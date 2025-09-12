“En una proporción de uno a tres, o siendo un veinticinco por ciento de lo publicado, la matemática es contundente. ‘Búsqueda’ elige publicar una carta pro-Israel contra tres pro-Gaza.”

El pasado jueves 4 de setiembre esperé con expectativa el semanario ‘Búsqueda’ para saber si el director había accedido a publicar mi carta; para mí beneplácito así fue. Durante años he escrito al Director en ‘Búsqueda’ cuando el tema ameritaba y en el 99% de los casos mis cartas fueron publicadas, así que no hay sino agradecimiento. A quién interese, aquí está el link: www.busqueda.com.uy/cartas-al-director/la-solucion-dos-estados-y-el-sionismo-democratico-n5403853

Sin embargo, la anterior a esta última, que envié para la edición del 21 de agosto, no fue publicada. Algo que de alguna manera yo esperaba, dado que trataba sobre una publicación en otro medio, ‘La Diaria’. Corrí el riesgo sabiendo que, por razones que me exceden, podían no publicar. Este es el texto no publicado: https://tumeser.com/2025/08/21/78-activistas-judios/

Ahora bien. Mi beneplácito se mantuvo, pero mi júbilo (uno siempre se alegra cuando es publicado) mermó sensiblemente cuando me puse a repasar toda esa edición de ‘Búsqueda’, proceso que en general me lleva unos días. Publicaron mi carta sobre Israel, sí, que hacía referencia al texto de un prestigioso columnista la semana anterior. También publicaron dos extensas cartas sobre la situación en Gaza a continuación de la mía: una titulada ‘Carta desde Gaza al pueblo uruguayo’ firmada por Eduardo Blasina y ‘un ciudadano palestino (de Gaza)’; y la otra titulada ‘La situación en Medio Oriente’, firmada por Adolfo Bertoni, ‘Expresidente de ATSS y poeta’.

Como si no fuera suficiente, ‘Galería Revista’ publica en la habitual columna de Carmen Posadas un texto suyo titulado ‘Identificación con el agresor’, concepto acuñado, según la autora, por Anna Freud, ‘que era judía’. Como si ser judía validara cualquier crítica hacia Israel y el pueblo judío, ‘uno de los pueblos más brillantes y carismáticos del planeta’, que ha caído ‘en semejante deriva’. Debo reconocer que siempre me maravillo ante la fluidez castellana de los tales como la Posadas u otro cuya forma de decir verdaderamente admiro, Pérez-Reverte. Pero, por más entonación y ritmo castizo que le den al tema, en definitiva dicen lo que dicen. Y lo que dice Carmen Posadas está tan claro como lo que dicen los firmantes de las cartas.

Si algo prueba la publicación de mi carta sobre la condición democrática del Estado de Israel en contraste abrumador con tres textos que abundan sobre los supuestos excesos, abusos, y hambrunas perpetrados por Israel en Gaza (todos ellos por lo menos discutibles en un contexto a esta altura perverso para todas las partes, incluso para mí) es que en definitiva fue un estribo para subirse al caballito de batalla pro-palestino que galopa por nuestra llanura pleniondulada. En una proporción de uno a tres, o siendo un veinticinco por ciento de lo publicado, la matemática es contundente. ‘Búsqueda’ elige publicar una carta pro-Israel contra tres pro-Gaza.

No me arrepiento. Seguiré enviando cartas al director tantas veces como lo crea pertinente. Alguien las lee, como yo he leído el resto del material. No hay peor sordo que el que no quiere leer. Pero tampoco ‘me como la pastilla’, diría un comentarista de fútbol ya fallecido. El relato palestino se ha tragado el relato israelí y como consecuencia el relato judío; que son lo mismo, por si alguien todavía no lo ha entendido.

No sólo eso: el relato palestino se ha robado el relato sionista pero a diferencia de este, no hace nada por transformar la realidad. Es pura retórica antisemita provocada por ellos mismos y disfrazada en una causa territorial que no existe. Así se ha perpetuado, a fuerza de atentados y ahora de un #Oct7 que ha desencadenado una guerra inacabable, cuando estábamos en las puertas de un nuevo Oriente Medio en Oct6.

Nadie sabe cómo terminará todo esto. Ni Trump, ni Netanyahu, ni Putin… nadie. Esa es parte de la tragedia. Tal vez sólo los líderes de Hamas lo sepan, tal vez otras facciones islamistas, aunque mientras escribo esto el brazo militar de Israel ha llegado a Catar. Triste ironía: llegamos a Catar e Irán pero no podemos llegar a nuestros rehenes en Gaza. Que yacen en los túneles y también en el fondo del relato. Porque a esta altura, como lo demuestra ‘Búsqueda’ la semana pasada, BBC todos los días, TVE igual, el New York Times insistentemente, y así la lista es larga, todos han olvidado el Oct7 y todos han vuelto a creerse el cuento de Caperucita Roja que en definitiva sigue siendo el lobo feroz.

No hay quien resista el relato diario del niño hambriento y gazatíes a la deriva, es cierto. Pero nadie se ocupa, excepto nosotros los judíos, del trauma de los israelíes y cómo nuestro país, nuestra otra patria, está cambiando para siempre ante nuestros ojos. Para tener un Estado lo primero es que no te lo destruyan. De ahí en más, nosotros nos ocuparemos de que siempre estemos a la altura de nuestros más altos valores. Que fue sobre lo cual escribí en la carta que publicó ‘Búsqueda’, no sin antes cuidarse de mostrarse tan plural que ha caído en la trampa del pluralismo: no diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre las causas justas y las causas perversas.