Respuesta a Cabildo Abierto

Cabildo Abierto emitió un comunicado expresando su postura “ante la situación en Medio Oriente”. El Comité Central Israelita del Uruguay respondió a la misma expresando su discrepancia con algunos conceptos vertidos en dicho comunicado.

Montevideo, 14 de mayo de 2021

Señores de Cabildo Abierto

P r e s e n t e.-

Hemos observado vuestro comunicado de fecha 13 de mayo, el cual nos merece algunas consideraciones.

En primer lugar, no resulta apropiada la expresión de que este es un episodio de dos pueblos enfrentados, ya que los palestinos están gobernados por dos tiranías: la del grupo terrorista Hamás en Gaza –reconocido como tal por cantidad de países democráticos-, y la de la Autoridad Palestina en Cisjordania, derivada de la OLP, con un pasado que la constituyó en la multinacional más importante del terrorismo mundial desde los años 70 en adelante. Los palestinos no son libres de expresar si quieren la paz o la continuidad de la guerra.

De alguna manera su comunicado “equipara” a las partes en conflicto, lo cual es un error que nos agravia. No hay equiparación posible en el plano moral. La Carta Fundacional de Hamas es un catálogo de odio antijudío que haría sonrojar a Hitler, pero también es un manual de totalitarismo y de odio a todo lo que no sea islamismo. Tal como ellos lo consideran: ustedes y nosotros somos infieles ante sus ojos, y merecemos la muerte si no aceptamos convertirnos a su Islam.

El terrorismo de Hamás se extiende contra Israel y a la vez contra cualquier palestino que ose no estar alineado con sus ideas y su accionar. Contra Israel se expresa en miles y miles de misiles disparados desde que tomó el poder en Gaza en 2007, directamente a poblaciones civiles y desde centros urbanos de Gaza, de modo que cualquier respuesta israelí se traduzca en muertes de civiles palestinos. Son pues expertos en cometer crímenes de guerra. La tortura y las ejecuciones sumarias son moneda corriente contra los palestinos que puedan ser sospechosos de no estar alineados.

La Autoridad Palestina no es mucho más gentil con sus propios gobernados. Cualquiera que exprese inclinaciones hacia la coexistencia con Israel puede correr la misma suerte que en Gaza. La negación a reconocer el derecho de existencia de Israel como Estado Judío es la misma que la del Hamás. Solo se diferencian por la agresividad y el armamento a su disposición.

Nuestra preocupación por este tipo de comunicado neutro proveniente de una fuerza política perteneciente a un país democrático como Uruguay, se deriva de la experiencia de que generalmente sirven para empoderar o legitimar a los grupos terroristas.

Saludamos atentamente

MARCOS ISRAEL, Presidente

ROBY SCHINDLER, Secretario General