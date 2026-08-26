República Dominicana adoptará la definición de antisemitismo de la IHRA y contribuirá al Museo Judío de Sosúa

Luis Abinader anunció la decisión durante el VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo de CAM, convirtiendo al país en el séptimo de América Latina en adoptar el marco de la IHRA. Crédito foto: CAM

El Gobierno de República Dominicana adoptará formalmente la Definición de Trabajo de Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), según anunció este lunes el presidente dominicano, Luis Abinader, durante la cena de gala del VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo organizado por el Combat Antisemitism Movement (CAM) en Santo Domingo.

La República Dominicana se convertirá así en el séptimo país latinoamericano en adoptar oficialmente el marco de la IHRA, después de Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Uruguay.

Ante cientos de responsables políticos nacionales y locales, líderes religiosos, activistas comunitarios y representantes de organizaciones judías de distintos países latinoamericanos, Abinader afirmó: «El antisemitismo no es un problema que concierne únicamente al pueblo judío. Es una amenaza para la convivencia democrática y para los derechos y libertades de todos nosotros».

El presidente dominicano añadió que la lucha contra el antisemitismo debe estar guiada por principios universales y no por circunstancias políticas temporales. «Rechazar el antisemitismo no significa adoptar una posición respecto de un gobierno o conflicto concreto», señaló. «Significa afirmar inequívocamente que ningún desacuerdo político, ninguna causa y ninguna circunstancia pueden justificar el odio, la discriminación o la violencia contra un individuo o una comunidad».

Abinader anunció entonces formalmente la decisión: «Con esta convicción, esta noche anuncio que el Gobierno dominicano ha decidido adoptar formalmente la Definición de Trabajo de Antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto». El mandatario explicó que había instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores para formalizar la decisión y hacerla pública.

El presidente también anunció una partida de 50 millones de pesos dominicanos (unos 850.000 dólares) para la construcción de un nuevo edificio para el Museo Judío de Sosúa, situado en la costa norte del país.

Un foro con 45 legisladores de 16 países

Según Abinader, la adopción de la definición proporcionará «un marco para identificar y combatir las diferentes manifestaciones del antisemitismo, respetando plenamente la libertad de expresión y los demás derechos consagrados en nuestra Constitución». El presidente vinculó además la decisión con el compromiso dominicano con la memoria del Holocausto, la protección de las comunidades judías y la erradicación del antisemitismo.

El enviado especial de Estados Unidos para la Supervisión y Lucha contra el Antisemitismo, el rabino y embajador Yehuda Kaploun, que participó como invitado de honor y principal orador de la cena, calificó el anuncio de «momento histórico». «Lo que han presenciado esta noche es un Gobierno que defiende lo que es correcto», afirmó.

Kaploun sostuvo que «no puede haber ningún compromiso con el antisemitismo» y llamó a los países latinoamericanos a seguir el ejemplo dominicano y adoptar la definición de la IHRA. Durante sus intervenciones también instó a los países de la región a retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI).

El director de Asuntos Latinoamericanos de CAM, Shay Salamon, agradeció a Abinader el anuncio y destacó la relación histórica de República Dominicana con los judíos, recordando que el país fue un refugio para judíos durante el Holocausto.

«Hace casi nueve décadas, muchos países sabían lo que estaba ocurriendo. Casi todos encontraron una excusa para mirar hacia otro lado. Pero la República Dominicana eligió abrir sus puertas», afirmó Salamon. «Y hoy, casi nueve décadas después, nos recibe nuevamente. Esta vez no vinimos buscando refugio. Vinimos buscando aliados. Y los encontramos».

Cuatro días de debates

El foro de cuatro días comenzó el domingo con una reunión del grupo Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo de CAM, en la que participaron 45 parlamentarios de 16 países.

Antes de su clausura, prevista para este miércoles, los participantes tienen previsto firmar una declaración conjunta en la que se comprometen a combatir el antisemitismo y proteger la democracia, el pluralismo y la convivencia interreligiosa en América Latina.

La declaración reclama a autoridades, empresas, organizaciones civiles y ONG de la región la adopción de políticas de tolerancia cero frente al odio, legislación, medidas ejecutivas y regulaciones de redes sociales contra el antisemitismo.

Los participantes también califican la definición de trabajo de la IHRA como «el marco más autorizado y eficaz para identificar todas las formas modernas de odio contra los judíos» y llaman a los países latinoamericanos a respaldarla, utilizarla y promoverla.

Solidaridad con Israel

El documento expresa además solidaridad con Israel y su derecho a la autodefensa frente a sus enemigos, menciona al régimen iraní y a sus aliados terroristas —Hezbollah, Hamás y los hutíes— y reclama que Irán rinda cuentas por la exportación de terrorismo y violencia.

Asimismo, los participantes rechazan los esfuerzos para aislar o boicotear a Israel y promueven el fortalecimiento de los vínculos entre los países latinoamericanos e Israel en ámbitos como la diplomacia, la seguridad, el comercio, la tecnología, el desarrollo económico, la agricultura y el turismo.

CAM mantiene desde hace más de cinco años una actividad de alcance regional en América Latina, construyendo alianzas con dirigentes políticos, legisladores, diplomáticos, organizaciones comunitarias y activistas de la sociedad civil.

La organización señala que CAM en Español se ha consolidado como uno de los actores de su campaña contra el antisemitismo en la región, con actividades desarrolladas en países como Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, México, Ecuador, Bolivia, Honduras y Paraguay.

El foro de Santo Domingo se suma a anteriores encuentros regionales celebrados por CAM en Brasil, Costa Rica, Uruguay, Panamá y Guatemala, con el objetivo de intercambiar estrategias y buenas prácticas y desarrollar nuevos enfoques para combatir el antisemitismo, al tiempo que se protegen la democracia, el pluralismo y la convivencia interreligiosa ▪