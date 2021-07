Rivlin abandona la presidencia de Israel: un recorrido por sus siete años de mandato

Ynet Español- por Itamar Eichner (adaptado por Leandro Fleischer)

El presidente Reuven Rivlin pone fin a un mandato complejo que incluyó crisis política, guerra y pandemia. Sin embargo, siempre defendió la democracia e intentó unir a los israelíes. Hoy (miércoles) asumirá su sucesor, el exlíder de Avodá Yitzhak Herzog. Crédito foto: Alex Kolomolsky.

Rivlin tuvo que lidiar con algunos de los episodios más tumultuosos en la historia de Israel. Sin embargo, el presidente saliente siempre defendió la democracia y trató de cerrar las grietas cada vez más grandes dentro de la sociedad israelí.

En honor a la ocasión, el Servicio de Seguridad Interior (Shin Bet) publicó el miércoles una foto de Rivlin disfrazado y caminando en público.

Rivlin, normalmente afeitado y de pelo blanco, lucía una peluca espesa y oscura y una tupida barba negra.

Al fondo se podían observar personas vestidas de civil, quienes formaban parte de una unidad encubierta del Shin Bet.

“Durante varias horas, el presidente se mantuvo en el anonimato total junto con agentes del Shin Bet que están bien entrenados para realizar operaciones encubiertas”, afirmó el servicio de seguridad.

“En nombre de los empleados del Servicio de Seguridad Interior: ¡Gracias, señor presidente, por años de trabajo significativo para el Estado de Israel!”, expresó el Shin Bet.

Un logro del que Rivlin está muy orgulloso es el de haber convertido a la residencia presidencial en Jerusalem en una institución más pública, ya que más de 130.000 personas visitaron el sitio durante su mandato

Durante su tiempo en el cargo, Rivlin otorgó 1.830 indultos, borró 1.365 antecedentes penales (350 de ellos pertenecientes a soldados), realizó 932 recorridos por Israel, visitó 131 bases del Ejército, hizo 254 llamadas de condolencia a familias en duelo de víctimas del terrorismo y soldados caídos, viajó a 35 países, celebró 47 horas de deliberaciones con los partidos políticos sobre a quién encomendar la formación de un gobierno, incluidas ocho rondas de conversaciones tras las cinco elecciones desde 2015.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, mantuvo un diálogo telefónico con Rivlin el martes, y le expresó su esperanza de que la paz entre las partes se alcance lo antes posible. El presidente saliente israelí agradeció al líder palestino por su llamado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también celebraron una ceremonia de despedida en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv el martes. El ministro de Defensa, Benny Gantz, y el jefe del Ejército, Aviv Kochavi, junto a otros altos mandos militares participaron en el evento.

“Hoy me están dando las gracias, pero la verdadera gratitud es para ustedes, que trabajan para proteger a Israel día y noche”, manifestó Rivlin.

“Fui y sigo siendo un soldado en defensa del Estado y he servido con gran fe y amor. No me estoy despidiendo, continuaré sirviéndoles en el futuro”, agregó.

“Señor presidente, ingresó a este puesto en el apogeo de la guerra de Gaza de 2014, y desde el principio su cuidado por la seguridad del país fue notable, especialmente con las familias en duelo, los heridos y todos los soldados que necesitaban ayuda”, expresó Gantz.

“Y ha contribuido enormemente a nuestra resiliencia interior, una parte integral de nuestra seguridad, buscando ser un unificador en cada oportunidad. Gracias por mantenernos unidos como una sociedad cohesionada y democrática incluso en tiempos difíciles”, añadió.

En el escenario internacional, Rivlin trabajó para crear un amplio compromiso global respecto del recuerdo del Holocausto y lideró una lucha transnacional y nacional contra el antisemitismo y el racismo, aprovechando sus vínculos con los líderes mundiales para promover los intereses políticos, económicos y de seguridad de Israel.

Lo que podría considerarse el esfuerzo más importante del presidente saliente respecto del recuerdo de la Shoá y la lucha contra el antisemitismo fue el Foro Internacional del Holocausto de 2020 celebrada en Israel en el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz de Polonia, la cual fue organizada por Rivlin.

Durante la pandemia, la residencia presidencial estableció un programa especial para solicitudes de asistencia de israelíes que se encontraban en problemas económicos.

El presidente saliente también luchó contra el bullying en las escuelas.

En 2014, Rivlin consiguió apoyo para George Amira, un estudiante de 11 años que sufrió burlas y acoso de sus compañeros de clase. El niño transmitió sus sentimientos en un video que compartió en las redes sociales. El presidente vio la publicación e invitó a Amira a Jerusalem para realizar un video conjunto contra el acoso y la violencia.

Para combatir el bullying, Rivlin lanzó la campaña “No te quedes a un lado”, que tiene como objetivo concientizar sobre el tema del acoso entre niños y jóvenes en las redes sociales.

En junio de 2019, la esposa del presidente durante casi 50 años, Nehama Rivlin, falleció después de luchar contra una una larga enfermedad.

En la residencia presidencial, Nehama promovió temas que durante mucho tiempo habían estado cerca de su corazón.

Nehama Rivlin estableció un jardín comunitario en la residencia, que fue visitado por niños de todo el país para sembrar semillas y plantar vegetación, especias y flores. Visitó regularmente instituciones culturales en todo el país -con énfasis en Jerusalem- y en 2018 fundó el Premio Esposa del Presidente a la Poesía Hebrea.

Con su servicio público llegando a su fin después de décadas, Rivlin, de 81 años, abandona la residencia presidencial y regresa a su propio apartamento en Jerusalem, dejando atrás el apodo de “primer ciudadano” y convirtiéndose nuevamente en el israelí común que siempre ha dicho que es.