidente, no debe salir al grito a decir cualquier cosa y quemar los puentes que con tanto trabajo hemos construido. Pero ojo: no podemos ser permisivos, todo tiene un límite.”

El Comité Central Israelita del Uruguay es la entidad que representa oficialmente a la colectividad judía uruguaya ante las autoridades y la sociedad civil en general. Es una institución absolutamente uruguaya y absolutamente judía y por ende, también ligada emocionalmente a Israel, convencida de su derecho a existir, vivir en paz y defenderse en su tierra ancestral. Los dos temas, ineludiblemente, van de la mano.

Pero van conectados no solamente por la parte positiva del amor por Israel sino también por la negativa, que últimamente ha ido en aumento. Esto se refiere los ataques por doquier a Israel, en los que se le demoniza y se le pretende quitar no sólo el derecho a defenderse sino a existir-como en las manifestaciones con el lema “Palestina del Río hasta el Mar”, o sea sin Israel- lo cual ineludiblemente deriva en un furibundo antisemitismo. No son interpretaciones alocadas en el aire. Se lo siente en todas las colectividades judías del mundo, desde Australia hasta Uruguay, cada país con sus distintos matices, unos con evidente violencia física y hasta atentados armados y otros , como el nuestro, con eslogans, posters, grafitis, expresiones en los medios, cartas públicas de odio y ahora…hasta espectáculos de Carnaval.

En medio de la tormenta, autoridades comunitarias salen a poner la cara. En cada país, en cada comunidad, con su estilo. El Comité Central Israelita del Uruguay, bajo la presidencia de Roby Schindler, ha tenido que pronunciarse públicamente en demasiadas oportunidades últimamente para tratar de frenar fenómenos preocupantes. Sobre este tema doloroso es esta entrevista.

P: Roby, conversamos en tiempos difíciles, que como uruguayos judíos, judíos uruguayos, nos duelen mucho. ¿Cómo lo estás viviendo?

R: Muy difícil, es agotador. A veces, nos invade una sensación de abatimiento, pero no podemos permitirlo. Lo que pasa es que últimamente todos los días surgen cosas nuevas y parecería que cada vez peores.

P: Eso de “todos los días” es muy literal cuando hablamos de las cosas de esta semana, con el Carnaval.

R: Sin duda. Primero fue lo de Parodistas Caballeros, que por supuesto nos molestó y por eso pedimos reunirnos con su Director responsable Raúl Sánchez, y aunque consideramos que el mal ya está hecho, me parece que fue importante el encuentro y que logramos dejar bien en claro dónde está el problema.

P: Aunque no hayan tenido promesa de que esa parodia no se presenta.

R: Bueno, que no se presenta hasta que hagan modificaciones, lo cual espero que cumplan. Al menos, nos pareció bien claro que no hubo intención antisemita. Por eso era importante explicar, aclarar. En otra oportunidad estimo que lo pensarán mejor. Pero después apareció algo mucho peor, lo de la murga “La Gran Muñeca”.

P: Aunque no mencionaron a Israel, era evidente…cantan sobre la guerra en Gaza, el pueblo en Palestina “en una cárcel abierta”, sobre un intento de eliminarlos y hasta una imagen heroica de que “a pesar de eso siguen dando pelea”…increíble…Todo el mundo entiende que se referían a Israel, y por supuesto, no dicen una palabra del terrorismo.

R: Ahí está la cosa. No dio ni para solicitarles una reunión, porque no fue simplemente una obra “mal elegida”. Fue lisa y llanamente tergiversar la realidad, omitiendo mencionar la causa de todo el infierno que se desató a partir del 7/10. Y este martes de noche, otra , la murga La Mojigata hablando de “judíos fascistas”. Y vaya uno a saber qué otras podrán aparecer.

P: El Comité emitió un comunicado después de la reunión con Caballeros y este miércoles un segundo comunicado por lo de “La Gran Muñeca”. ¿Tienen pensado algo más?

R: Como siempre, debatiremos varias ideas. Pero una cosa tiene que estar clara cuando se trata del desafío de cómo lidiar con esta situación. El Comité Central Israelita del Uruguay , al menos mientras yo sea Presidente, no debe salir al grito a decir cualquier cosa y quemar los puentes que con tanto trabajo hemos construido. Pero ojo: no podemos ser permisivos, todo tiene un límite. Queremos manejarnos con cierto equilibrio: no aceptar en absoluto expresiones antisemitas y de odio -dicho sea de paso no sólo contra judíos sino tampoco contra otros colectivos- pero no pelearnos con todo el mundo. Ese no es el objetivo ni el carácter del CCIU.

P: Es ineludible conectar entre esto y la guerra entre Israel y Hamas, no estoy diciendo nada original por supuesto. Y en esto, los medios tiene mucha influencia. Seguro también lo de Carnaval se vio tocado por ahí.

R: Por supuesto. El Carnaval es una expresión popular que evidentemente se vio permeada por la tendenciosidad de cómo se trasmitió la guerra. En prensa escrita de izquierda todos los días, y a eso súmale algún “error involuntario” de medios “amigos”. Lo mismo en la radio, y también en los noticieros. Toda esa manija, luego de casi 1 año y medio de machacar y machacar, está dando estos frutos que durante un mes largo se seguirá viendo y escuchando por todo Montevideo y algunos lugares del interior. Siento que tenemos que luchar contra un aparato tendencioso que abre juicios injustos sobre Israel-que no es crítica legitima o discrepancia normal- y que con ello fomenta directamente el antisemitismo. Es un serio problema y creo que esto debería preocupar a toda la sociedad , no sólo a nosotros.

P: Ha habido pronunciamientos fuera de la colectividad.

R: Sí, y cada uno muy valioso. Pero creo que no es suficiente.

P: No es secreto que cada vez que pasa algo así, surgen críticas dentro de la colectividad de quienes dicen que el Comité no es suficiente firme, que no actúa, que no responder. Yo siempre salgo a defender porque me consta que se hace mucho detrás de las bambalinas.

R: Así es. La gente no sabe todo lo que se hace para explicar, para que se conozcan los temas a fondo. No estoy diciendo que estamos libres de errores, en absoluto. Pero no me parece que con ponerse a demandar a medio mundo o echar chispas por cada cosa, aportemos a la causa. Nosotros apostamos al diálogo y al esclarecimiento. Pero sí, pueden estar seguros quienes violan las leyes de odio que existen en Uruguay, que tendrán que responder por ello.

P: Mucha gracias Roby.

R: A vos Ana.