Rebeca Grynspan: la economista judía de Costa Rica que busca convertirse en la primera mujer al frente de la ONU

Hija de refugiados judíos europeos que escaparon de la persecución nazi antes de la Segunda Guerra Mundial, Grynspan construyó una extensa trayectoria en política, economía internacional y organismos multilaterales. Sin embargo, su candidatura también genera debate debido a su paso por oficinas de Naciones Unidas que impulsaron informes críticos hacia Israel y por la histórica tensión entre el Estado judío y distintos órganos de la ONU.

Actualmente una de las cuatro candidatas latinoamericanas en carrera, la diplomática costarricense sostiene que puede conducir a Naciones Unidas en una etapa marcada por conflictos bélicos, tensiones diplomáticas y crecientes cuestionamientos al sistema internacional.

De hija de refugiados judíos a figura global en Naciones Unidas

Rebeca Grynspan nació en 1955 en Costa Rica, hija de inmigrantes judíos polacos que escaparon de Europa durante el ascenso nazi. Según contó en entrevistas oficiales de Naciones Unidas, sus padres huyeron por separado hacia Rusia en 1936 y posteriormente intentaron llegar al entonces Mandato Británico en Palestina.Análisis político

Como muchos sobrevivientes y desplazados judíos tras la guerra, fueron detenidos por autoridades británicas en Chipre mientras intentaban ingresar al territorio. Allí se conocieron, se enamoraron y luego emigraron juntos a Costa Rica.

La historia familiar ocupa un lugar central en el relato político y personal de Grynspan, quien frecuentemente menciona el valor de la paz y la acogida recibida por su familia en el país centroamericano.

Tras estudiar economía y sociología, desarrolló una carrera académica antes de ingresar a la política costarricense. Fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998 y luego ocupó diversos cargos internacionales vinculados al desarrollo económico y cooperación regional.

En 2021 fue designada para dirigir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), convirtiéndose en la primera mujer en liderar ese organismo.Diplomacia y defensa

Reuters destacó recientemente que la carrera por suceder a Guterres se desarrolla en medio de una fuerte presión diplomática para que, por primera vez desde la creación de Naciones Unidas en 1945, una mujer ocupe la Secretaría General, especialmente en un contexto global atravesado por guerras, crisis económicas y tensiones geopolíticas crecientes.

Además de su perfil diplomático, Grynspan mantiene vínculos personales y comunitarios con el mundo judío. Su hermana emigró a Israel durante la adolescencia y familiares directos sirvieron en las Fuerzas de Defensa de Israel. También participó en actividades organizadas por instituciones judías internacionales y pronunció discursos contra la negación del Holocausto.

La controversia por Israel y el desafío de liderar la ONU

Aunque su origen judío genera simpatía dentro de sectores comunitarios, la candidatura de Rebeca Grynspan también enfrenta cuestionamientos vinculados a su trayectoria dentro del sistema de Naciones Unidas y la postura histórica del organismo frente a Israel.

Durante su gestión al frente de UNCTAD, la agencia publicó informes económicos sobre territorios palestinos que atribuyeron gran parte de las dificultades económicas en Cisjordania y Gaza a restricciones israelíes, barreras de seguridad y operaciones militares. Críticos sostienen que esos reportes minimizaron factores internos palestinos, como corrupción, decisiones políticas o el accionar de Hamas.

Tras el ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamas, Grynspan expresó estar “horrorizada” tanto por las víctimas israelíes como palestinas y posteriormente pidió un alto el fuego, la liberación de rehenes y mayor acceso humanitario a Gaza. También cuestionó bombardeos sobre infraestructura civil, en línea con declaraciones emitidas por otros altos funcionarios de Naciones Unidas.

El contexto tampoco es sencillo. La ONU continúa siendo un escenario de frecuentes enfrentamientos diplomáticos sobre Medio Oriente, y cada año la Asamblea General aprueba más resoluciones críticas hacia Israel que hacia cualquier otro país.

Los futuros desafíos del próximo secretario general incluirán gestionar conflictos simultáneos en Ucrania y Medio Oriente, tensiones con grandes potencias y una creciente pérdida de confianza en instituciones multilaterales, mientras los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad mantienen poder de veto sobre cualquier candidato.Latinos y latinoamericanos

En marzo, Costa Rica formalizó la candidatura de Grynspan junto a otros aspirantes latinoamericanos, entre ellos la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el diplomático argentino Rafael Grossi.

La selección final dependerá de negociaciones diplomáticas intensas dentro del Consejo de Seguridad y de la aprobación de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, cualquiera de los cuales podría bloquear la nominación.

Para parte de la pequeña comunidad judía costarricense, integrada por unas 2.500 personas, la posibilidad de que una mujer judía nacida en Costa Rica llegue a conducir Naciones Unidas representa un motivo de orgullo, aun cuando persistan interrogantes sobre cuál sería su posición frente a Israel si finalmente accede al cargo.