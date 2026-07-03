Rescate en Entebbe: 50 años de una epopeya

A 50 años del histórico rescate de Entebbe, el Lic. Rufo Winter repasa los hechos que marcaron aquella misión que permitió liberar a más de un centenar de rehenes secuestrados en Uganda. Un homenaje a la decisión, el coraje y el legado de quienes protagonizaron una epopeya que sigue siendo símbolo de la lucha contra el terrorismo.

4 de julio de 1976….

Ese día se conmemoraban 200 años de la independencia de los Estados Unidos.

Obviamente ese aniversario era lo más importante de aquel día.

Sin embargo, en esa fecha se agregó un acontecimiento y por lo tanto una noticia fenomenal: rescate en Entebbe….

Una semana antes, un avión de Air France que había salido de Tel Aviv en dirección a Paris con escala en Atenas, Grecia, fue secuestrado en vuelo por terroristas árabes y alemanes que «colaboraban»(la banda Bader-Meinhoff).

Había 240 pasajeros, incluyendo la tripulación.

Inicialmente haciendo «escala» en Benghazi, Libia, fue posteriormente llevado a Uganda. Aterrizó allí el avión en el aeropuerto de Entebbe.

En dicha aeronave había una gran cantidad de pasajeros judíos (israelíes y otros) y también muchos no judíos.

El objetivo de los terroristas: que Israel liberara a una importante cantidad de terroristas que estaban presos en las cárceles israelíes.

Esa era la condición para liberar a los rehenes.

El Primer Ministro de Israel era Itzjak Rabin.

No estaba dispuesto a negociar.

En Uganda «gobernaba» el dictador Idi Amin, quien colaboró plenamente con estos asesinos.

Los rehenes comenzaron su calvario de una semana en el aeropuerto de Entebbe.

A los pocos días fue liberado un grupo de rehenes, los que no eran judíos.

Igual que los nazis, los terroristas discriminaban entre judíos y no judíos…

Esta «película» ya la habíamos visto…

Justo es decir que el jefe de la tripulación de Air France, a quien se le ofreció ser liberado, decidió permanecer junto a TODOS los rehenes, es decir junto a los judíos. Y así lo hizo. Junto a toda la tripulación.

Fueron pasando los días y las negociaciones no progresaban.

Por lo tanto, la única opción de Israel para liberar a los rehenes era un operativo de rescate, que Israel fue preparando para liberarlos.

El resto ya es conocido…

Pero el reloj corría…

Cuando el plazo que habían dado los terroristas estaba por caducar, cuando se preveía lo peor, Tzahal lanza un operativo inesperado, increíble -la realidad superó una vez mas a la ficción- y el domingo 4 de julio, en un operativo que duró algo menos de una hora nos despertamos con la noticia de que casi todos los rehenes habían sido liberados, la casi totalidad, aunque algunos lamentablemente murieron.

Yoni Netaniahu, el joven Comandante del Operativo, cuando el mismo ya estaba casi terminado, fue asesinado por un soldado ugandés y su muerte hizo que la alegría por el éxito, se transformara en agridulce.

Yoni Netaniahu (Z»L) pasó a la inmortalidad como uno de los grandes héroes de Israel de todos los tiempos.

Fue realmente una hazaña memorable.

Un jalón extraordinario en la lucha contra el terrorismo.

El 4 de julio se cumplen 250 años de la independencia de los Estados Unidos y 50 años del rescate en Entebbe…