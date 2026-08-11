Roald Hoffmann: El Nobel que sobrevivió al Holocausto y unió la ciencia con la poesía

La ciencia y el arte suelen presentarse como dos mundos paralelos que jamás se cruzan. Sin embargo, la vida de Roald Hoffmann es la prueba viviente de que las moléculas y las metáforas comparten un mismo origen: la necesidad humana de encontrar orden en el caos.

Premio Nobel de Química en 1981, superviviente del Holocausto, poeta, dramaturgo y divulgador, Hoffmann no solo transformó nuestra comprensión de las reacciones químicas, sino que demostró que la materia también puede ser pura lírica.

Una infancia bajo la sombra de la guerra

Para entender la sensibilidad de Roald Hoffmann, es imprescindible viajar a sus primeros años de vida. Nacido en 1937 en Złoczów, Polonia (actual Ucrania), en el seno de una familia judía, su infancia estuvo marcada por la barbarie de la Segunda Guerra Mundial.

Tras la invasión nazi, Hoffmann y su madre lograron salvarse gracias al valor de un maestro ucraniano que los ocultó en el desván de una escuela local durante 15 agónicos meses. Su padre, un ingeniero civil que organizó la resistencia en el campo de trabajo donde estaba prisionero, no corrió la misma suerte y fue asesinado por los nazis.

«En aquel desván no había mucho que hacer más que mirar por una rendija y dejar volar la imaginación», recordaría Hoffmann años más tarde. Aquel aislamiento forzado sembró en el pequeño Roald una inusual capacidad de introspección y una curiosidad insaciable por el mundo exterior.

En 1949, tras un largo periplo por campos de refugiados en Europa, Hoffmann y su madre emigraron a Estados Unidos. Allí, el joven refugiado no tardaría en brillar con luz propia en las aulas neoyorquinas.

La revolución de la simetría molecular: Las Reglas de Woodward-Hoffmann

Hoffmann se formó en la Universidad de Columbia y posteriormente se doctoró en Harvard. Sería en esta última institución donde cruzaría su camino con Robert Burns Woodward, uno de los químicos orgánicos más brillantes de la historia.

Juntos desentrañaron uno de los mayores misterios de la química de la época: por qué ciertas reacciones químicas ocurrían con asombrosa facilidad bajo la luz o el calor, mientras que otras, aparentemente similares, eran imposibles de realizar.

La respuesta la hallaron en la geometría y la mecánica cuántica, dando origen a las famosas Reglas de Woodward-Hoffmann.

-La simetría orbital: Hoffmann descubrió que los electrones dentro de las moléculas se comportan como ondas. Para que una reacción ocurra de forma eficiente, los «lóbulos» de estas ondas (los orbitales moleculares) deben alinearse y acoplarse de manera simétrica.

-Predicción sin precedentes: Estas reglas permitieron a los químicos predecir, por primera vez y con lápiz y papel, el resultado de complejas reacciones orgánicas.

-El Nobel de 1981: Este hito teórico le valió a Hoffmann el Premio Nobel de Química en 1981, compartido con el japonés Kenichi Fukui (Woodward había fallecido dos años antes, lo que le impidió recibir su segundo Nobel).

El arte de humanizar la materia

A diferencia de muchos de sus colegas, encerrados en la rigidez de las fórmulas, Hoffmann siempre vio la química como una disciplina estética. Para él, las moléculas poseen belleza, tensión y personalidad.

Esta visión lo empujó a explorar la literatura. Roald Hoffmann es un aclamado poeta y dramaturgo. Ha publicado múltiples poemarios (como The Metamict State y Gaps and Verges) y obras de teatro de éxito, como Oxygen, coescrita junto a Carl Djerassi, que aborda de manera brillante la naturaleza del descubrimiento científico y el ego de los investigadores.

Su empeño siempre ha sido tender puentes. Durante años condujo el programa de televisión Entertaining Science en Nueva York, un espacio de cabaret científico donde se mezclaban lecturas de poesía, música y experimentos químicos ante un público fascinado.

Hoy en día, Roald Hoffmann sigue siendo una de las mentes más respetadas del planeta. Su vida nos enseña que el reduccionismo científico es incompleto si se desvincula de la experiencia humana.