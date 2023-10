Respuesta de universitaria judía ante declaración de ADUR

Ante la declaración de ADUR (Asociación de Docentes de la Universidad de la República), “Frente a la masacre contra el pueblo palestino. Alto inmediato al fuego”, la Dra. Yael Filipiak de la Facultad de Veterinaria de UDELAR respondió expresando su decepción frente a la misma. Publicamos dicha respuesta a continuación.

Montevideo, 23 de octubre de 2023

Estimados docentes de ADUR:

Mediante la presente, con profunda decepción expreso mi disconformidad frente a la declaración de ADUR, “Frente a la masacre contra el pueblo palestino. Alto inmediato al fuego” con fecha 20/10/23.

Pertenezco al pueblo judío, tengo familia en Israel. Estamos viviendo una situación muy sensible. Su postura denota una falta total de sensibilidad, además de una postura parcial y sesgada.

Estimados colegas, profesionales universitarios, en su nota rechazan, pero al mismo tiempo justifican los atentados terroristas en pos de una supuesta ocupación y colonización. Las acciones terroristas perpetradas contra miles de civiles no pueden ser justificadas bajo ningún concepto. El secuestro es inaceptable desde todo punto de vista, la violación de mujeres es un crimen de guerra, decapitar niños, incinerarlos vivos o degollarlos delante de sus mamás es una barbarie y la tortura de ancianos y lisiados, ¿cómo la justificamos?

Su declaración menciona un ataque a un hospital palestino, lo cual las investigaciones internacionales determinaron que fueron misiles de la Jihad Islámica, desde la misma franja. Usar la población civil de escudos humanos no solo es inmoral, sino que va contra toda convención internacional. Por supuesto que las noticias oficiales de Palestina son expresadas por Hamas, no por el pueblo, por lo cual llegan al mundo distorsionadas y plagadas de mentiras.

No hay ocupación de Gaza. Es tal cual como quería Hitler para Alemania, una zona libre de judíos. Fue unilateralmente desocupado por el ejército y la población judía y sin condiciones entregada a la Autoridad Palestina.

El bloqueo es cierto. Tan cierto como que es Israel el que provee a los palestinos de agua potable y electricidad. Y tan cierto como que es ejercido tanto por Israel como por Egipto. Pero también es cierto que es un bloqueo simbólico, sino no sería posible que se ingresaran los miles de misiles que mensualmente se lanzan sobre la población civil israelí, tanto árabe como judía, ni pasarían miles de gazatíes con pasaporte para trabajar en Israel.

Lo del exterminio de un pueblo no tiene sentido. No solo creció la cantidad de palestinos, sino que los que no pueden vivir en zonas administradas por los palestinos, son los judíos.

Según su comunicado, replicando las mentiras del Hamas, en 10 días murieron 3000 personas. En Israel mataron 1400 en 6 horas. Y no existió de parte de ustedes ninguna solidaridad al respecto. Los muertos israelíes, son judíos y árabes, en su mayoría kibutznikim, gente de orientación socialista que viven en cooperativas agrarias, pero no genera empatía.

Y que Hamas no permita en Gaza la existencia de sindicatos como el nuestro, que no permita vivir libremente en Gaza a homosexuales, mujeres y otras minorías tampoco genera nada. ¿Cuál es el motivo que se pierden todo el crisol de violaciones de los Derechos Humanos que se violan en Gaza?

Hamas tiene como objetivo fundacional la liberación de “Palestina”, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y la eliminación del Estado de Israel. Es un movimiento religioso que están utilizando la causa palestina solo para lograr sus objetivos. PARA HAMAS, EL PROBLEMA NO SON LAS POLÍTICAS DE ISRAEL, SINO LA EXISTENCIA MISMA DEL ESTADO DE ISRAEL Y LOS JUDÍOS.

Queridos compañeros, pónganse un minuto en la posición de tener en las fronteras grupos terroristas que quieren constantemente destruir nuestro país, que hasta viajar en ómnibus podría ser peligroso y bombas humanas explotan en lugares públicos. ¿No intentarían contener las fronteras en ese caso? ¿No tendríamos un ejército preparado para luchar si nuestros países vecinos solo quisieran nuestra destrucción? ¿Si raptaran nuestros niños no haríamos nada para traerlos de nuevo a casa? ¡Por favor, quisiera no pensar que estamos perdiendo los valores y la humanidad!

Israel busca y desea la convivencia en paz, sin embargo, los grupos terroristas en la franja implica que constantemente Israel reciba atentados perpetrados por islamistas radicales, por lo cual ha tenido que aislarse de la población de gaza. Hay que considerar que diariamente en condiciones normales, más de 20.000 gazatíes con pasaporte atraviesan la franja para trabajar en Israel.

Intento esbozar que no se trata de una situación pasajera ni que Israel pueda ceder fuerza, ni permitir al gobierno palestino obrar en concordancia a sus estatutos fundacionales ya que queda claro que su deseo no es la convivencia pacífica de dos estados como ponen ustedes en su declaración.

Por otro lado, es creciente la preocupación de la colectividad judía en nuestro país y el mundo entero dado el incremento del antisemitismo y constantes amenazas recibidas. Lamentablemente, este tipo de declaraciones no hacen más que incrementar el sentimiento judeofóbico que siempre está latente en las poblaciones.

Creo que, como Universidad, tenemos el deber de informar de forma holística e imparcial la verdad y no vociferar expresiones manipuladas, que deterioran la relación entre los pueblos y la convivencia en paz.

Israel seguirá siendo país y estado, seguirá defendiendo sus fronteras, así como a sus ciudadanos y seguirá trabajando por la paz para asegurar a su población el continuo desarrollo intelectual, cultural y humanitario que le caracteriza. Continuará siendo un refugio y amparo frente al siempre presente antisemitismo.

Es esencial recordar y aprender de los eventos históricos para prevenir la repetición de la intolerancia y la persecución. La lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de discriminación sigue siendo relevante en la sociedad actual. Espero sepan comprender mi profunda decepción frente a esta declaración, y es mi deseo con estas líneas hacer lo que esté a mi alcance para que sigan existiendo gremios que nos incluyan a todas y todos, y no otra cosa que mi manifestación del deseo de paz, al igual que ustedes mis queridos compañeros.

Les saludo atentamente:

Dra. Yael Filipiak

Facultad de Veterinaria – Udelar